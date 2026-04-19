Cake salé de printemps : ce cœur blanc fondant qui fait craquer les enfants et change tout à l’apéro, à tester vite
À l’apéro de printemps, ce cake salé petits pois–chèvre frais a déclenché un silence, puis une question émerveillée sur son cœur blanc fondant. Voici comment éviter le cake sec et obtenir cette mie moelleuse qui fait craquer les enfants.
Sur la planche, le cake vient d’être tranché : croûte dorée, vapeur discrète, grains de petits pois bien verts dans une mie souple. Au milieu, des coulées blanches encore tièdes accrochent la lame. À la première bouchée, ça fond sur la langue, légèrement acidulé, presque crémeux. Une texture qui fait lever toutes les têtes autour de la table.
Ce jour-là, à l’apéro, un petit silence a précédé la phrase qui a tout résumé. Mon fils a croqué, observé l’intérieur, puis demandé : « C’est quoi le truc blanc fondant trop bon dedans ? ». Ce cake salé de printemps joue sur cet effet wahou : un cœur laiteux caché dans une pâte moelleuse. Reste à savoir comment le réussir à chaque fournée.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 3 œufs, 180 g de farine, 1 sachet de levure
- ✅ 12 cl de lait, 8 cl d’huile d’olive douce
- ✅ 150 g de petits pois, 40 g de fromage râpé
- ✅ 120 g de chèvre frais, herbes, sel, poivre, matière grasse pour le moule
Le cake salé de printemps qui fait dire « c’est quoi le truc blanc fondant ? »
Dans ce cake salé petits pois chèvre frais, tout est pensé pour le contraste. Les petits pois apportent une douceur végétale, presque sucrée, qui colore la mie et la garde juteuse. Le chèvre frais ne se mélange pas complètement à la pâte : on le garde en morceaux pour créer de vraies poches fondantes. À chaque tranche, on retrouve ces îlots blancs qui font parler les enfants.
Les gestes simples pour une mie moelleuse et un cœur de chèvre fondant
Le secret commence avant le four. On blanchit rapidement les petits pois, on les refroidit puis on les égoutte soigneusement ; ainsi, ils ne détrempent pas la pâte. Côté appareil, on fouette œufs, lait et huile, puis on ajoute farine et levure sans s’acharner. Moins on mélange, plus la mie reste souple et aérée.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Cuire brièvement les petits pois, les refroidir dans l’eau froide puis les sécher.
- Technique : Fouetter œufs, lait et huile ; incorporer farine, levure, fromage râpé, herbes, assaisonnement.
- Cuisson : Verser la moitié de la pâte dans un moule beurré, répartir la moitié du chèvre en morceaux, couvrir du reste de pâte puis du reste de chèvre.
- Finition : Cuire environ 40 minutes à 180 °C ; laisser reposer 5 à 10 minutes avant de démouler sur grille.
Variantes et façons de servir ce cake salé petits pois–chèvre frais
Ce cake se sert en tranches avec une salade de crudités, ou en cubes à l’apéro ; le cœur reste doux et coulant.
On peut varier avec un peu de courgette râpée bien essorée, quelques lardons dorés ou du saumon fumé, sans toucher au centre de chèvre.
En bref
- 🍽️ Un cake salé de printemps aux petits pois et chèvre frais fait réagir les enfants autour de la table avec son mystérieux cœur blanc.
- 🥚 La recette détaille une base moelleuse de cake salé petits pois chèvre frais, avec des gestes précis pour la garniture et la cuisson.
- 🧀 Des astuces de chef expliquent comment gérer l’humidité et le fromage pour garder des poches fondantes et un intérieur irrésistible.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité