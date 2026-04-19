Courgettes : cette recette toscane ultra croustillante en 3 gestes va vous faire oublier toutes les autres

Chaque semaine, dans une cuisine ordinaire, une scarpaccia toscane transforme 700 g de courgettes en galette fine et dorée. Quels gestes la rendent si croustillante qu’on abandonne gratins et poêlées ?

Dans le four, la plaque grésille ; l’huile d’olive chauffe, une odeur de pizza légère envahit la cuisine. Quand on sort la galette, les bords sont presque grillés, le centre tremble à peine, constellé de courgettes râpées.

On pensait avoir tout tenté avec les courgettes. Puis cette galette toscane, simple pâte étalée du bout des doigts, a débarqué. Depuis, on la refait chaque semaine ; trois gestes précis suffisent à la réussir.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 700 g de courgettes râpées + 1 oignon jaune finement émincé

✅ 120 g de farine de blé T55 + 60 g de parmesan râpé

✅ 1 œuf, 80 ml d’huile d’olive, sel fin et poivre

✅ Ail, pecorino, zeste de citron et herbes fraîches en option

On ne peut plus cuisiner les courgettes autrement : la galette toscane qui change tout

On prépare une galette de courgettes au four, quelque part entre pizza et biscuit salé. 700 g de courgettes râpées, un peu de farine de blé T55, un œuf, du parmesan et d’huile d’olive suffisent à parfumer toute la plaque.

On ne peut plus cuisiner les courgettes autrement : la méthode pour une scarpaccia ultra croustillante

Pour une scarpaccia courgettes croustillante, on sale les courgettes râpées, on les laisse reposer puis on les presse dans un torchon. On étale ensuite la pâte en couche de 5 à 7 mm sur plaque généreusement huilée avant d’enfourner à 220 °C, pour lancer la réaction de Maillard.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper les courgettes, les saler, laisser dégorger 10 min puis les presser très fort dans un torchon propre. Technique : Mélanger courgettes essorées, oignon, farine, parmesan, œuf, 40 ml d’huile, poivre, jusqu’à obtenir une pâte épaisse. Cuisson : Préchauffer le four à 220 °C ; huiler la plaque, étaler la pâte sur 5 à 7 mm. Finition : Cuire 25 à 30 min, finir 2 à 3 min sous le gril si besoin, reposer 5 min puis couper.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps de préparation 15–20 min 🔍 Le secret de l’expert Le sel fait sortir l’eau des courgettes par osmose ; bien les presser concentre le goût et évite que l’eau ne ramollisse la pâte. La fine couche, saisie très chaud, laisse l’intérieur juste souple. ✨ Le twist gourmand : Remplacer 20 g de parmesan par du pecorino, préchauffer la plaque 10 min et ajouter zeste de citron et herbes fraîches à la sortie du four. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Négliger le pressage ou étaler trop épais : la galette boit l’huile, reste humide au centre et perd son croustillant.

On ne peut plus cuisiner les courgettes autrement : comment servir et conserver cette galette toscane

Après cuisson, on laisse la galette reposer quelques minutes, puis on la coupe en carrés pour l’apéritif ou en larges parts avec salade verte et tomates. Les courgettes croustillantes au four se réchauffent très bien 6 à 8 minutes à 200 °C.