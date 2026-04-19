Cake salé de printemps : ce cœur blanc fondant qui fait craquer les enfants et change tout à l’apéro, à tester vite

À l’apéro de printemps, ce cake salé petits pois–chèvre frais a déclenché un silence, puis une question émerveillée sur son cœur blanc fondant. Voici comment éviter le cake sec et obtenir cette mie moelleuse qui fait craquer les enfants.

Sur la planche, le cake vient d’être tranché : croûte dorée, vapeur discrète, grains de petits pois bien verts dans une mie souple. Au milieu, des coulées blanches encore tièdes accrochent la lame. À la première bouchée, ça fond sur la langue, légèrement acidulé, presque crémeux. Une texture qui fait lever toutes les têtes autour de la table.

Ce jour-là, à l’apéro, un petit silence a précédé la phrase qui a tout résumé. Mon fils a croqué, observé l’intérieur, puis demandé : « C’est quoi le truc blanc fondant trop bon dedans ? ». Ce cake salé de printemps joue sur cet effet wahou : un cœur laiteux caché dans une pâte moelleuse. Reste à savoir comment le réussir à chaque fournée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 œufs, 180 g de farine, 1 sachet de levure

✅ 12 cl de lait, 8 cl d’huile d’olive douce

✅ 150 g de petits pois, 40 g de fromage râpé

✅ 120 g de chèvre frais, herbes, sel, poivre, matière grasse pour le moule

Le cake salé de printemps qui fait dire « c’est quoi le truc blanc fondant ? »

Dans ce cake salé petits pois chèvre frais, tout est pensé pour le contraste. Les petits pois apportent une douceur végétale, presque sucrée, qui colore la mie et la garde juteuse. Le chèvre frais ne se mélange pas complètement à la pâte : on le garde en morceaux pour créer de vraies poches fondantes. À chaque tranche, on retrouve ces îlots blancs qui font parler les enfants.

Les gestes simples pour une mie moelleuse et un cœur de chèvre fondant

Le secret commence avant le four. On blanchit rapidement les petits pois, on les refroidit puis on les égoutte soigneusement ; ainsi, ils ne détrempent pas la pâte. Côté appareil, on fouette œufs, lait et huile, puis on ajoute farine et levure sans s’acharner. Moins on mélange, plus la mie reste souple et aérée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire brièvement les petits pois, les refroidir dans l’eau froide puis les sécher. Technique : Fouetter œufs, lait et huile ; incorporer farine, levure, fromage râpé, herbes, assaisonnement. Cuisson : Verser la moitié de la pâte dans un moule beurré, répartir la moitié du chèvre en morceaux, couvrir du reste de pâte puis du reste de chèvre. Finition : Cuire environ 40 minutes à 180 °C ; laisser reposer 5 à 10 minutes avant de démouler sur grille.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 55 min 🔍 Le secret de l’expert Avec des légumes bien égouttés et un chèvre frais en gros éclats, on maîtrise l’humidité du cake. Une pâte peu travaillée gonfle sans se tasser. À la cuisson, le fromage fond et nourrit le cœur sans détremper les bords. ✨ Le twist gourmand : Pour une version très printanière, on ajoute un peu de menthe ciselée et un zeste de citron ; le cake gagne en fraîcheur sans perdre son moelleux. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais prolonger la cuisson “pour être sûr”. Au-delà, le fromage se dessèche, la mie durcit et on perd l’effet de cœur blanc fondant.

Variantes et façons de servir ce cake salé petits pois–chèvre frais

Ce cake se sert en tranches avec une salade de crudités, ou en cubes à l’apéro ; le cœur reste doux et coulant.

On peut varier avec un peu de courgette râpée bien essorée, quelques lardons dorés ou du saumon fumé, sans toucher au centre de chèvre.