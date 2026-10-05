Arrêtez de faire bouillir vos moules : ce moine-cuisinier les cuit à la vapeur avec ce seul liquide du placard
Vous noyez encore vos moules dans l’eau bouillante et obtenez une chair élastique ? Un moine-cuisinier dévoile sa cuisson à la vapeur au vin blanc qui change tout.
Chair souple, parfum d’iode : les moules devraient toujours ressembler à ça. Pourtant, un excès d’eau et quelques minutes de trop suffisent à les rendre fermes et fades.
Le moine-cuisinier Ángel Ramón a choisi une autre voie : oublier l’eau et imaginer des moules au vin blanc en vapeur express. Comment cette méthode change-t-elle la texture des moules ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 kg moules, 100 ml vin blanc sec
- ✅ 300 ml huile d’olive, 200 ml vinaigre de pomme
- ✅ 8 gousses d’ail, 2 càs paprika doux
- ✅ 2 feuilles laurier, 1 càc poivre noir, 50 ml jus de cuisson
Pourquoi vos moules deviennent caoutchouteuses (et fades)
Dans un faitout rempli d’eau, la moule perd ce qu’elle a de plus précieux : son jus. Diluer ce liquide iodé, c’est effacer le goût marin et se priver d’une base de sauce. Puis arrive la surcuisson ; une fois la coquille ouverte, la chair chauffe vite. Si on laisse bouillir, les protéines se contractent et la texture se resserre jusqu’à devenir élastique.
La méthode vapeur sans eau : 100 ml de vin blanc pour 1 kg de moules
Ángel Ramón mise sur une cuisson à la vapeur très courte. On verse 100 ml de vin blanc sec au fond du faitout pour 1 kg de moules, sans ajouter d’eau. Cette cuisson des moules à la vapeur au vin blanc, pensée pour des moules parfaites sans eau, donne un liquide iodé, déjà salé, qui servira de base à l’escabèche ; couvercle posé, la vapeur ouvre les coquilles en quelques minutes et on retire aussitôt du feu en écartant les moules restées fermées.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rincer les moules, retirer le byssus vers la pointe, écarter les coquilles cassées.
- Technique : Verser 100 ml de vin blanc dans le faitout, ajouter les moules, couvrir et cuire à feu vif jusqu’à l’ouverture.
- Cuisson : Filtrer le jus, garder 50 ml ; dorer l’ail incisé dans l’huile, ajouter paprika, vinaigre, laurier et poivre, chauffer 3 à 4 min à feu moyen.
- Finition : Incorporer les 50 ml de jus, verser l’escabèche tiède sur les moules décortiquées, couvrir et laisser mariner 3 à 4 h.
Variantes & twists gourmands autour de l’escabèche
Une fois les moules décortiquées, on les couvre d’une escabèche à base de 300 ml d’huile d’olive vierge extra, 200 ml de vinaigre de pomme, paprika doux (pimentón dulce), laurier et poivre noir. Marinade tiède, 3 à 4 h au frais, ces moules à l’escabèche se servent froides comme tapas.
Sources
En bref
- 🦪 Ángel Ramón, moine-cuisinier, part d’un constat simple : des moules souvent caoutchouteuses et fades, sacrifiées par une cuisson dans trop d’eau.
- 🥂 Sa méthode de cuisson des moules à la vapeur au vin blanc préserve un jus iodé puissant, base pour des moules à l’escabèche parfumées.
- 🍷 Entre marinade tiède, temps de repos au frais et jeu d’épices, ces moules parfaites sans eau se rapprochent des meilleures tapas de bar espagnol.
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