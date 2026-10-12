Apéro : ces torsades au fromage deviennent irrésistibles avec ce badigeonnage final, mais évitez ce geste qui ruine tout
À peine sorties du four, ces torsades au fromage disparaissent presque avant l’apéro. Leur secret tient dans un simple passage beurré et parfumé, ajouté au dernier moment.
Sur la plaque, les torsades au fromage se tordent de gourmandise, dorées, avec ce parfum de fromage chaud qui emplit la cuisine et fait oublier que l’apéro n’a même pas commencé.
On en attrape une du bout des doigts en se brûlant presque ; sous le feuilletage croustillant, le cœur crémeux est là, mais ce qui la rend irrésistible arrive juste après la cuisson.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 pâte feuilletée rectangulaire (env. 230 g)
- ✅ 150 g de fromage frais nature (type St Môret)
- ✅ 70 g de parmesan râpé
- ✅ 1 œuf, 20 g de beurre, 1 gousse d’ail, 2 c. à soupe de persil plat, 1 pincée de poivre noir moulu
Ces torsades au fromage qui disparaissent avant l’apéro
Entre la pâte feuilletée rectangulaire, le fromage frais type St Môret et le parmesan râpé, on a une base simple ; le badigeonnage final au beurre à l’ail transforme le tout en vraies bouchées feuilletées pour l’apéro.
La bonne méthode pour des torsades feuilletées au fromage bien dorées
L’astuce : une garniture fine pour des torsades feuilletées au fromage qui gonflent bien, un pliage sans écraser la pâte, une dorure à l’œuf ; et surtout le beurre à l’ail et au persil à la sortie du four.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, dérouler la pâte feuilletée rectangulaire, étaler le fromage frais type St Môret, poivrer, puis parsemer environ 50 g de parmesan râpé.
- Technique : Replier la pâte en deux dans la longueur, presser légèrement pour souder, découper des bandes de 1,5 à 2 cm et torsader les bandes de pâte sans les serrer.
- Cuisson : Disposer les torsades sur une plaque, les badigeonner de dorure à l’œuf, parsemer le parmesan râpé restant et cuire environ 20 minutes jusqu’à feuilletage croustillant et couleur miel.
- Finition : Faire fondre le beurre avec l’ail très finement haché et le persil, puis badigeonner à chaud au pinceau chaque torsade brûlante et laisser tiédir cinq minutes.
Comment servir ces torsades apéritives au fromage et les garder croustillantes
On les sert tièdes, alignées sur une grande planche d’apéritif dinatoire avec tomates cerises, olives, jambon cru ou petits bols de caviar d’aubergine et de crème de poivron.
Pour qu’elles restent croustillantes, on évite de les couvrir ; si elles doivent attendre, un bref passage de trois minutes à 180 °C au four leur rend tout leur croquant.
En bref
- 🥐 Sur la plaque du four, des torsades au fromage maison pour l’apéro, prêtes en trente minutes, attendent juste le geste final qui change tout.
- 🍽️ Pâte feuilletée garnie finement, bandes torsadées sans les écraser, cuisson dorée, puis ajout express d’un beurre parfumé pendant qu’elles sont encore brûlantes.
- ✨ Ce simple badigeonnage transforme les torsades apéritives au fromage en bouchées façon pain à l’ail, avec une texture et un parfum qu’on n’oublie pas.
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