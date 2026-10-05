Arrêtez de faire bouillir vos moules : ce moine-cuisinier les cuit à la vapeur avec ce seul liquide du placard

Vous noyez encore vos moules dans l’eau bouillante et obtenez une chair élastique ? Un moine-cuisinier dévoile sa cuisson à la vapeur au vin blanc qui change tout.

Chair souple, parfum d’iode : les moules devraient toujours ressembler à ça. Pourtant, un excès d’eau et quelques minutes de trop suffisent à les rendre fermes et fades.

Le moine-cuisinier Ángel Ramón a choisi une autre voie : oublier l’eau et imaginer des moules au vin blanc en vapeur express. Comment cette méthode change-t-elle la texture des moules ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg moules, 100 ml vin blanc sec

✅ 300 ml huile d’olive, 200 ml vinaigre de pomme

✅ 8 gousses d’ail, 2 càs paprika doux

✅ 2 feuilles laurier, 1 càc poivre noir, 50 ml jus de cuisson

Pourquoi vos moules deviennent caoutchouteuses (et fades)

Dans un faitout rempli d’eau, la moule perd ce qu’elle a de plus précieux : son jus. Diluer ce liquide iodé, c’est effacer le goût marin et se priver d’une base de sauce. Puis arrive la surcuisson ; une fois la coquille ouverte, la chair chauffe vite. Si on laisse bouillir, les protéines se contractent et la texture se resserre jusqu’à devenir élastique.

La méthode vapeur sans eau : 100 ml de vin blanc pour 1 kg de moules

Ángel Ramón mise sur une cuisson à la vapeur très courte. On verse 100 ml de vin blanc sec au fond du faitout pour 1 kg de moules, sans ajouter d’eau. Cette cuisson des moules à la vapeur au vin blanc, pensée pour des moules parfaites sans eau, donne un liquide iodé, déjà salé, qui servira de base à l’escabèche ; couvercle posé, la vapeur ouvre les coquilles en quelques minutes et on retire aussitôt du feu en écartant les moules restées fermées.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer les moules, retirer le byssus vers la pointe, écarter les coquilles cassées. Technique : Verser 100 ml de vin blanc dans le faitout, ajouter les moules, couvrir et cuire à feu vif jusqu’à l’ouverture. Cuisson : Filtrer le jus, garder 50 ml ; dorer l’ail incisé dans l’huile, ajouter paprika, vinaigre, laurier et poivre, chauffer 3 à 4 min à feu moyen. Finition : Incorporer les 50 ml de jus, verser l’escabèche tiède sur les moules décortiquées, couvrir et laisser mariner 3 à 4 h.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ~20 min + 3 à 4 h de repos 🔍 Le secret de l’expert En remplaçant l’eau par un fond de vin blanc, on concentre le jus des moules. La cuisson courte ouvre les coquilles sans les stresser. Versée tiède, l’escabèche parfume le cœur du mollusque sans le recuire. ✨ Le twist gourmand : Variante “bar à tapas” : un trait de vinaigre de Xérès et une pincée de paprika fumé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter de l’eau dans le faitout dilue le jus concentré et donne des moules fades.

Variantes & twists gourmands autour de l’escabèche

Une fois les moules décortiquées, on les couvre d’une escabèche à base de 300 ml d’huile d’olive vierge extra, 200 ml de vinaigre de pomme, paprika doux (pimentón dulce), laurier et poivre noir. Marinade tiède, 3 à 4 h au frais, ces moules à l’escabèche se servent froides comme tapas.