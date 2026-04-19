Courgettes : cette recette toscane ultra croustillante en 3 gestes va vous faire oublier toutes les autres
Chaque semaine, dans une cuisine ordinaire, une scarpaccia toscane transforme 700 g de courgettes en galette fine et dorée. Quels gestes la rendent si croustillante qu’on abandonne gratins et poêlées ?
Dans le four, la plaque grésille ; l’huile d’olive chauffe, une odeur de pizza légère envahit la cuisine. Quand on sort la galette, les bords sont presque grillés, le centre tremble à peine, constellé de courgettes râpées.
On pensait avoir tout tenté avec les courgettes. Puis cette galette toscane, simple pâte étalée du bout des doigts, a débarqué. Depuis, on la refait chaque semaine ; trois gestes précis suffisent à la réussir.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 700 g de courgettes râpées + 1 oignon jaune finement émincé
- ✅ 120 g de farine de blé T55 + 60 g de parmesan râpé
- ✅ 1 œuf, 80 ml d’huile d’olive, sel fin et poivre
- ✅ Ail, pecorino, zeste de citron et herbes fraîches en option
On ne peut plus cuisiner les courgettes autrement : la galette toscane qui change tout
On prépare une galette de courgettes au four, quelque part entre pizza et biscuit salé. 700 g de courgettes râpées, un peu de farine de blé T55, un œuf, du parmesan et d’huile d’olive suffisent à parfumer toute la plaque.
On ne peut plus cuisiner les courgettes autrement : la méthode pour une scarpaccia ultra croustillante
Pour une scarpaccia courgettes croustillante, on sale les courgettes râpées, on les laisse reposer puis on les presse dans un torchon. On étale ensuite la pâte en couche de 5 à 7 mm sur plaque généreusement huilée avant d’enfourner à 220 °C, pour lancer la réaction de Maillard.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Râper les courgettes, les saler, laisser dégorger 10 min puis les presser très fort dans un torchon propre.
- Technique : Mélanger courgettes essorées, oignon, farine, parmesan, œuf, 40 ml d’huile, poivre, jusqu’à obtenir une pâte épaisse.
- Cuisson : Préchauffer le four à 220 °C ; huiler la plaque, étaler la pâte sur 5 à 7 mm.
- Finition : Cuire 25 à 30 min, finir 2 à 3 min sous le gril si besoin, reposer 5 min puis couper.
On ne peut plus cuisiner les courgettes autrement : comment servir et conserver cette galette toscane
Après cuisson, on laisse la galette reposer quelques minutes, puis on la coupe en carrés pour l’apéritif ou en larges parts avec salade verte et tomates. Les courgettes croustillantes au four se réchauffent très bien 6 à 8 minutes à 200 °C.
En bref
- 🍋 Chaque semaine, un cuisinier amateur prépare une scarpaccia courgettes croustillante au four, bien plus convaincante que gratins ou poêlées classiques.
- 🔥 La recette détaille les ingrédients précis et les temps clés pour transformer des courgettes râpées en grande galette fine façon plaque de pizza.
- 🧂 Un duo de gestes techniques sur l’eau des courgettes et la cuisson très chaude change totalement la croûte, sans que la galette devienne sèche.
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