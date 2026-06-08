Ce soir à l’apéro : oubliez les chips, cette tartinade grecque à la feta prête en 10 min va tout changer

Ce soir, remplacez le bol de chips par une tartinade grecque à la feta, blanche, crémeuse et doucement pimentée. En dix minutes, un dip qui tient parfaitement au pain sans agresser la bouche.

Sur la table, les verres perlent, les glaçons s’entrechoquent, et pourtant il manque ce bol qui sent l’huile d’olive et le citron. À force de ressortir les chips, l’apéro fatigue. Ce soir, on mise sur une tartinade grecque à la feta, blanche et onctueuse, soleil concentré dans une cuillerée.

Sa promesse ; une base de feta émiettée et de yaourt grec épais, relevée par un piment qui chauffe à peine la langue. On vise une texture crémeuse mais pas liquide, qui accroche au pain sans couler, et un goût net ; ni trop salé, ni trop acide, ni trop ailé. Comment obtenir ce piquant doux et cet équilibre en moins de dix minutes ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de feta émiettée, bien égouttée

✅ 150 g de yaourt grec épais 10 % MG

✅ 3 c. à s. d’huile d’olive vierge extra + 1 c. à s. de jus de citron frais

✅ 1 gousse d’ail, ½ c. à c. de flocons de piment doux, 1 c. à s. de vinaigre de vin blanc, 2 c. à s. d’eau froide, poivre noir

La tartinade grecque qui réveille l’apéro sans arracher la bouche

On est ici sur un vrai mezze grec apéritif : une crème de feta émiettée fouettée avec du yaourt grec épais. L’huile d’olive assouplit, le duo jus de citron–vinaigre de vin blanc apporte le peps. Le piment, en flocons ou en pointe de Cayenne, reste discret ; juste assez pour réveiller sans faire fuir les palais sensibles.

Recette express : tartinade grecque feta–yaourt, texture crémeuse mais pas liquide

Astuces de chef ; respecter le ratio 4 : 3 entre feta et yaourt, mixer par à-coups, puis monter la crème à l’huile, comme une petite mayonnaise grecque. On détend ensuite avec un filet d’eau glacée pour ajuster au millimètre. L’important est de viser un équilibre acide–salé–pimenté ; la feta sale naturellement, le citron et le vinaigre tranchent, le piment chauffe tout en douceur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mettre dans le mixeur feta émiettée, yaourt grec, ail dégermé, piment, jus de citron et vinaigre. Technique : Mixer par à-coups, puis verser l’huile d’olive en filet pour obtenir une crème lisse. Cuisson : Ajouter l’eau glacée, une cuillère à soupe à la fois, jusqu’à une texture ferme qui tient sur le pain ; poivrer. Finition : Goûter, corriger citron ou piment, puis transvaser dans un bol, filmer au contact et laisser reposer 1 à 2 h au frais avant de lisser et d’ajouter huile et piment.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 10 🔍 Le secret de l’expert Feta, yaourt et huile d’olive émulsionnent ; cette onctuosité enrobe le piment et adoucit l’ail. ✨ Le twist gourmand : Ajouter menthe ciselée et huile d’olive au paprika fumé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais tout mixer ni noyer d’eau.

Twists et service pour ce dip grec à la feta

Sortir la tartinade 10 minutes avant, la coiffer d’herbes fraîches et la servir avec pita grillée. La tartinade se garde 48 h au frais.