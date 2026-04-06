Lundi de Pâques : ces 10 recettes de saison régalent toute la famille sans vous épuiser derrière les fourneaux

Ce lundi de Pâques, la maison sent l’agneau rôti, la pavlova et le chocolat, sans que vous passiez la journée aux fourneaux. Entre organisation la veille et recettes minute le jour J, un menu de saison réunit toute la famille sans stress.

Sur la table, l’odeur de l’agneau qui rôtit se mêle à celle du chocolat, pendant que les enfants exhibent leurs œufs en sucre. On a envie d’un repas généreux, légumes nouveaux à peine croquants, meringue craquante, chocolat fondant… sans passer la journée aux fourneaux.

L’idée : un menu lundi de Pâques construit autour de 10 recettes de saison, vraiment faisables. Entrées minute, épaule d’agneau qui cuit presque seule, desserts préparés la veille et restes d’agneau de Pâques recettes anti-gaspi pour la semaine. Voici comment on s’organise pour un lundi aussi fluide que festif.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Épaule d’agneau 2,5–3 kg avec os

✅ Pommes de terre grenaille 1,5 kg + légumes nouveaux

✅ Œufs frais x 12 pour quiches, omelette et pavlova

✅ Sucre en poudre 240 g pour la meringue et les chocolats

Lundi de Pâques : un menu de saison sans stress

Pour lancer le repas, on mise sur des recettes lundi de Pâques faciles : mini quiches aux légumes de saison, omelette aux asperges façon Landes, toasts à la brandade ou feuilleté mouton au pesto pour les enfants. L’appareil à quiche, la pâte et la brandade se préparent la veille ; le lundi, il ne reste qu’à garnir et enfourner 20 à 25 minutes à 180 °C.

Côté douceurs, la pavlova de Pâques se fait presque entièrement la veille avec sa meringue crousti-fondante. Le jour J, on fouette la crème, on ajoute des fruits et elle attend au frais. On complète avec un gâteau au chocolat prêt en 20 minutes, une tarte chocolat-praliné et quelques chocolats praliné maison à glisser près du café.

L’épaule d’agneau rôtie, la pièce maîtresse qui cuit toute seule

Cœur du menu : une épaule d’agneau rôtie lente aux légumes nouveaux. On la marine éventuellement dès le dimanche soir, on la sort du réfrigérateur une heure avant, puis le four fait le travail pendant que l’on dresse la table ou que l’on cache les œufs. Cuisson douce à 150–160 °C, arrosages réguliers, légumes ajoutés en fin de parcours ; la viande devient fondante, parfaite à partager… et à recycler en navarin, hachis ou gratin de pâtes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir l’épaule 1 h avant, la frotter d’ail, d’herbes, de sel et de poivre ; laver pommes de terre et légumes nouveaux, les couper en gros morceaux. Technique : Déposer la viande côté gras vers le haut dans un grand plat, arroser d’huile d’olive et, si envie, de marinade citron‑moutarde ; ajouter un fond de vin blanc ou d’eau. Cuisson : Enfourner 15–20 min à 200 °C pour colorer, baisser à 150–160 °C puis cuire 2 h en arrosant ; ajouter les légumes autour pour la dernière heure afin qu’ils confisent dans le jus. Finition : Laisser reposer l’agneau 15–20 min sous aluminium, dégraisser légèrement le jus, trancher ou effilocher la viande et réserver aussitôt les restes, jus et légumes séparément.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif ≈ 1 h sur la journée 🔍 Le secret de l’expert La cuisson lente à 150–160 °C laisse le collagène de l’agneau fondre doucement ; la viande devient moelleuse, se tranche sans effort et se réutilise facilement dans un parmentier, une moussaka ou un gratin de pâtes. ✨ Le twist gourmand : Napper l’agneau reposé d’un pesto minute menthe‑persil et glisser un peu d’ail confit et de jus de cuisson dans les légumes ou dans la purée du hachis. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire l’agneau trop fort, le découper sans repos ou réchauffer les restes seuls au micro‑ondes ; mieux vaut les intégrer à un gratin ou à des boulettes pour garder fondant et saveur.

Restes d’agneau de Pâques : trois idées anti-gaspi

Dès la fin du repas, on désosse le gigot ou l’épaule, on garde viande, jus et légumes séparément ; le lendemain, ces restes deviennent un hachis parmentier d’agneau confit, un gratin de macaronis ou des kefta au four prêtes en 15 à 18 minutes à 200 °C. Des restes d’agneau de Pâques recettes qui prolongent le lundi de Pâques en dîners ultra simples, sans jamais donner l’impression de manger la même chose.