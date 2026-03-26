Ne mettez plus de beurre dans ce gâteau de saison : ce liquide du placard le rend bien plus moelleux

En pleine saison des oranges sanguines, ce gâteau sans beurre promet une mie étonnamment fondante plusieurs jours. La clé tient dans un simple liquide du placard et deux gestes précis.

On n’aurait jamais pensé remplacer le beurre par ça : ce liquide rend ce gâteau de saison ultra moelleux !

Parfum de gâteau chaud, agrumes caramélisés, mie qui se déchire sous la lame du couteau… On jurerait un gros quatre-quarts au beurre, dense et riche, sorti d’une cuisine de famille. Sauf qu’ici, la texture reste légère, presque aérienne, avec ce fondant qui colle juste un peu aux doigts.

On se résigne souvent à des gâteaux secs dès qu’on enlève le beurre. Pourtant, un simple liquide du placard peut transformer un gâteau de saison en nuage moelleux plusieurs jours durant. Ce gâteau à l’orange sanguine sans beurre en est la preuve.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 185 g de farine avec levure + ½ c. à café de bicarbonate

✅ 120 g de poudre d’amandes, 220 g de sucre glace

✅ 3 œufs, 125 ml d’ huile d’olive , zeste fin d’1 orange sanguine

, zeste fin d’1 ✅ 125 ml de jus d’orange sanguine, 2 oranges en rondelles, 150 ml d’eau, 80 g de sucre

Pourquoi ce gâteau à l’orange sanguine est si moelleux (sans beurre)

Dans ce gâteau orange sanguine à l’huile d’olive, le beurre s’efface sans que la gourmandise diminue. L’huile reste fluide, enrobe farine et poudre d’amandes ; la mie demeure souple, humide, avec ce fondant de gâteau sans beurre ultra moelleux.

Associée au jus d’orange sanguine bien mûre, l’huile d’olive devient discrètement fruitée. Le sirop versé après cuisson apporte encore du jus ; le gâteau reste tendre plusieurs jours sous cloche, plus qu’avec un beurre qui figerait.

Pas-à-pas : préparer ce gâteau à l’orange sanguine sans beurre

On cuisine ce cake comme un classique, avec deux réflexes : mélanger peu et cuire doucement.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 170 °C. Mélanger farine, poudre d’amandes, sucre glace et bicarbonate. Technique : Ajouter œufs, huile, jus et zeste ; mélanger juste jusqu’à pâte homogène. Cuisson : Verser dans un moule chemisé. Cuire 45 à 50 minutes, jusqu’à gâteau doré. Finition : Faire frémir eau, sucre et jus ; confire les rondelles, napper le gâteau refroidi.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 30 🔍 Le secret de l’expert Parce que l’huile reste liquide, elle limite le gluten et enrobe farine et amandes. Avec la cuisson douce à 170 °C, la mie garde son humidité et reste souple plusieurs jours. ✨ Le twist gourmand : Au service, ajouter fleur de sel et un filet d’huile d’olive crue. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne fouettez pas la pâte après la farine : le gâteau deviendrait dense.

Comment servir et conserver ce gâteau sans beurre

Ce gâteau de saison sans beurre se suffit à lui-même, surtout nappé de ses oranges sanguines. On peut aussi le servir avec du yaourt grec, un peu de crème fouettée ou une boule de glace à la vanille.

Pour le garder moelleux trois jours, on le laisse à température ambiante, sous cloche ou emballé dans du film. Grâce au sirop d’orange, la croûte reste humide et la mie fondante, sans recourir au micro-ondes.