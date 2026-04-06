Pâques 2026 : attention, cette recette de volaille aux morilles facile et pas chère va remplacer le gigot d’agneau

Pâques 2026 se prépare à la maison avec une volaille fermière aux morilles, en cocotte, pensée comme alternative légère au gigot d’agneau. Cuisson douce, sauce de chef et organisation zen transforment ce plat unique en véritable repas de fête.

Fin mars, la maison sent déjà le printemps : beurre qui mousse, herbes fraîches, premiers champignons de saison qui rissolent doucement en cocotte.

À la place du gigot d’agneau, on prépare une volaille de Pâques aux morilles : viande blanche fondante, sauce crémeuse, parfum de sous‑bois. Une cocotte qui travaille pendant qu’on dresse la table.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 rôti de volaille fermière bardé (poulet, dinde ou pintade) – 1,2 kg

✅ 30 g de morilles séchées + 300 g de champignons de saison

✅ 10 cl de vin blanc sec + 20 cl de bouillon de volaille

✅ 20 cl de crème entière 30 % + oignon, échalotes, ail et bouquet garni

Pourquoi cette volaille aux morilles est l’alternative parfaite au gigot

Le gigot reste symbolique, mais son goût peut sembler trop fort et sa cuisson délicate. Avec une volaille fermière, on garde le plat unique de fête, plus digeste et beaucoup plus simple à réussir.

Associée aux morilles et aux champignons de saison, cette viande douce rappelle les rôtis de veau de Pâques, avec une sauce boisée et brillante, mais sans lourdeur ni budget déraisonnable.

Recette pas à pas de la volaille de Pâques aux morilles

La méthode reste simple : on construit un fond de saveur riche, puis on laisse la cuisson douce faire le travail. L’important est d’alterner saisie franche, liquide mesuré et repos, pour une volaille juteuse et une sauce concentrée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir le rôti 30 min avant, assaisonner, barder, réhydrater et rincer les morilles. Technique : Faire dorer la volaille bardée dans la cocotte avec beurre et huile, sur toutes les faces. Cuisson : Ajouter oignon, échalotes, ail, champignons ; déglacer au vin blanc, bouillon et eau de morilles. Finition : Enfourner cocotte couverte 45–55 min à 160 °C, laisser reposer, crémer, réduire puis trancher.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 1 h 40 (dont 40 min actives) 🔍 Le secret de l’expert La cocotte en fonte, couverte, maintient une humidité constante ; la barde protège la viande et arrose en continu. La saisie initiale déclenche la réaction de Maillard, que vin blanc, bouillon et morilles viennent dissoudre dans une sauce profonde. ✨ Le twist gourmand : Pour un service plus festif, remplacer la moitié du vin blanc par un trait de vin jaune ou de Champagne brut. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais augmenter brutalement la température ni cuire à découvert ; la volaille sécherait, la crème trancherait et les champignons brûleraient.

Comment servir la volaille de Pâques : accompagnements et dressage

Au moment du service, on tranche la volaille sur une planche et on la pose sur des tagliatelles fraîches ou des Ratte rôties, généreusement nappées de sauce aux morilles brûlante.

Pour la note verte, jeunes asperges, pois gourmands ou simple salade d’herbes. La cocotte peut se cuire la veille sans la crème, puis se réchauffer doucement avec la crème juste avant l’arrivée des invités.