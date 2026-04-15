Apéro : cette focaccia fourrée se dévore en 10 minutes… à condition d’éviter ce geste qui la ruine au four

À la maison, cette focaccia apéro cachée au chorizo et aux oignons confits transforme un simple grignotage en moment culte. Comment obtenir ce cœur fondant sans détremper la pâte ?

La plaque arrive encore tiède, parfum d’huile d’olive et d’oignon qui flotte. On casse un coin, la pâte craque dehors, reste moelleuse dedans.

On pense à une focaccia classique, puis la coupe révèle un cœur fondant et épicé. À la maison, verdict unanime : on a dévoré la plaque en 10 minutes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte : 500 g farine T55, 7 g de levure boulangère sèche, 320 ml eau tiède, 10 g sel, 40 ml huile d’olive

✅ Pour plaque et dessus : 20 ml huile d’olive, 1–2 c. à s. d’huile pour la finition, 1–2 pincées de fleur de sel

✅ Oignons : 3 oignons jaunes (≈ 450 g), 2 c. à s. d’huile, 1 c. à c. sucre, 1 c. à c. vinaigre balsamique (option), sel, poivre

✅ Garniture cachée : 200 g de chorizo, 80 g mozzarella ou provolone, 1 c. à c. thym ou origan

La focaccia apéro cachée qui disparaît en 10 minutes

Cette focaccia apéro ressemble à un simple pain à partager, mais cache entre deux couches de pâte une garniture d’oignons fondants et de chorizo juteux. À la coupe, le contraste mie moelleuse, cœur coulant et bords croustillants rend l’apéritif difficile à arrêter.

Pâte moelleuse et cœur fondant : la focaccia chorizo oignons confits pas à pas

D’ailleurs, pour obtenir ce résultat, on mise sur une pâte très hydratée, une double levée et une garniture bien enfermée. La première pousse structure le réseau de gluten, la seconde donne du volume, pendant que les oignons confisent presque sans jus pour garder la mie légère.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine, levure, eau tiède, 40 ml d’huile et sel ; pétrir, couvrir, laisser doubler de volume. Technique : Confire doucement les oignons avec huile, sucre, sel, poivre ; les étaler sur un pâton, ajouter chorizo et herbes, poser le second pâton. Cuisson : Poser la focaccia montée sur la plaque huilée, bien souder les bords, laisser gonfler, faire des empreintes, huiler, cuire 18 à 22 minutes à 220 °C. Finition : Laisser reposer quelques minutes, parsemer de fleur de sel, couper en carrés et servir chaud ou tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps Environ 2 h, dont 30 min d’action 🔍 Le secret de l’expert Hydratation généreuse, double levée et plaque bien huilée donnent mie alvéolée, croûte dorée et cœur parfumé, sans pâte détrempée. ✨ Le twist gourmand : Un filet de miel et une pointe de piment sur le chorizo avant de refermer, pour un sucré-épicé très addictif. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Oignons encore juteux ou pâte percée aux empreintes : la garniture s’échappe, détrempe la focaccia et ruine le contraste crousti-moelleux.

Variantes, réchauffage et service : tout pour une focaccia apéro fourrée réussie

Pourtant, on peut façonner la focaccia plus tôt, la garder au frais et lancer la cuisson juste avant l’apéro ; elle se réchauffe ensuite 5 à 7 minutes à 180 °C. Même base de focaccia apéro fourrée avec poivrons grillés, mozzarella, olives, feta ou chorizo nappé de miel.