Apéro : cette recette de crostini d’une voisine italienne m’a bluffé, je n’ose plus servir autre chose

Une voisine italienne sert un soir de mai des crostini ricotta pesto petits pois si parfaits qu’ils volent la vedette à tout le reste. Que cache cette recette d’apéro signature ?

Soir de mai, table dehors, verres qui tintent, faim de croustillant. Quand la voisine italienne pose une plaque de petites tartines dorées, parfumées au basilic, tout le monde se penche. Premier croc ; le silence, puis des sourires.

Pain chaud, ricotta lisse, pesto vif, petits pois citronnés : impossible de s’arrêter. Ces crostini deviennent aussitôt la star de l’apéro ; bonne nouvelle, la recette reste très simple à reproduire.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 baguette tradition (≈ 300 g), tranchée en biseau

✅ 250 g de ricotta bien crémeuse

✅ 120 g de pesto au basilic + 200 g de petits pois

✅ 1 citron, 3 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre, parmesan, pistaches ou piment

Les produits clés de ces crostini à l’italienne

Tout commence par le pain ; une mie alvéolée et une croûte qui dore sans sécher. On prend baguette tradition ou petit pain de campagne, tranchés finement. Viennent ensuite la ricotta onctueuse, le pesto au basilic qui relève, puis la sucrosité végétale des petits pois. On obtient un apéritif à l’italienne coloré, parfumé, avec des ingrédients du quotidien.

Les secrets techniques de ces crostini ricotta pesto petits pois

Le succès de ces crostini ricotta pesto petits pois tient à quatre points : pain grillé mais tendre, légumes juste cuits, citron bien dosé et ordre de montage. Le pain passe au four à 200 °C quelques minutes. Les petits pois cuisent 3 min maximum avant d’être écrasés à la fourchette avec zeste, huile d’olive, sel et poivre. La ricotta, posée en première couche, protège le pain et évite tout ramollissement.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Trancher le pain en biseau (1 cm), le badigeonner d’un voile d’huile d’olive et le griller à 200 °C pendant 6 à 8 min. Technique : Cuire les petits pois 2 à 3 min dans une eau salée frémissante, égoutter, refroidir, puis écraser grossièrement avec 1 c. à s. d’huile, zeste de citron, sel, poivre et un peu de jus. Cuisson : Assouplir la ricotta dans un bol pour la rendre bien lisse ; préparer le pesto, pas trop huileux, à portée de main. Finition : Sur pain tiède, étaler la ricotta, ajouter un trait de pesto, une cuillerée de petits pois citronnés, puis un filet d’huile, poivre, parmesan, pistaches ou piment.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps & facilité ≈25 min, facile 🔍 Le secret de l’expert La ricotta posée en première couche sert de barrière et garde le pain croustillant. Des petits pois cuits vite, écrasés grossièrement, gardent couleur, sucre naturel et une sensation de fraîcheur. ✨ Le twist gourmand : Une finition pistaches concassées plus filet d’huile d’olive fruitée apporte un croquant grillé qui contraste avec la douceur lactée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas mixer les petits pois, ni verser un pesto trop huileux sur le pain chaud ; la garniture se sauve et le croquant disparaît.

Organisation, service et variantes à l’italienne

On peut griller le pain une heure avant et le laisser à l’air libre, garder ricotta et petits pois séparément au frais, puis monter les crostini au dernier moment. Serrés sur une grande planche, avec un spritz léger, ils relèguent vite chips et cacahuètes. D’ailleurs, on peut accentuer l’esprit d’apéro italien avec un peu plus de parmesan ou une pointe de piment.