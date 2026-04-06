Ce bowl croustillant star des réseaux se prépare en 20 minutes à la maison, mais évitez ce geste qui ruine tout
Star des réseaux, ce tasty crousty maison promet en 20 minutes un bol riz poulet croustillant et sauce culte qui met tout le monde d’accord. Quels gestes simples changent vraiment le crousti jusqu’à la dernière bouchée ?
Odeur de paprika dans la poêle, riz fumant au fond du bol, croûte qui craque dès la première bouchée : ce bowl déclenche instantanément le fameux « au premier croc, toute la table a adoré ».
Bonne nouvelle : ce tasty crousty maison, star des réseaux, se prépare en une vingtaine de minutes, sans matériel compliqué ni liste d’ingrédients interminable.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pour le poulet croustillant (2 grands bols) : 2 filets de poulet 300 à 350 g, 1 c. à c. de sel, 0,5 c. à c. de poivre, 1 c. à c. de paprika, 0,5 c. à c. d’ail en poudre, 50 g de farine, 100 g de chapelure panko, 20 g de parmesan râpé (facultatif), 2 œufs, 3 à 4 c. à s. d’huile neutre, 10 g de beurre (facultatif)
- ✅ Pour le riz moelleux : 120 g de riz basmati ou jasmin, 180 ml d’eau, 0,5 c. à c. de sel, un peu de poivre
- ✅ Pour la sauce culte : 3 c. à s. de mayonnaise, 3 c. à s. de yaourt grec, 1 c. à c. de moutarde, 1 c. à c. de miel, 1 c. à c. de sauce sriracha, 1 c. à s. de jus de citron
- ✅ Pour les toppings façon street-food : 2 cornichons hachés (facultatif), 2 c. à s. d’oignons frits, 1 à 2 c. à s. de ciboulette ou d’oignon nouveau
Pourquoi ce bol croustillant met tout le monde d’accord en 2 bouchées
Ce bol riz poulet croustillant joue sur le contraste : grains de riz bien séparés, cœur de poulet juteux, croûte dorée qui claque et sauce sucrée-piquante qui nappe sans alourdir. Fini le poulet mou et le riz sec ; panko bien tassée, huile chaude et sauce tasty crousty versée à la fin assurent le fameux « crousty » jusqu’à la dernière bouchée.
Recette Tasty Crousty maison en 4 étapes (20 minutes chrono)
Pour réussir une recette tasty crousty en 20 minutes, on lance d’abord le riz, on pane le poulet pendant sa cuisson puis on prépare la sauce pendant que la panure dore. Tout se joue sur l’organisation et la bonne température de cuisson.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rincer le riz, cuire avec 1,5 volume d’eau, couvrir 5 minutes, égrainer.
- Technique : Couper le poulet en gros morceaux, assaisonner, fariner, passer dans œufs puis panko tassée.
- Cuisson : Dorer à la poêle dans huile bien chaude 3 à 5 minutes, ou 10 à 12 minutes à 190 °C en airfryer.
- Finition : Mélanger les ingrédients de la sauce, dresser riz, poulet, puis sauce en filet et toppings.
Variantes & twists gourmands autour du Tasty Crousty
Pour un bowl viral plus audacieux, on peut pousser la sriracha, ajouter des flocons de piment ou glisser du parmesan dans la panure. Version express ou végétale : mêmes gestes avec nuggets maison ou tofu ferme bien égoutté.
En bref
- 🍗 En vingt minutes, ce tasty crousty maison promet deux grands bols façon fast-food, avec riz basmati et poulet pané qui affole les réseaux.
- 🥣 Les étapes détaillent la cuisson du riz non collant, la panure panko tassée et la bonne chaleur d’huile pour un bol riz poulet croustillant.
- 🔥 Variantes spicy, cheesy ou végétales, twist parmesan et toppings street-food promettent un bowl viral personnalisable sans compromettre le fameux contraste croustillant-moelleux.
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