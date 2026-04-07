Asperges : cette sauce hollandaise légère sans œuf ni beurre, prête en 2 minutes, va remplacer la vôtre

Au retour des beaux jours, la sauce hollandaise classique semble souvent trop lourde pour les asperges de printemps. Cette version express sans œuf ni beurre promet un nappage frais en 2 minutes.

Chaque printemps, l’odeur des premières asperges donne envie de sauce. On rêve d’une texture lisse, citronnée, qui enrobe la tige tiède sans l’alourdir.

Plutôt qu’une casserole de sauce hollandaise à surveiller, cette version express, froide et légère, se prépare en deux minutes chrono. Même principe gourmand, zéro stress d’émulsion : parfaite pour suivre le rythme des repas de saison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de yaourt grec nature ou de fromage blanc

✅ 1 gousse d’ail (environ 4 g)

✅ 15 g de jus de citron frais

✅ 15 g d’huile d’olive

✅ 15 g de vinaigre blanc

✅ 3 g de sel fin (deux bonnes pincées)

✅ Poivre noir du moulin, au goût

Pourquoi cette sauce hollandaise express va changer vos asperges de printemps

Face à la sauce hollandaise classique, montée en sabayon, base de jaunes montés, avec du beurre clarifié, beaucoup renoncent : température fragile, risque de trancher, vaisselle en plus. Ici, on remplace tout par une base froide de yaourt grec ou de fromage blanc. Environ 90 kcal par personne, sans cuisson, aucune casserole, aucun raté. Le jus de citron et le vinaigre blanc apportent l’acidité, l’huile d’olive arrondit et donne du brillant.

La méthode express en 2 minutes : pas à pas pour une sauce inratable

On garde un repère simple : pour quatre personnes, 200 g de produit laitier pour 45 g de liquides. Cette proportion donne une sauce nappante, facile à ajuster avec un peu d’eau si on la veut plus fluide. Ensuite, tout se joue au fouet et au repos au frais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Dans un bol, réunir yaourt ou fromage blanc, jus de citron, vinaigre blanc et huile d’olive. Technique : Ajouter l’ail pressé, le sel, le poivre, puis commencer à fouetter pour amorcer l’émulsion. Cuisson : Fouetter vivement une à deux minutes jusqu’à obtenir une texture lisse, brillante, qui nappe la cuillère. Finition : Goûter, rectifier sel, acidité ou onctuosité, puis laisser reposer quinze minutes au réfrigérateur.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 10/10 Temps 2 min + 15 min repos 🔍 Le secret de l’expert Le yaourt ou le fromage blanc apportent eau et protéines. Sous l’effet du citron et du vinaigre, la préparation se densifie légèrement. L’huile se disperse en fines gouttes dans cette base aqueuse : une émulsion froide naturellement stable, sans œuf ni bain-marie. ✨ Le twist gourmand : Version très printanière : ciboulette, persil plat et un peu de zeste de citron. Autre piste, une cuillère de moutarde douce ou quelques gouttes d’huile de noisette ; plus riche, un voile de parmesan fraîchement râpé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : On ne chauffe jamais cette sauce : la cuisson ferait trancher le yaourt. On évite aussi les produits laitiers 0 %, trop liquides, qui donneraient une texture aqueuse incapable de napper les asperges.

Comment servir cette sauce hollandaise légère avec les asperges de printemps

Cette sauce froide aime les asperges vertes / asperges blanches, rôties ou vapeur, ou même celles en bocal bien égouttées. On la sert en cordon, avec quelques herbes, un œuf mollet ou un peu de chapelure grillée. Elle se garde vingt-quatre heures au réfrigérateur, dans un bocal hermétique.

Sources Top Santé

«Oubliez la sauce hollandaise avec les asperges un chef conseille cette sauce prete en 2 minutes et beaucoup plus legere sans oeuf et sans beurre»