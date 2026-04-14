Apéro : cette verrine verte prête en 10 minutes, sans four ni poêle, bluffe tous vos invités (mais attention à ce piège)

Un soir de printemps, votre table d’apéro s’illumine avec une verrine vert éclatant, prête en 10 minutes et sans allumer le four. Quels gestes simples transforment petits pois, menthe et feta en amuse-bouche de chef ?

Au printemps, l’apéro se fait plus frais : herbes qui parfument, citron qu’on râpe, verres qui perlent. Au milieu des chips, une verrine vert éclatant attire les regards. La cuillère traverse une crème glacée, accroche un dessus salé et croquant, et la table se tait.

Ce qui amuse, c’est que cette verrine apéro sans cuisson a tout l’air d’un amuse-bouche de chef, alors qu’on ne chauffe rien. Pas de four, pas de poêle ; seulement un blender, quelques petits pois, de la menthe et de la feta. Comment s’y prendre ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de petits pois surgelés décongelés + 200 ml de bouillon de légumes très froid

✅ 10 à 12 feuilles de menthe fraîche + jus et zeste d’1/2 citron + 2 c. à soupe d’huile d’olive

✅ 120 g de feta émiettée + 1 c. à soupe d’huile d’olive + 20 à 30 g de graines ou radis croquants

✅ 2 c. à soupe de yaourt grec et 1/3 de concombre râpé fin, bien essoré (optionnel)

La verrine d’apéro sans cuisson qui bluffe tout le monde : le principe en 2 minutes

Le principe est simple : velouté glacé de petits pois mixés avec un bouillon très froid, parfumé à la menthe et au citron. La verrine petits pois menthe reste lisse, soyeuse, sans une minute de cuisson. On verse en verrines, puis on coiffe de feta émiettée, de poivre noir et d’un croquant qui fait basculer chaque bouchée.

Pas à pas : la verrine prête en 10 minutes de préparation

Pour que la verrine apéritif froide tienne la promesse, tout repose sur la texture. On mixe suffisamment pour une base lisse, mais on verse peu de bouillon ; le velouté doit rester dense, presque tartinable, afin de porter le topping sans devenir une simple soupe.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mixer petits pois décongelés et bouillon très froid jusqu’à texture lisse ; filtrer au tamis si on veut un velouté plus fin. Technique : Ajouter menthe, jus et zeste de citron, huile d’olive, sel, poivre et éventuellement yaourt grec ; mixer, goûter, ajuster. Cuisson : Verser dans un bol, couvrir et placer 30 minutes au réfrigérateur, ou poser le bol sur des glaçons pour un refroidissement express. Finition : Remplir les verrines aux deux tiers, ajouter feta émiettée, filet d’huile, zeste ou piment, puis graines ou radis croquants.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min + 30 min froid 🔍 Le secret de l’expert Petits pois déjà cuits mixés très froids gardent un vert vif ; huile et citron émulsionnent sans crème lourde. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une fine couche de concombre râpé bien essoré entre velouté et feta. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser trop de bouillon ; la verrine devient liquide et le topping disparaît.

Servir, conserver, adapter : réussir la verrine du premier au dernier convive

On sert ces verrines bien froides, avec pita, pain grillé ou crudités croquantes. Le velouté peut attendre au réfrigérateur quelques heures dans un récipient fermé ; on ajoute feta, graines et radis au dernier moment. Selon les invités, on joue sur bouillon, yaourt ou feta végétale.