Voici ce cake salé au thon prêt en 20 min sans allumer le four qui affole les dîners quand il fait chaud

Four en panne, studio surchauffé ou cuisine d’été : ce cake salé au thon sans four cuit à la poêle change le repas en 20 minutes. Quels gestes assurent cette texture de vrai cake, sans raté ?

Thon qui chauffe doucement, citron zesté, parfum de cake dans la cuisine… Sauf qu’aucun four ne tourne. La pâte gonfle à couvert dans une poêle, la mie reste tendre, la croûte dore juste ce qu’il faut.

Ce cake salé au thon sans four se prépare comme une omelette améliorée. Un saladier, une poêle, un couvercle, et c’est tout. Pas de préchauffage, pas de chaleur étouffante ; en moins de 20 minutes, on tranche et on sert. La clé tient en quelques gestes précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 2 œufs, 120 g de farine, 7 g de levure chimique

✅ Liquides : 120 ml de lait, zeste et jus de 1/2 citron, sel, poivre

✅ Garniture : 1 boîte de thon au naturel égoutté (140 g) + 150 g de petits pois surgelés

✅ Cuisson : 2 c. à café d’huile neutre, poêle antiadhésive de 24 cm avec couvercle

Pourquoi ce cake au thon sans four change tout (surtout quand il fait chaud)

Quand il fait chaud, qu’on vit en studio ou qu’on manque de four, ce cake au thon à la poêle sauve le repas. La cuisson très douce, sous couvercle, agit comme un mini-four : croûte fine, centre moelleux, parts qui se tiennent vraiment bien.

La méthode express, pas à pas (du saladier à l’assiette en moins de 20 minutes)

On commence par les petits pois surgelés : trois minutes au micro-ondes avec un peu d’eau, puis égouttage et séchage sur papier absorbant. Des petits pois bien secs, c’est la garantie d’une mie qui ne se détrempe pas.

Pendant ce temps, on fouette œufs et lait, puis on ajoute farine, levure, sel, poivre, zeste et jus de citron. Thon bien égoutté et petits pois rejoignent la pâte en dernier ; on mélange juste assez, pour garder l’air et viser un vrai cake prêt en moins de 20 minutes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les petits pois 3 min au micro-ondes avec un peu d’eau, puis égoutter et sécher soigneusement. Technique : Fouetter œufs et lait, ajouter farine, levure, sel, poivre, zeste et jus de citron jusqu’à pâte lisse. Cuisson : Incorporer thon égoutté et petits pois secs, verser dans une poêle huilée sur feu très doux, couvrir. Finition : Cuire 10 min, retourner, cuire encore 6 à 8 min à couvert ; tester avec un pique.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min 🔍 Le secret de l’expert Cuisson très douce sous couvercle, pâte assez hydratée et garniture bien égouttée : la poêle agit comme un four, la mie reste aérée. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de comté râpé et de ciboulette, puis finir 1 minute à découvert pour une croûte plus dorée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Feu trop fort, garniture mal égouttée ou cuisson sans couvercle : le trio qui assure un cake brûlé dessous, compact et humide.

Comment servir et conserver votre cake au thon sans four

Servi tiède en tranches avec une salade verte ou en cubes pour l’apéro, il se garde 2 jours au frais, dans une boîte.