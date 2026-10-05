Ce burger maison façon Big Mac : la sauce cornichon et la technique 3 étages qui rendent le drive impossible

Trois pains toastés, deux steaks fins et une sauce aux cornichons épaisse : ce Big Mac maison vise clairement le trône du drive. Mais tout se joue sur quelques gestes précis en cuisine.

Le bœuf qui crépite, le pain au sésame qui dore, la salade encore glacée de fraîcheur… On est loin du burger mou et tiède avalé trop vite en sortie de drive.

Ici, trois pains bien toastés, deux steaks fins et une sauce burger aux cornichons épaisse composent un Big Mac maison qui se tient vraiment. On garde le côté régressif, mais avec plus de goût, de croquant et de tenue.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour 4 Big Mac maison : 6 pains buns au sésame, 500 g de bœuf haché (15 % MG)

: 6 pains buns au sésame, 500 g de bœuf haché (15 % MG) ✅ Garniture : 4 à 8 tranches de cheddar, 120 g de salade iceberg, 1 petit oignon

✅ Cornichons : environ 100 g de cornichons aigres-doux pour sauce et montage

✅ Sauce et cuisson : mayonnaise, yaourt grec, moutarde douce, ketchup, jus de cornichons, paprika doux, ail, oignon, huile neutre, sel, poivre

Big Mac maison : miser sur les bons ingrédients

Pour une recette de Big Mac maison vraiment supérieure au drive, on choisit du bœuf à 15 % de matière grasse, façonnable en galettes fines, et des buns au sésame bien moelleux. Salade iceberg, oignon cru et cornichons aigres-doux apportent le contraste croquant-acidulé.

Big Mac maison : la technique trois étages anti-burger mou

La clé, c’est la structure du Big Mac maison trois étages. On découpe 6 buns pour obtenir 4 ensembles base–centre–chapeau, tous toastés côté mie. Des steaks très fins, saisis à feu vif, et une sauce épaisse évitent le sandwich tiède, détrempé et qui glisse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger mayonnaise, moutarde, ketchup, yaourt, épices et cornichons hachés ; filmer la sauce et la laisser reposer 1 h au frais. Technique : Émincer salade et oignon, couper les cornichons ; transformer les buns en bases, pains centraux et chapeaux, toaster les faces côté mie. Cuisson : Façonner 8 steaks fins, un peu plus larges que les pains ; chauffer une poêle huilée, saisir 2 min par face, saler et poivrer. Finition : Sur 4 steaks chauds, poser le cheddar ; monter chaque burger en alternant sauce, salade, oignon, cornichons, steaks et pains, presser légèrement et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif ≈ 35 min 🔍 Le secret de l’expert Steaks fins, feu vif, pains toastés côté mie et sauce épaissie frais garantissent croquant, jutosité et burger qui se tient. ✨ Le twist gourmand : Toaster les buns dans le gras de cuisson et glisser un peu de bacon croustillant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Monter avec des pains non toastés ou une sauce liquide : burger mou garanti.

Big Mac maison : service, conservation et petites variantes

Ce burger trois étages se sert brûlant, dès que le cheddar fond et que les pains sont encore tièdes, avec frites ou salade de chou.

On peut préparer sauce et garnitures quelques heures avant, mais montage et cuisson se font à la dernière minute pour garder le contraste des textures.