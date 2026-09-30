Apéro : cette crème à la feta de Laurent Mariotte que ses invités s'arrachent va remplacer vos chips
Un soir, elle arrive à l’apéro avec une simple crème à la feta de Laurent Mariotte à la place des chips. Depuis, ce bol crémeux est devenu sa signature que ses proches réclament sans cesse.
Elle a préparé la crème à la feta de Laurent Mariotte pour un apéro : depuis, c’est la seule chose qu’on lui demande d’apporter
Au milieu de la table, un simple bol blanc. À l’intérieur, une crème ivoire, brillante, qui sent l’huile d’olive et le citron.
Elle l’a préparée une première fois pour remplacer les chips. Depuis ce soir-là, on lui réclame toujours cette crème à la feta Laurent Mariotte.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 200 g de feta AOP en saumure, bien égouttée
- ✅ 150 g de yaourt grec nature épais (10 % MG)
- ✅ 1 petite gousse d’ail + 1/2 citron (jus et zeste)
- ✅ 3 c. à s. d’huile d’olive + persil, piment, poivre
Pourquoi cette crème à la feta fait oublier les chips
La force de ce dip feta yaourt grec citron, c’est l’équilibre. Salinité de la feta, fraîcheur lactée, acidité vive et chaleur discrète du piment.
On choisit une feta AOP en saumure, fondante, et un yaourt grec épais. Résultat : une crème de feta apéro riche, qui signe un apéro convivial sans chips.
La méthode inratable pour la crème à la feta Laurent Mariotte
Le ratio gagnant ? 200 g de feta pour 150 g de yaourt grec. On écrase d’abord à la fourchette, puis on mixe par impulsions courtes.
Pour cette recette crème feta pimentée, on ajoute ail, jus et zeste de citron, piment, poivre et huile d’olive. On goûte avant de saler, puis filme et laisse reposer au frais.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Égoutter la feta, l’émietter, ajouter yaourt grec, ail, citron, huile, poivre et piment.
- Technique : Mixer par impulsions courtes jusqu’à une crème lisse, épaisse et souple, en raclant les parois.
- Cuisson : Filmer au contact, laisser reposer 1 à 2 heures au frais pour que les arômes se fondent.
- Finition : Transvaser dans un plat, arroser d’huile d’olive, parsemer d’herbes et servir avec pains grillés, crudités.
Servir et conserver cette crème de feta qui fait parler
Avant le service, on transvase dans un plat creux, on forme un cratère, un filet d’huile, des herbes, un peu de zeste et des miettes de feta.
Cette tartinade aime pain pita grillé, focaccia, gressins, mais aussi carottes, radis, grenailles rôties. Préparée la veille, elle se garde 48 h au frais, filmée au contact.
En bref
- 🍽️ À un apéro entre amis, elle remplace les chips par la crème à la feta Laurent Mariotte, qui devient la star de la table.
- 🧂 Ingrédients et ratio feta–yaourt grec, mixage par impulsions et assaisonnement citron, ail, piment posent bases d’un dip crémeux qui ne se rate pas.
- 🤫 Entre repos au frais, dressage gourmand et idées d’accompagnements, cette crème de feta apéro promet un apéro convivial sans chips qui marque les esprits.
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