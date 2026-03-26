« Je la fais chaque semaine » : cette quiche sans pâte aux carottes ne s’effondre jamais grâce à ce dosage

Depuis janvier, cette quiche sans pâte aux carottes s’invite chaque semaine sur la table d’une famille pressée. Entre un dosage méconnu et un geste sur les légumes, elle promet enfin des parts qui se tiennent.

« Je la fais chaque semaine depuis janvier » : cette quiche sans pâte aux carottes tient parfaitement grâce à un dosage que peu connaissent

À la sortie du four, une odeur de carotte rôtie et d’épices chaudes emplit la cuisine ; la surface est joliment gratinée, l’intérieur reste moelleux, et pourtant la première part se soulève sans se casser. On obtient une coupe nette, presque comme une terrine, avec des éclats orange qui mettent aussitôt en appétit.

Cette quiche sans pâte aux carottes est devenue la recette qu’on refait chaque semaine tant elle est fiable. Rien ne s’affaisse, même coupée encore tiède, grâce à un double verrou très simple : un ratio précis œufs–lait–farine et des carottes soigneusement pressées. Reste à comprendre comment manier ce dosage que peu appliquent vraiment.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 œufs + 40 cl de lait (ou boisson végétale non sucrée)

✅ 80 g de farine ou fécule + sel, poivre, 1 c. à c. de cumin

✅ 400 g de carottes râpées finement + 1 petit oignon, 1 c. à s. d’huile d’olive

✅ 50 à 80 g de fromage râpé, herbes fraîches (persil, ciboulette)

Pourquoi les quiches sans pâte s’effondrent (et comment celle-ci tient vraiment)

Si tant de quiches sans pâte finissent en flan mou, c’est souvent un problème d’eau et de proportions. Les carottes rendent beaucoup de jus et diluent l’appareil ; ajouté à un mélange trop riche en lait, le résultat ne coagule pas assez. Ici, on verrouille la tenue avec des carottes râpées finement, salées puis pressées, et un dosage stable qui structure la cuisson sans la sécher.

Le ratio 4–40–80 : la formule à retenir pour une quiche sans pâte inratable

Le cœur de cette quiche sans pâte aux carottes, c’est le ratio 4–40–80 : 4 œufs, 40 cl de lait, 80 g de farine ou de fécule. Les œufs apportent les protéines qui figent, l’amidon capte l’humidité restante. On obtient un appareil épais mais encore coulant, qui nappe la cuillère. Associé aux carottes bien essorées, ce trio supporte aussi bien la cuisson au four, à l’air fryer qu’à la poêle couverte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper finement les carottes, saler, laisser 5 minutes, puis presser fortement dans un torchon. Technique : Fouetter œufs et lait, ajouter farine ou fécule en pluie, assaisonner et incorporer carottes, oignon, fromage, herbes. Cuisson : Verser dans un moule huilé, cuire 20 minutes à 180 °C, ou 12 à 14 minutes à 170 °C en air fryer, ou 18 à 20 minutes à feu doux, à la poêle couverte. Finition : Laisser tiédir, démouler, puis couper en parts nettes et servir avec une salade bien assaisonnée.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Œufs et amidon structurent l’appareil, les carottes pressées limitent l’eau libre. ✨ Le twist gourmand : Mélanger carottes colorées, cumin et chèvre frais émietté. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas ajouter de carottes non pressées ou lait supplémentaire.

Conservation, réchauffage et variantes pour la semaine

Se garde trois jours au frais, se réchauffe au four ou congelée.