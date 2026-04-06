Pâques 2026 : attention, cette recette de volaille aux morilles facile et pas chère va remplacer le gigot d’agneau
Pâques 2026 se prépare à la maison avec une volaille fermière aux morilles, en cocotte, pensée comme alternative légère au gigot d’agneau. Cuisson douce, sauce de chef et organisation zen transforment ce plat unique en véritable repas de fête.
Fin mars, la maison sent déjà le printemps : beurre qui mousse, herbes fraîches, premiers champignons de saison qui rissolent doucement en cocotte.
À la place du gigot d’agneau, on prépare une volaille de Pâques aux morilles : viande blanche fondante, sauce crémeuse, parfum de sous‑bois. Une cocotte qui travaille pendant qu’on dresse la table.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 rôti de volaille fermière bardé (poulet, dinde ou pintade) – 1,2 kg
- ✅ 30 g de morilles séchées + 300 g de champignons de saison
- ✅ 10 cl de vin blanc sec + 20 cl de bouillon de volaille
- ✅ 20 cl de crème entière 30 % + oignon, échalotes, ail et bouquet garni
Pourquoi cette volaille aux morilles est l’alternative parfaite au gigot
Le gigot reste symbolique, mais son goût peut sembler trop fort et sa cuisson délicate. Avec une volaille fermière, on garde le plat unique de fête, plus digeste et beaucoup plus simple à réussir.
Associée aux morilles et aux champignons de saison, cette viande douce rappelle les rôtis de veau de Pâques, avec une sauce boisée et brillante, mais sans lourdeur ni budget déraisonnable.
Recette pas à pas de la volaille de Pâques aux morilles
La méthode reste simple : on construit un fond de saveur riche, puis on laisse la cuisson douce faire le travail. L’important est d’alterner saisie franche, liquide mesuré et repos, pour une volaille juteuse et une sauce concentrée.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Sortir le rôti 30 min avant, assaisonner, barder, réhydrater et rincer les morilles.
- Technique : Faire dorer la volaille bardée dans la cocotte avec beurre et huile, sur toutes les faces.
- Cuisson : Ajouter oignon, échalotes, ail, champignons ; déglacer au vin blanc, bouillon et eau de morilles.
- Finition : Enfourner cocotte couverte 45–55 min à 160 °C, laisser reposer, crémer, réduire puis trancher.
Comment servir la volaille de Pâques : accompagnements et dressage
Au moment du service, on tranche la volaille sur une planche et on la pose sur des tagliatelles fraîches ou des Ratte rôties, généreusement nappées de sauce aux morilles brûlante.
Pour la note verte, jeunes asperges, pois gourmands ou simple salade d’herbes. La cocotte peut se cuire la veille sans la crème, puis se réchauffer doucement avec la crème juste avant l’arrivée des invités.
En bref
- 🥚 Fin mars 2026, une volaille de Pâques aux morilles en cocotte s’impose comme plat unique de fête pour remplacer le traditionnel gigot d’agneau.
- 🍄 La recette détaille ingrédients clés, cuisson douce en cocotte et étapes essentielles pour obtenir viande fondante et sauce aux morilles crémeuse, sans technique compliquée.
- 🍽️ Conseils de dressage, garnitures de saison et astuces d’organisation transforment ce plat convivial en option de Pâques raffinée dont le résultat final surprend vraiment.
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