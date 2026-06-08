Apéros : ce cake poivron-feta au parfum méditerranéen bluffe tout le monde si vous évitez ce piège
À l’heure de l’apéro, un cake poivron-feta ultra parfumé promet de changer l’ambiance autour de la table basse. Reste à saisir le geste clé qui garantit sa mie moelleuse.
Les fenêtres sont ouvertes, les verres tintent et, sur la table basse, un cake fumant fait monter des notes de poivron rôti, d’herbes sèches et d’huile d’olive.
On coupe une première tranche ; la croûte est fine, la mie souple, la feta encore crémeuse. Loin des cakes tristes et secs, ce cake salé méditerranéen annonce clairement le programme apéro.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 200 g de farine + levure chimique
- ✅ 3 œufs moyens
- ✅ 120 ml de lait ou 125 g de yaourt
- ✅ 80 ml d’huile d’olive, 200 g de feta, 2 poivrons rôtis
Votre table basse réclame de la nouveauté ? Le parfum méditerranéen de ce cake poivron-feta va embaumer toute votre maison
On part d’une base simple : farine, levure chimique, œufs, lait ou yaourt et huile d’olive, qui donne la structure et le moelleux. Ce cake poivron feta joue la carte Méditerranée avec des dés de feta, deux poivrons rôtis rouge et jaune, herbes sèches, olives noires et un peu de fromage râpé.
Votre table basse réclame de la nouveauté ? Le parfum méditerranéen de ce cake poivron-feta va embaumer toute votre maison
Pour réussir ce cake, on maîtrise surtout la technique. Les poivrons se rôtissent entiers au four très chaud, puis se pèlent et s’égouttent longuement pour ne plus rendre d’eau. La pâte, elle, se mélange rapidement : ingrédients secs, puis œufs, lait ou yaourt et huile d’olive, sans fouetter trop longtemps.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rôtir les poivrons entiers à 220 °C, puis les peler et bien les égoutter.
- Technique : Préchauffer le four à 180 °C ; chemiser le moule et mélanger farine, levure, sel, poivre et herbes.
- Cuisson : Ajouter œufs, lait ou yaourt puis huile d’olive, jusqu’à pâte lisse et souple.
- Finition : Incorporer feta, poivrons et éventuelles olives, verser dans le moule, cuire 40 à 45 minutes et laisser tiédir sur grille.
Votre table basse réclame de la nouveauté ? Le parfum méditerranéen de ce cake poivron-feta va embaumer toute votre maison
On sert ce cake poivron-feta en tranches puis en petits cubes, sur une planche ou une grande assiette, avec quelques feuilles de basilic. Une sauce yaourt-citron, une tapenade ou un pesto, plus quelques crudités croquantes, prolongent le voyage méditerranéen sans demander de préparation compliquée.
Conservation simple : bien emballé, le cake reste moelleux deux jours au réfrigérateur et retrouve son parfum après 8 minutes au four à 160 °C. On peut aussi le congeler tranché, prêt à réchauffer pour un apéro improvisé.
Sources
En bref
- 🍽️ Un apéro maison se prépare autour d’un cake poivron feta méditerranéen, pensé pour remplacer les traditionnels cakes salés souvent trop secs.
- 🧀 La cuisson des poivrons, le mélange rapide de la pâte et quelques herbes bien choisies promettent une mie aérée et un goût intensément ensoleillé.
- 🌿 Entre twist citronné, pignons torréfiés et astuces de conservation, ce cake salé méditerranéen s’annonce comme l’allié des apéros improvisés et des invités bluffés.
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