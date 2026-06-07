Aubergines farcies sans viande : cette garniture végé si gourmande que même les ados carnivores en redemandent

Un soir de semaine, mes aubergines farcies végétariennes au quinoa et feta ont réussi l’impensable : faire taire mon ado carnivore. Quel petit ajustement rend cette farce sans chair à saucisse aussi généreuse qu’une version viande ?

J’ai remplacé la chair à saucisse par une garniture végé dans mes aubergines farcies : même mon ado carnivore a tendu son assiette

Dans le four, la peau des aubergines se ride, la chair devient crème et l’odeur de tomate chaude emplit la cuisine. On pense à une farce généreuse, gratinée, qui rassemble tout le monde.

Mais ici, aucune chair à saucisse : la farce est végétarienne, et on veut pourtant le même moelleux. Comment y parvenir sans perdre les amateurs de viande ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 aubergines moyennes

✅ 180 g de quinoa (poids sec)

✅ 200 g de feta

✅ 400 g de tomates bien mûres ou concassées

✅ 1 gros oignon jaune et 2 gousses d’ail

✅ 4 c. à soupe d’huile d’olive

✅ 1 c. à café de cumin et 1 c. à café d’origan

✅ 1 petit bouquet de persil, menthe ou basilic

✅ 40 g de pignons de pin, sel, poivre, 1 citron

L’astuce anti-chair à saucisse qui bluffe les carnivores

Pour des aubergines farcies sans viande qui restent gourmandes, on mise sur le duo quinoa–feta. Le quinoa apporte la mâche, la feta le gras salé. Pourtant, avec la chair d’aubergine fondante et la tomate réduite, la farce devient étonnamment copieuse, au point de rassasier même les carnivores.

Pas à pas : des aubergines farcies végétariennes au quinoa et feta qui restent juteuses

Pour garder le fondant, on précuit les coques au four à 200 °C, après un filet d’huile. En parallèle, on cuit et on égoutte le quinoa, qu’on mêle à une compotée tomate-oignon-ail très réduite. Ainsi, ces aubergines farcies végétariennes au quinoa et feta restent juteuses, pas aqueuses.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les aubergines en deux, quadriller la chair, saler, huiler et précuire 20 min à 200 °C. Technique : Cuire le quinoa dans l’eau bouillante salée, l’égoutter, puis préparer la compotée tomate-oignon-ail avec cumin et origan. Cuisson : Prélever la chair des aubergines rôties, l’écraser et la mélanger au quinoa, à la sauce tomate, à la feta émiettée et aux herbes. Finition : Farcir les coques, parsemer de pignons de pin, remettre au four 15 min pour dorer, puis servir aussitôt, avec citron si envie.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 55-60 min 🔍 Le secret de l’expert Trois points clés : pré-cuisson des aubergines à 200 °C, quinoa bien égoutté, sauce tomate très réduite. La chair se concentre, le quinoa absorbe les jus et la feta apporte gras et sel. ✨ Le twist gourmand : Cuire le quinoa dans un bouillon de légumes et torréfier les pignons avec un zeste de citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas réduire la tomate ni égoutter le quinoa : la farce détrempe l’aubergine et ne gratine pas.

Variantes et service des aubergines farcies sans viande

Ces aubergines rôties se prêtent à toutes les humeurs. On peut troquer la feta contre du chèvre frais, le quinoa contre du boulgour, ajouter olives noires ou dés de courgette. D’ailleurs, le reste de farce garnit poivrons ou tomates le lendemain.