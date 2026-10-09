Apéro : ne servez plus de rillettes, cette tartinade poivron-chèvre prête en 15 min retourne tous vos invités
Poivrons grillés, chèvre frais et basilic remplacent ici le sempiternel bol de rillettes sur la table d’apéro. En 15 minutes et un repos au frais, cette tartinade poivron chèvre devient la base colorée que l’on étale sur tout.
Quand le bol de rillettes trône une énième fois sur la table, on a envie d’autre chose. Une odeur de poivron rouge qui grésille sous le gril, de basilic froissé entre les doigts, de chèvre frais qui fond lentement sur le pain encore chaud.
Cette tartinade poivron chèvre, crémeuse mais légère, se glisse partout à l’apéro et remplace sans effort les rillettes classiques. Quinze minutes de vraie cuisine, le reste au repos au frais, et on obtient une base colorée que l’on a envie d’étaler sur tout.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 gros poivron rouge (≈ 250 g de chair), épépiné
- ✅ 200 g de fromage de chèvre frais + 1 gousse d’ail sans germe
- ✅ 10 feuilles de basilic, 2 c. à s. d’huile d’olive, 2 pincées de sel
- ✅ Poivre, et en option : piment d’Espelette, zestes d’½ citron, 2 tomates séchées, noisettes
Les 6 ingrédients pour une tartinade poivron-chèvre ultra parfumée
Face aux rillettes souvent lourdes et grasses, cette tartinade apéro légère joue la carte du contraste. Le poivron rouge apporte une douceur presque confite, le fromage de chèvre frais du caractère sans lourdeur, l’huile d’olive une rondeur en bouche très agréable.
Avec un seul poivron pour 200 g de chèvre, on obtient une tartinade poivron chèvre qui nappe le pain sans l’écraser. L’ail reste en arrière-plan, le basilic frais signe l’apéritif méditerranéen et les poivrons grillés deviennent la vraie vedette du plateau.
Pas à pas express : des poivrons grillés fondants à la tartinade prête à étaler
Le secret tient en trois gestes simples. On fait griller le poivron rouge sous le gril du four jusqu’à peau noire, puis on l’enferme quelques minutes ; la vapeur décolle la peau et la chair devient moelleuse.
On mixe ensuite cette pulpe bien égouttée avec le fromage de chèvre frais, l’ail, le basilic, l’huile d’olive, sel et poivre. En quelques secondes, la tartinade poivron chèvre frais devient une crème orangée, suffisamment épaisse pour rester bien en place.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Couper le poivron en 4, ôter graines et membranes, poser peau vers le haut sur une plaque.
- Technique : Griller 10 à 15 min jusqu’à peau noircie, puis enfermer aussitôt dans une boîte hermétique 10 min.
- Cuisson : Peler, éponger la chair sur papier absorbant, puis mixer avec chèvre, ail, basilic, huile, sel et poivre.
- Finition : Ajuster la texture avec un peu de chèvre ou d’huile, verser en bol et laisser au moins 1 h au frais.
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On la sert épaisse sur pain grillé ou on la détend pour napper pâtes, légumes rôtis ou garnir un sandwich.
En bref
- ⏱ En quelques minutes, la tartinade poivron chèvre détrône les rillettes et promet une texture crémeuse mais légère pour l’apéritif.
- 🔥 Les poivrons grillés sous le gril du four puis mixés avec le fromage de chèvre frais créent une tartinade apéritive ultra parfumée.
- 🌿 Entre contrôle de l’eau des poivrons, repos au frais et twists piment d’Espelette ou citron, cette tartinade poivrons grillés réserve quelques surprises.
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