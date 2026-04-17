Apéro : cette fausse mayo à base de ce fruit, sans œuf ni huile, prête en 5 min bluffe tous vos invités

À l’heure de l’apéro, cette mayonnaise avocat sans œuf ni huile promet une texture bluffante en quelques minutes. Comment cette fausse mayo réussit à tenir sans jamais graisser la soirée ?

Mais il n’y a ni œuf ni huile dedans ?! La mayo express à l’avocat qui laisse tout le monde sans voix à l’apéro

Sur la table, un petit bol vert pâle brille entre olives et chips. Surface lisse, texture nappante, parfum de citron et d’ail léger : tout rappelle une mayonnaise maison, sauf cette couleur d’avocat qui intrigue aussitôt.

A la première bouchée, silence autour du bol : aussi onctueuse qu’une vraie mayo, avec le peps du jus de citron et la douceur d’une sauce avocat onctueuse. Puis quelqu’un lâche, mi-sceptique, mi-fasciné : « Mais il n’y a ni œuf ni huile dedans ?! ».

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 avocats bien mûrs (≈ 250 g de chair)

✅ 25 à 30 ml de jus de citron + 1 c. à café bombée de moutarde de Dijon

✅ 1 petite gousse d’ail dégermée et 30 g de yaourt nature non sucré

✅ 1/2 c. à café de sel fin et 1/3 c. à café de poivre noir moulu

✅ 1 à 2 c. à soupe d’eau froide ou pétillante, piment doux, herbes, zeste au choix

La fausse mayo qui bluffe tout le monde (sans œuf ni huile)

Cette mayonnaise avocat sans œuf ni huile a tout d’une grande : couleur tendre, parfum frais, texture nappante qui enrobe chaque crudité. On n’a pas besoin de bouteille d’huile ni de jaune d’œuf ; l’avocat bien mûr joue le rôle de base grasse, et le mixeur crée une vraie sauce apéro.

Recette express : la mayo d’avocat en 5 minutes chrono

Pour obtenir cette mayo vegan avocat, on met tout dans le bol : avocat, citron, moutarde, ail, yaourt, sel, poivre. Ensuite, un mixeur plongeant suffit ; on mixe par à-coups, on goûte, puis on corrige l’acidité par un assaisonnement progressif et l’émulsion végétale avec un peu d’eau bien froide.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Peler et dénoyauter les avocats, récupérer la chair et presser le citron. Technique : Mettre avocat, citron, moutarde, ail, yaourt, sel et poivre dans le mixeur. Cuisson : Aucune cuisson ; on mixe par impulsions jusqu’à obtenir une crème verte bien lisse. Finition : Allonger progressivement avec un peu d’eau, rectifier assaisonnement, puis filmer et réserver au frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5 min (+ repos) 🔍 Le secret de l’expert L’avocat concentre eau, fibres et matières grasses végétales ; mixé avec moutarde et citron, on obtient une base stable, qui se comporte comme une mayonnaise et limite l’oxydation de l’avocat. ✨ Le twist gourmand : Pour un effet tapas, on tartine la sauce sur pain grillé et on saupoudre piment fumé et zeste. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Erreur fatale : utiliser un avocat pas assez mûr ou ajouter toute l’eau d’un coup, la sauce devient fade et liquide.

6 idées d’apéro avec la mayo d’avocat

En dip d’avocat pour l’apéro, on l’accompagne de crudités, chips ou gressins. En tartinade, elle se glisse sur pain grillé ou dans des wraps, à garder au frais et à finir dans les 24 h.