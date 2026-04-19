Fanes de radis : ne les jetez plus, cette recette zéro déchet du maraîcher change tout à l’apéro

Pendant des années, mes fanes de radis filaient à la poubelle sans réfléchir. Jusqu’au jour où un maraîcher m’a soufflé une recette fanes de radis bluffante.

Une odeur de radis croquants, la terre encore fraîche, et ces grands panaches verts qui débordent du sac… Pendant longtemps, on les a sectionnés d’un geste rapide au-dessus de la poubelle, sans même les regarder. Pourtant, entre les doigts, ces feuilles froissées libèrent un parfum poivré, presque de roquette, qui intrigue aussitôt.

C’est là qu’intervient le fameux maraîcher, stoppant la main prête à jeter : “Gardez-les, c’est là que tout le goût se cache !”. Depuis, impossible de repartir sans cette recette fanes de radis devenue réflexe : un pesto express, vibrant de vert, qui change tout à l’apéritif comme sur un simple plat de pâtes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 botte de fanes de radis bien fraîches, lavées et essorées

✅ 50 g de pignons de pin ou cerneaux de noix légèrement torréfiés

✅ 40 g de parmesan râpé (ou levure maltée pour une version végétale)

✅ 80 à 100 ml d’huile d’olive, 1 gousse d’ail, sel et poivre

L’idée géniale du maraîcher : transformer les fanes de radis en pesto

Ces feuilles qu’on croyait fibreuses et fades sont en réalité un concentré d’arômes. Herbacées, légèrement piquantes, elles rappellent le cresson et réveillent instantanément une assiette. Les jeter revient à abandonner la moitié du potentiel gustatif de la botte… et quelques portions de légumes gratuits.

Le pesto de fanes est le raccourci parfait vers une cuisine du zéro déchet : cinq minutes de préparation, aucun matériel sophistiqué et un résultat qui relève des pâtes, un risotto ou une simple tartine de pain grillé. Le tout pour quelques centimes de plus que le prix des radis.

La bonne méthode pour un pesto de fanes onctueux et sans amertume

Dès le retour du marché, on détache les fanes des radis et on les offre à un grand bain d’eau froide additionnée de vinaigre blanc. On brasse doucement ; le sable tombe au fond. Deux eaux claires plus tard, on ne garde que les feuilles bien vertes, puis on les essore énergiquement avant de les sécher sur un torchon.

Vient ensuite le mixeur. On réduit d’abord ail, noix et parmesan en poudre grossière. On ajoute les fanes par poignées, puis l’huile d’olive en filet, en mixant par à-coups pour ne pas chauffer la préparation. La texture recherchée reste un peu granuleuse, souple mais avec de la mâche, loin d’une purée uniforme.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Séparer les fanes des radis, les plonger dans un grand saladier d’eau froide vinaigrée, brasser, rincer plusieurs fois puis essorer soigneusement. Technique : Dans le bol du mixeur, mixer l’ail, les pignons et le parmesan en poudre grossière avant d’ajouter les fanes bien sèches. Cuisson : Aucune cuisson ; verser l’huile d’olive en filet tout en mixant par impulsions courtes jusqu’à obtenir un pesto crémeux mais encore texturé. Finition : Assaisonner de sel et de poivre, ajuster l’huile si besoin puis conserver au frais ou répartir dans un bac à glaçons pour des doses prêtes à l’emploi.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 1,50 € / convive 🔍 Le secret de l’expert Un mixage par à-coups, avec l’huile versée lentement, évite de chauffer le pesto ; la couleur reste vert vif, le goût poivré mais doux, sans amertume. ✨ Le twist gourmand : Ajouter zeste et jus d’un demi-citron et torréfier les noix quelques minutes pour un parfum grillé irrésistible. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mixer trop longtemps ou utiliser des fanes mal lavées ; on obtient un pesto tiède, amer, plein de grains de sable.

Conserver et varier : velouté, galettes et glaçons de fanes

Quand le panier est généreux, on pense aussi velouté et petites galettes. Les fanes mijotées quelques minutes avec des pommes de terre et un oignon, puis mixées avec un nuage de crème, donnent une soupe soyeuse, au piquant adouci.

En version galettes, on les mélange à une pâte épaisse œufs, farine, lait et fromage, puis on dore de petites cuillerées trois minutes par face ; croustillant dehors, cœur moelleux. Les surplus se blanchissent une minute, se refroidissent dans l’eau glacée, puis se congèlent en boules ou en glaçons d’huile aux fanes, prêts à fondre dans la poêle ou le faitout.