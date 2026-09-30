Apéro : cette crème à la feta de Laurent Mariotte que ses invités s'arrachent va remplacer vos chips

Un soir, elle arrive à l’apéro avec une simple crème à la feta de Laurent Mariotte à la place des chips. Depuis, ce bol crémeux est devenu sa signature que ses proches réclament sans cesse.

Elle a préparé la crème à la feta de Laurent Mariotte pour un apéro : depuis, c’est la seule chose qu’on lui demande d’apporter

Au milieu de la table, un simple bol blanc. À l’intérieur, une crème ivoire, brillante, qui sent l’huile d’olive et le citron.

Elle l’a préparée une première fois pour remplacer les chips. Depuis ce soir-là, on lui réclame toujours cette crème à la feta Laurent Mariotte.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de feta AOP en saumure, bien égouttée

✅ 150 g de yaourt grec nature épais (10 % MG)

✅ 1 petite gousse d’ail + 1/2 citron (jus et zeste)

✅ 3 c. à s. d’huile d’olive + persil, piment, poivre

Pourquoi cette crème à la feta fait oublier les chips

La force de ce dip feta yaourt grec citron, c’est l’équilibre. Salinité de la feta, fraîcheur lactée, acidité vive et chaleur discrète du piment.

On choisit une feta AOP en saumure, fondante, et un yaourt grec épais. Résultat : une crème de feta apéro riche, qui signe un apéro convivial sans chips.

La méthode inratable pour la crème à la feta Laurent Mariotte

Le ratio gagnant ? 200 g de feta pour 150 g de yaourt grec. On écrase d’abord à la fourchette, puis on mixe par impulsions courtes.

Pour cette recette crème feta pimentée, on ajoute ail, jus et zeste de citron, piment, poivre et huile d’olive. On goûte avant de saler, puis filme et laisse reposer au frais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Égoutter la feta, l’émietter, ajouter yaourt grec, ail, citron, huile, poivre et piment. Technique : Mixer par impulsions courtes jusqu’à une crème lisse, épaisse et souple, en raclant les parois. Cuisson : Filmer au contact, laisser reposer 1 à 2 heures au frais pour que les arômes se fondent. Finition : Transvaser dans un plat, arroser d’huile d’olive, parsemer d’herbes et servir avec pains grillés, crudités.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 10 min + 1 à 2 h au frais 🔍 Le secret de l’expert La feta apporte protéines et gras, le yaourt grec apporte eau et douceur. En les mixant brièvement, on crée une émulsion dense, fouettée, qui reste stable sans graisser. ✨ Le twist gourmand : On finit avec des pistaches torréfiées concassées et une pincée de zaatar, ou quelques miettes de chips de chorizo pour une version festive. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mixer longtemps en ajoutant tout le citron d’un coup : la crème chauffe, se liquéfie, et, si on sale avant de goûter, devient brutalement trop salée.

Servir et conserver cette crème de feta qui fait parler

Avant le service, on transvase dans un plat creux, on forme un cratère, un filet d’huile, des herbes, un peu de zeste et des miettes de feta.

Cette tartinade aime pain pita grillé, focaccia, gressins, mais aussi carottes, radis, grenailles rôties. Préparée la veille, elle se garde 48 h au frais, filmée au contact.