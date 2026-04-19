Voici la focaccia aux fraises ultra moelleuse, recette facile à condition d’éviter ce geste interdit
Fraises confites, mie alvéolée et croûte dorée : cette focaccia à la fraise ultra moelleuse s’impose comme la star des desserts de printemps. Suivez quelques gestes clés pour obtenir ce nuage à partager sans pâte détrempée.
Cette focaccia à la fraise est si moelleuse qu’on croque dans un nuage : la recette facile qui affole les gourmands
À la sortie du four, une odeur de brioche chaude et de fraises confites envahit la cuisine. Sous les doigts, la pâte se déforme, puis reprend sa place. On pense aussitôt à la bouchée suivante.
Cette focaccia sucrée à partager ressemble presque à un gâteau, mais garde la légèreté d’un pain à l’huile d’olive. Les fraises se nichent dans les creux, la croûte dore juste ce qu’il faut, et la mie reste aérienne. Comment obtenir ce nuage sans pâte détrempée ni mie sèche ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pâte : 500 g farine de blé T55 ou T65, 320 ml d’eau tiède, 7 g levure boulangère sèche, 60 ml huile d’olive, 10 g sucre, 10 g sel fin
- ✅ Garniture : 350 g fraises fraîches, 40 g sucre, 1 gousse de vanille, 10 ml jus de citron
- ✅ Finition : 15 ml huile d’olive, 20 g sucre perlé ou cassonade, 30 g amandes effilées
- ✅ Matériel : grand plat rectangulaire huilé, saladier, torchon propre, four réglé à 200 °C
Pourquoi cette focaccia à la fraise est un nuage (et pas une brioche sèche)
Le secret tient à une pâte de focaccia très hydratée, enrichie en huile d’olive, qui reste souple même après refroidissement. On y ajoute juste assez de sel et de sucre pour garder la base légèrement salée, parfaite avec les fraises caramélisées.
Le résultat : une mie aérienne qui absorbe le jus des fruits sans se tasser.
Pas-à-pas : la focaccia à la fraise qui reste moelleuse pendant des heures
Quelques gestes simples suffisent pour transformer une pâte basique en focaccia dessert de boulangerie.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger eau, levure, sucre ; ajouter farine, sel, huile, puis pétrir 8 à 10 min.
- Technique : Repos 10 min, réaliser 4 rabats, étaler délicatement dans un plat bien huilé, couvrir.
- Cuisson : Quand la pâte est gonflée et tremblante, marquer les creux, répartir les fraises assaisonnées, arroser d’un filet d’huile.
- Finition : Parsemer sucre et amandes, cuire 20 min à 200 °C, laisser tiédir avant de couper.
Variantes et service : du dessert au brunch jusqu’à l’apéro
Servie tiède, cette focaccia à la fraise ultra moelleuse accompagne café, thé ou limonade maison.
On la coupe en petits carrés, ajoute stracciatella, herbes fraîches et une pointe de fleur de sel pour l’apéro, puis on réchauffe les restes quelques minutes au four.
En bref
- 🍓 Au four, cette focaccia à la fraise ultra moelleuse mêle pâte à l’huile d’olive, fraises fraîches et amandes croquantes pour un dessert de partage.
- 🧂 Hydratation généreuse, rabats doux et double levée transforment une simple pâte en focaccia sucrée aux fraises avec mie légère et parfum brioché.
- 🔥 Conseils d’expert, geste interdit et idées de service du dessert à l’apéro prolongent le moelleux de cette focaccia fraise dessert au-delà de la cuisson.
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