Voici la focaccia aux fraises ultra moelleuse, recette facile à condition d’éviter ce geste interdit

Fraises confites, mie alvéolée et croûte dorée : cette focaccia à la fraise ultra moelleuse s’impose comme la star des desserts de printemps. Suivez quelques gestes clés pour obtenir ce nuage à partager sans pâte détrempée.

Cette focaccia à la fraise est si moelleuse qu’on croque dans un nuage : la recette facile qui affole les gourmands

À la sortie du four, une odeur de brioche chaude et de fraises confites envahit la cuisine. Sous les doigts, la pâte se déforme, puis reprend sa place. On pense aussitôt à la bouchée suivante.

Cette focaccia sucrée à partager ressemble presque à un gâteau, mais garde la légèreté d’un pain à l’huile d’olive. Les fraises se nichent dans les creux, la croûte dore juste ce qu’il faut, et la mie reste aérienne. Comment obtenir ce nuage sans pâte détrempée ni mie sèche ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte : 500 g farine de blé T55 ou T65, 320 ml d’eau tiède, 7 g levure boulangère sèche, 60 ml huile d’olive, 10 g sucre, 10 g sel fin

✅ Garniture : 350 g fraises fraîches, 40 g sucre, 1 gousse de vanille, 10 ml jus de citron

✅ Finition : 15 ml huile d’olive, 20 g sucre perlé ou cassonade, 30 g amandes effilées

✅ Matériel : grand plat rectangulaire huilé, saladier, torchon propre, four réglé à 200 °C

Pourquoi cette focaccia à la fraise est un nuage (et pas une brioche sèche)

Le secret tient à une pâte de focaccia très hydratée, enrichie en huile d’olive, qui reste souple même après refroidissement. On y ajoute juste assez de sel et de sucre pour garder la base légèrement salée, parfaite avec les fraises caramélisées.

Le résultat : une mie aérienne qui absorbe le jus des fruits sans se tasser.

Pas-à-pas : la focaccia à la fraise qui reste moelleuse pendant des heures

Quelques gestes simples suffisent pour transformer une pâte basique en focaccia dessert de boulangerie.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger eau, levure, sucre ; ajouter farine, sel, huile, puis pétrir 8 à 10 min. Technique : Repos 10 min, réaliser 4 rabats, étaler délicatement dans un plat bien huilé, couvrir. Cuisson : Quand la pâte est gonflée et tremblante, marquer les creux, répartir les fraises assaisonnées, arroser d’un filet d’huile. Finition : Parsemer sucre et amandes, cuire 20 min à 200 °C, laisser tiédir avant de couper.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert On prépare une pâte bien hydratée et huilée, puis on effectue quelques rabats doux ; la levure fait ensuite gonfler ce réseau de gluten en une mie légère. ✨ Le twist gourmand : À la sortie du four, ajouter un filet de miel, un peu de stracciatella et herbes fraîches. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Macérer longtemps des fraises juteuses : elles noient la pâte, bloquent la levée et détrempent le fond.

Variantes et service : du dessert au brunch jusqu’à l’apéro

Servie tiède, cette focaccia à la fraise ultra moelleuse accompagne café, thé ou limonade maison.

On la coupe en petits carrés, ajoute stracciatella, herbes fraîches et une pointe de fleur de sel pour l’apéro, puis on réchauffe les restes quelques minutes au four.