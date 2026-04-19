Ce soir, 18 minutes au four suffisent : cette tarte fine à ce légume de saison met toute la table d’accord

En 30 minutes montre en main, cette tarte fine aux asperges promet un dîner de printemps croustillant sans stress ni pâte détrempée. Quels gestes clés garantissent ce dessous sec et doré ?

Beurre chaud, citron, asperges grillées : la pâte qui claque, le parmesan doré… en une bouchée, le dîner sent déjà les soirées de printemps. Sur la plaque, tout se joue entre croustillant et fondant.

Et tout ça avec une tarte fine aux asperges prête en 18 minutes de four, sans stress ni manœuvres compliquées. On garde la promesse ensemble, étape par étape.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée pur beurre, ronde (230 g)

✅ 400 g d’asperges vertes calibre moyen, parées

✅ 250 g de ricotta bien égouttée

✅ 40 g de parmesan râpé

Les 5 secrets pour une tarte fine aux asperges prête en 18 minutes

On choisit des asperges vertes de calibre moyen, bien droites, pointes fermées. Rinçage rapide, base sèche coupée net, léger épluchage du bas des tiges si elles sont épaisses ; elles cuiront vite et resteront tendres.

La pâte feuilletée pur beurre fait le reste : on la déroule froide, on trace une bordure de 1,5 cm qu’on laisse non piquée, puis on pique serré le centre ; ce piquage de la pâte contrôle la vapeur. On la couvrira d’une ricotta bien égouttée, mêlée de parmesan râpé et de zeste de citron non traité pour garder le dessous bien sec.

Pas à pas : la tarte fine aux asperges en 4 étapes chrono

Quatre gestes suffisent : préparer, mélanger, monter, cuire, avec une cuisson sur plaque chaude. On peut presque lancer la salade en même temps.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Four à 200 °C, plaque dedans ; rincer les asperges, parer la base, dérouler la pâte sur son papier. Technique : Tracer une bordure de 1,5 cm non piquée, piquer le centre, mélanger ricotta, moitié du parmesan, zeste, sel, poivre. Cuisson : Étaler la crème au centre, aligner les asperges, parsemer de parmesan, glisser sur la plaque chaude, cuire 18 minutes. Finition : Sortir la tarte, arroser d’huile et de jus de citron, poivrer, ajouter herbes ou fruits secs, servir tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps & croustillant 18 min / dessous sec 🔍 Le secret de l’expert Plaque déjà chaude et pâte bien piquée au centre laissent filer la vapeur : le dessous reste sec, la bordure non piquée gonfle, bordure bien levée. ✨ Le twist gourmand : Un zeste de citron dans la ricotta, pignons ou noisettes torréfiés à la sortie : croquant grillé et fraîcheur en plus. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ricotta non égouttée, crème étalée jusqu’au bord ou four tiède : la pâte boit tout et perd son croustillant.

Les erreurs qui ruinent le croustillant (et comment les éviter)

Pour garder le centre net, on reste léger sur la crème et on laisse toujours 1,5 cm sans garniture ; trop de sel fait aussi rendre de l’eau aux asperges, on évite ainsi la pâte détrempée.

On sert la tarte dans l’heure, avec salade de jeunes pousses, radis et vinaigrette citronnée, voire un œuf mollet. Pour réchauffer, quelques minutes à 180 °C sur grille, jamais au micro-ondes.