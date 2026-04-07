Asperges : cette sauce hollandaise légère sans œuf ni beurre, prête en 2 minutes, va remplacer la vôtre
Au retour des beaux jours, la sauce hollandaise classique semble souvent trop lourde pour les asperges de printemps. Cette version express sans œuf ni beurre promet un nappage frais en 2 minutes.
Chaque printemps, l’odeur des premières asperges donne envie de sauce. On rêve d’une texture lisse, citronnée, qui enrobe la tige tiède sans l’alourdir.
Plutôt qu’une casserole de sauce hollandaise à surveiller, cette version express, froide et légère, se prépare en deux minutes chrono. Même principe gourmand, zéro stress d’émulsion : parfaite pour suivre le rythme des repas de saison.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 200 g de yaourt grec nature ou de fromage blanc
- ✅ 1 gousse d’ail (environ 4 g)
- ✅ 15 g de jus de citron frais
- ✅ 15 g d’huile d’olive
- ✅ 15 g de vinaigre blanc
- ✅ 3 g de sel fin (deux bonnes pincées)
- ✅ Poivre noir du moulin, au goût
Pourquoi cette sauce hollandaise express va changer vos asperges de printemps
Face à la sauce hollandaise classique, montée en sabayon, base de jaunes montés, avec du beurre clarifié, beaucoup renoncent : température fragile, risque de trancher, vaisselle en plus. Ici, on remplace tout par une base froide de yaourt grec ou de fromage blanc. Environ 90 kcal par personne, sans cuisson, aucune casserole, aucun raté. Le jus de citron et le vinaigre blanc apportent l’acidité, l’huile d’olive arrondit et donne du brillant.
La méthode express en 2 minutes : pas à pas pour une sauce inratable
On garde un repère simple : pour quatre personnes, 200 g de produit laitier pour 45 g de liquides. Cette proportion donne une sauce nappante, facile à ajuster avec un peu d’eau si on la veut plus fluide. Ensuite, tout se joue au fouet et au repos au frais.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Dans un bol, réunir yaourt ou fromage blanc, jus de citron, vinaigre blanc et huile d’olive.
- Technique : Ajouter l’ail pressé, le sel, le poivre, puis commencer à fouetter pour amorcer l’émulsion.
- Cuisson : Fouetter vivement une à deux minutes jusqu’à obtenir une texture lisse, brillante, qui nappe la cuillère.
- Finition : Goûter, rectifier sel, acidité ou onctuosité, puis laisser reposer quinze minutes au réfrigérateur.
Comment servir cette sauce hollandaise légère avec les asperges de printemps
Cette sauce froide aime les asperges vertes / asperges blanches, rôties ou vapeur, ou même celles en bocal bien égouttées. On la sert en cordon, avec quelques herbes, un œuf mollet ou un peu de chapelure grillée. Elle se garde vingt-quatre heures au réfrigérateur, dans un bocal hermétique.
Sources
En bref
- 🥄 Au retour des asperges de printemps, cette sauce hollandaise express froide s’impose comme alternative légère, sans œuf ni beurre, prête en 2 minutes.
- ⏱️ La recette repose sur un mélange yaourt grec ou fromage blanc, jus de citron, vinaigre blanc et huile d’olive, simplement fouetté puis laissé au frais.
- 🌿 Quelques astuces de chef expliquent pourquoi cette émulsion froide reste stable, comment l’adapter aux asperges vertes ou blanches et la personnaliser selon vos envies.
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