Canicule : ce dessert minute aux cerises à la poêle fait oublier le clafoutis sans chauffer la cuisine

Quand le thermomètre grimpe, allumer le four pour un clafoutis devient impossible. Cette omelette aux cerises à la poêle promet un dessert d’été bluffant en quelques minutes.

Je le fais chaque fois qu’il fait trop chaud pour allumer le four : ce dessert aux cerises à la poêle surpasse le clafoutis

Quand la cuisine se transforme en serre, allumer le four pour un clafoutis devient impensable. On a pourtant envie de ce parfum de pâte dorée et de fruits chauds, sans transformer la maison en sauna.

La solution se cache dans un dessert à la poêle : une omelette sucrée aux cerises, prête en quelques minutes. Dessous doré, centre fondant, fruits juteux… tout ce que l’on aime dans un dessert d’été rapide.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 6 œufs moyens

✅ 250 g de cerises noires dénoyautées (fraîches, en bocal ou surgelées bien égouttées)

✅ 30 g de sucre en poudre + 1 pincée de sel fin

✅ 20 g de beurre doux + 1 c. à soupe de sucre glace pour le service

Le dessert aux cerises sans four qui fait oublier le clafoutis

Ce dessert aux cerises sans four garde l’esprit du clafoutis, mais en version express. Avec cette omelette aux cerises à la poêle, fruits bien mûrs, moelleux et jus parfumé sont au rendez-vous, sans préchauffage ni moule : en 15 minutes, le dessert arrive brûlant sur la table.

Les 4 étapes clés pour une omelette aux cerises moelleuse et dorée

Tout repose sur trois points : cerises bien sèches, œufs battus sans excès, cuisson douce. La poêle antiadhésive sur feu moyen-doux donne un cœur moelleux et un dessous doré, sans jamais accrocher.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, équeuter et dénoyauter les cerises ; si besoin, les décongeler puis bien les égoutter. Technique : Battre rapidement les 6 œufs avec le sucre et le sel, sans les faire mousser ; parfumer de vanille et zeste de citron. Cuisson : Dans une grande poêle, faire fondre le beurre jusqu’à ce qu’il soit mousseux, ajouter les cerises, verser les œufs et cuire 5 à 7 minutes à feu moyen-doux. Finition : Quand les bords sont pris mais le centre encore tremblant, couvrir 1 minute, plier l’omelette en deux façon dessert de pâtissier et saupoudrer de sucre glace et d’amandes effilées grillées.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 15 min sans four 🔍 Le secret de l’expert La cuisson douce et couverte laisse les œufs prendre lentement, pour une texture crémeuse. Les cerises revenues dans le beurre sucré concentrent leurs jus. ✨ Le twist gourmand : Avant de couvrir, parsemer d’amandes effilées et d’un peu de sucre roux : en une minute, une fine croûte croustillante se forme. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Feu trop vif ou cerises pleines de jus : on obtient une omelette sèche, brune dessous et humide au centre, loin du résultat espéré.

Variantes & twists gourmands pour changer du clafoutis

On peut parfumer l’appareil avec un sachet de sucre vanillé, un zeste fin de citron ou un trait de kirsch pour une version adulte. Au service, cette omelette sucrée se pose au centre de la table, nappée de sucre glace, avec crème fraîche, glace vanille ou yaourt grec.