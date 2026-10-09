Apéro : ne servez plus de rillettes, cette tartinade poivron-chèvre prête en 15 min retourne tous vos invités

Poivrons grillés, chèvre frais et basilic remplacent ici le sempiternel bol de rillettes sur la table d’apéro. En 15 minutes et un repos au frais, cette tartinade poivron chèvre devient la base colorée que l’on étale sur tout.

Quand le bol de rillettes trône une énième fois sur la table, on a envie d’autre chose. Une odeur de poivron rouge qui grésille sous le gril, de basilic froissé entre les doigts, de chèvre frais qui fond lentement sur le pain encore chaud.

Cette tartinade poivron chèvre, crémeuse mais légère, se glisse partout à l’apéro et remplace sans effort les rillettes classiques. Quinze minutes de vraie cuisine, le reste au repos au frais, et on obtient une base colorée que l’on a envie d’étaler sur tout.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 gros poivron rouge (≈ 250 g de chair), épépiné

✅ 200 g de fromage de chèvre frais + 1 gousse d’ail sans germe

+ 1 gousse d’ail sans germe ✅ 10 feuilles de basilic, 2 c. à s. d’huile d’olive, 2 pincées de sel

✅ Poivre, et en option : piment d’Espelette, zestes d’½ citron, 2 tomates séchées, noisettes

Les 6 ingrédients pour une tartinade poivron-chèvre ultra parfumée

Face aux rillettes souvent lourdes et grasses, cette tartinade apéro légère joue la carte du contraste. Le poivron rouge apporte une douceur presque confite, le fromage de chèvre frais du caractère sans lourdeur, l’huile d’olive une rondeur en bouche très agréable.

Avec un seul poivron pour 200 g de chèvre, on obtient une tartinade poivron chèvre qui nappe le pain sans l’écraser. L’ail reste en arrière-plan, le basilic frais signe l’apéritif méditerranéen et les poivrons grillés deviennent la vraie vedette du plateau.

Pas à pas express : des poivrons grillés fondants à la tartinade prête à étaler

Le secret tient en trois gestes simples. On fait griller le poivron rouge sous le gril du four jusqu’à peau noire, puis on l’enferme quelques minutes ; la vapeur décolle la peau et la chair devient moelleuse.

On mixe ensuite cette pulpe bien égouttée avec le fromage de chèvre frais, l’ail, le basilic, l’huile d’olive, sel et poivre. En quelques secondes, la tartinade poivron chèvre frais devient une crème orangée, suffisamment épaisse pour rester bien en place.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper le poivron en 4, ôter graines et membranes, poser peau vers le haut sur une plaque. Technique : Griller 10 à 15 min jusqu’à peau noircie, puis enfermer aussitôt dans une boîte hermétique 10 min. Cuisson : Peler, éponger la chair sur papier absorbant, puis mixer avec chèvre, ail, basilic, huile, sel et poivre. Finition : Ajuster la texture avec un peu de chèvre ou d’huile, verser en bol et laisser au moins 1 h au frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif ≈ 15 min 🔍 Le secret de l’expert Griller très fort les poivrons concentre les sucres et les arômes. La vapeur en boîte les attendrit, puis le mixage avec le chèvre et l’huile crée une émulsion qui se raffermit au repos au frais. ✨ Le twist gourmand : Pour une signature maison, ajouter zeste de citron et piment d’Espelette, puis parsemer de chèvre émietté et de noisettes grillées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter de mixer le poivron brûlant et plein d’eau avec le chèvre : texture liquide, fromage granuleux et pain détrempé.

Comment je l’étale sur tout : 10 idées pour recycler la tartinade après l’apéro

On la sert épaisse sur pain grillé ou on la détend pour napper pâtes, légumes rôtis ou garnir un sandwich.