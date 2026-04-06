Apéro : servez ces chips au four avec ce légume simple, vos enfants ne voudront plus des paquets industriels

Parents en quête d’apéro sain pour enfants, ces chips de carotte au four bousculent les paquets industriels. En quelques minutes, le bol se vide sans que personne ne s’en rende compte.

Une odeur douce s’échappe du four quand on entrouvre la porte. Sur la plaque, les rondelles de carotte, bords dorés, centres secs, sont prêtes à craquer net sous la dent.

À l’apéro, on pose le bol au milieu de la table et on se retourne à peine ; en cinq minutes, tout a disparu. Les enfants piochent ces chips de carotte au four en série, délaissent le paquet du commerce et réclament déjà la prochaine fournée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de carottes (4 à 5 moyennes)

✅ 10 g d’huile d’olive (environ 1 c. à soupe)

✅ 2 g de sel fin (à ajuster selon le goût)

✅ 30 g de parmesan ou pecorino râpé + épices au choix (paprika fumé, ail, thym, poivre, piment)

Pourquoi ces chips de carotte au four font oublier le paquet industriel

Le succès tient au contraste : un croustillant franc, presque bruyant, et une douceur légèrement sucrée que les enfants associent d’habitude aux biscuits. Chaque chips de légumes maison se grignote sans lourdeur, avec beaucoup moins de gras que les chips en sachet, mais tout autant de plaisir salé.

Le réglage de mandoline et la cuisson à 180 °C

On vise des rondelles régulières de 2 mm à la mandoline : assez fines pour sécher vite, assez solides pour rester entières. Sur une plaque couverte de papier cuisson, elles ne se touchent pas ; un film d’huile d’olive suffit. Au four à 180 °C, elles dorent sans brûler et deviennent des chips de carotte croustillantes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, laver, sécher, éplucher les carottes puis les trancher à la mandoline en rondelles fines et régulières de 2 mm. Technique : Recouvrir une plaque de papier cuisson, disposer les rondelles en une seule couche sans chevauchement, puis les badigeonner d’un voile d’huile et saler. Cuisson : Enfourner pour 15 à 20 minutes, surveiller dès 12 minutes, retirer au fur et à mesure les chips bien dorées et, si besoin, tourner la plaque. Finition : Transférer aussitôt les chips de carotte au four sur une grille de refroidissement, laisser refroidir complètement puis servir dans un grand bol, avec ou sans sauce dip.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps Prépa 10 min / cuisson 15-20 min 🔍 Le secret de l’expert Des tranches fines augmentent la surface d’évaporation : à 180 °C, l’eau s’échappe vite, la carotte sèche, dore et reste légère. ✨ Le twist gourmand : Un voile de parmesan ou de pecorino qui fond sur les bords donne un goût salin très addictif. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couper trop épais, surcharger la plaque ou mettre trop d’huile : on obtient des chips molles, grasses et brûlées.

Variantes, dips minutes et conservation qui garde le croustillant

Version fromage, on renforce le parmesan et un tour de poivre ; version paprika fumé, ail et thym, sans fromage, on obtient des chips très apéro. Elles se gardent une journée dans une boîte entrouverte et redeviennent croustillantes après 2 minutes à 180 °C.