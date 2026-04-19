Ce soir, 18 minutes au four suffisent : cette tarte fine à ce légume de saison met toute la table d’accord
En 30 minutes montre en main, cette tarte fine aux asperges promet un dîner de printemps croustillant sans stress ni pâte détrempée. Quels gestes clés garantissent ce dessous sec et doré ?
Beurre chaud, citron, asperges grillées : la pâte qui claque, le parmesan doré… en une bouchée, le dîner sent déjà les soirées de printemps. Sur la plaque, tout se joue entre croustillant et fondant.
Et tout ça avec une tarte fine aux asperges prête en 18 minutes de four, sans stress ni manœuvres compliquées. On garde la promesse ensemble, étape par étape.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 pâte feuilletée pur beurre, ronde (230 g)
- ✅ 400 g d’asperges vertes calibre moyen, parées
- ✅ 250 g de ricotta bien égouttée
- ✅ 40 g de parmesan râpé
Les 5 secrets pour une tarte fine aux asperges prête en 18 minutes
On choisit des asperges vertes de calibre moyen, bien droites, pointes fermées. Rinçage rapide, base sèche coupée net, léger épluchage du bas des tiges si elles sont épaisses ; elles cuiront vite et resteront tendres.
La pâte feuilletée pur beurre fait le reste : on la déroule froide, on trace une bordure de 1,5 cm qu’on laisse non piquée, puis on pique serré le centre ; ce piquage de la pâte contrôle la vapeur. On la couvrira d’une ricotta bien égouttée, mêlée de parmesan râpé et de zeste de citron non traité pour garder le dessous bien sec.
Pas à pas : la tarte fine aux asperges en 4 étapes chrono
Quatre gestes suffisent : préparer, mélanger, monter, cuire, avec une cuisson sur plaque chaude. On peut presque lancer la salade en même temps.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Four à 200 °C, plaque dedans ; rincer les asperges, parer la base, dérouler la pâte sur son papier.
- Technique : Tracer une bordure de 1,5 cm non piquée, piquer le centre, mélanger ricotta, moitié du parmesan, zeste, sel, poivre.
- Cuisson : Étaler la crème au centre, aligner les asperges, parsemer de parmesan, glisser sur la plaque chaude, cuire 18 minutes.
- Finition : Sortir la tarte, arroser d’huile et de jus de citron, poivrer, ajouter herbes ou fruits secs, servir tiède.
Les erreurs qui ruinent le croustillant (et comment les éviter)
Pour garder le centre net, on reste léger sur la crème et on laisse toujours 1,5 cm sans garniture ; trop de sel fait aussi rendre de l’eau aux asperges, on évite ainsi la pâte détrempée.
On sert la tarte dans l’heure, avec salade de jeunes pousses, radis et vinaigrette citronnée, voire un œuf mollet. Pour réchauffer, quelques minutes à 180 °C sur grille, jamais au micro-ondes.
En bref
- 🍽️ Au menu d’un dîner de printemps, une tarte fine aux asperges prête en 18 minutes, avec pâte feuilletée pur beurre, ricotta, parmesan et citron.
- 🥧 Cinq gestes clés de préparation, de montage et de cuisson sur plaque chaude promettent un feuilletage croustillant et un dessous sec, sans pâte détrempée.
- ✨ Assaisonnements minute, twist gourmand et erreurs à éviter transforment cette tarte salée de printemps en plat bistro chic, beaucoup plus simple qu’il n’y paraît.
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