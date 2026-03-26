Arrêtez d’arroser vos fraisiers à l’eau claire : ce reste de petit-déjeuner change tout au printemps

Au moment où vos fraisiers redémarrent au printemps, un simple reste de marc de café peut changer la taille de vos récoltes. Encore faut-il l’utiliser au bon dosage pour booster les fruits sans étouffer les plants.

Au potager comme sur le balcon, on connaît l’odeur de terre humide quand les fraisiers se réveillent. Les feuilles se déplient, promettent des corbeilles rouges… puis les fruits restent petits, aqueux, fades.

Au printemps, la plante doit refaire du feuillage pour nourrir ses futures fraises. Un reste de petit-déjeuner, recyclé au bon moment, peut l’y aider et gonfler le calibre. Ce coup de pouce coûte presque 0 € : le marc de café dort déjà dans votre cuisine.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Marc de café sec : 40–50 g / 1 L d’eau (ou 200 g / arrosoir 5 L)

✅ Eau à température ambiante : 1 à 5 L selon le nombre de pieds

✅ Compost bien mûr tamisé : 1 petite poignée par fraisier

✅ Caïeux d’ail : quelques gousses à planter entre les rangs

Pourquoi vos fraisiers font de petits fruits au printemps

Au sortir de l’hiver, le fraisier repart avec des réserves limitées. S’il manque d’azote, il peine à produire ce feuillage bien vert qui capte la lumière et fabrique les sucres. Moins de feuilles, c’est moins d’énergie pour gonfler les fruits. Ajoutez un sol tassé ou pauvre, et les fraisiers gros fruits restent un rêve lointain.

L’ingrédient de cuisine qui change tout : le marc de café

Le marc de café pour les fraisiers agit comme un engrais naturel fraisiers au surplus nutritif mesuré : un peu d’azote pour relancer le feuillage, du phosphore et du potassium pour fleurs et fruits, plus un sol légèrement acide, très apprécié des fraisiers. À une condition pourtant : l’utiliser en infusion, pas en couche épaisse qui se compacte et asphyxie les racines, afin de profiter des bienfaits du marc de café fraisiers sans risque d’excès.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Étaler le marc utilisé sur un plateau et le laisser sécher complètement. Technique : Mélanger 40–50 g de marc sec par litre d’eau (ou 200 g pour 5 L), remuer et laisser infuser 24 à 48 h. Cuisson : Filtrer si besoin, verser dans l’arrosoir et arroser la terre au pied, à raison d’environ 250 ml par pied. Finition : Répéter toutes les trois semaines entre mars et mai, puis ajouter une petite poignée de compost mûr au pied.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈0 € 🔍 Le secret de l’expert Un apport azoté léger au redémarrage oriente l’énergie du fraisier vers un feuillage dense et sain. Plus de surface verte signifie plus de lumière captée, donc davantage de sucres envoyés aux fleurs puis aux fruits. ✨ Le twist gourmand : Après l’arrosage au marc, déposer un fin collet de compost mûr et quelques caïeux d’ail ; les fraisiers sont nourris et mieux protégés. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Étaler du marc frais en couche épaisse ou arroser les feuilles compacte le sol, favorise les champignons et expose chiens et chats.

Le combo gagnant : marc de café + ail pour des fraises intactes

En glissant quelques caïeux d’ail entre les fraisiers, on renforce encore le système. Leur odeur rebute limaces et escargots et leurs racines libèrent des composés antifongiques qui limitent la pourriture grise.