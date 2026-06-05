Ce cake fruité de Christophe Felder va vous faire bannir le clafoutis : le secret d’un cœur ultra moelleux

Cet été, dans votre cuisine, le cake aux cerises ultra moelleux inspiré de Christophe Felder remplace le clafoutis sans regrets. Comment obtenir des fruits fondants, bien répartis et un nappage brillant digne d’une vitrine ?

Dans la cuisine, l’odeur du beurre chaud se mélange à celle des cerises qui caramélisent doucement. La croûte dorée se forme, la lame s’enfonce sans bruit et remonte sèche, tandis qu’au cœur, on sent encore la promesse du moelleux. Rien à voir avec un flan fruité ; ici, on parle de mie serrée, parfumée, parsemée de morceaux rouges qui brillent à la coupe.

Ce cake aux cerises Christophe Felder a tout de la pâtisserie de boutique, mais se prépare à la maison, sans matériel compliqué. Cerises poêlées, parfum de kirsch et d’amande amère, nappage rouge vif… On oublie vite le clafoutis. Reste à adopter la bonne méthode pour un cœur moelleux et des cerises fondantes qui tiennent en place.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base du cake : 200 g de beurre mou, 200 g de sucre, 4 œufs, 175 g de farine, 35 g de poudre d’amandes, 1/2 c. à café de levure chimique, 1 pincée de sel

✅ Parfums : 2 c. à soupe de kirsch, 1 à 2 gouttes d’extrait d’amande amère

✅ Cerises : 200 g de cerises dénoyautées (fraîches ou surgelées), 1 c. à soupe de sucre, 1 c. à soupe de kirsch, un peu de farine pour les enrober

✅ Nappage : 200 g de confiture de cerises, 30 g d’eau (15 % du poids de confiture)

Pourquoi ce cake aux cerises Christophe Felder détrône le clafoutis

On aime le clafoutis, mais il cumule souvent les défauts : fruits qui nagent, texture un peu flan et parts difficiles à servir. Ici, la recette cake cerises alternative au clafoutis joue la carte du gâteau de voyage, facile à trancher, avec des cerises entières bien réparties. On croque dans une mie douce, presque comme une confiserie, soulignée par la légère amertume de l’amande.

Ce cake aux cerises ultra moelleux règle aussi le problème du jus qui détrempe. Les fruits sont d’abord poêlés au sucre et au kirsch, puis farinés ; ils restent ainsi en suspension dans la pâte. La poudre d’amandes retient l’humidité sans alourdir, tandis que le mélange kirsch–amande amère donne ce profil de cake cerises kirsch amande amère qui parfume toute la cuisine.

La méthode de Christophe Felder pour un cake aux cerises ultra moelleux

La réussite commence par le fameux mélange beurre mou et sucre, bien crémé, qui piège de l’air et promet une mie fine. Les œufs s’ajoutent un à un, avant les poudres travaillées juste ce qu’il faut, pour ne pas tasser la pâte. Pendant ce temps, les cerises refroidissent totalement. La dernière touche, c’est le nappage de confiture chauffée avec un peu d’eau, qui donne ce cake cerises nappage confiture brillant, digne d’une vitrine de pâtisserie.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Dénoyauter les cerises, les poêler 3 à 5 minutes avec sucre et kirsch, laisser refroidir complètement puis les fariner légèrement. Technique : Crémer le beurre mou avec le sucre jusqu’à texture claire, incorporer les œufs un à un, puis le kirsch et l’extrait d’amande amère. Cuisson : Mélanger farine, poudre d’amandes, levure et sel, les ajouter sans trop travailler, verser la pâte en deux couches dans le moule en alternant avec les cerises. Finition : Cuire 55 à 65 minutes à 170 °C, laisser refroidir, démouler puis napper le dessus avec la confiture de cerises très chaude diluée à 15 % d’eau.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 30 🔍 Le secret de l’expert En poêlant les cerises avec un peu de sucre, on élimine l’excès d’eau, puis le farinage les accroche à la pâte. La poudre d’amandes et le beurre crémé garantissent une mie serrée, humide plusieurs jours. ✨ Le twist gourmand : Avant cuisson, parsemer le cake d’amandes effilées légèrement pressées dans la pâte ; elles dorent au four et apportent un contraste craquant avec le cœur moelleux. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter les cerises encore chaudes ou non farinées dans la pâte ; elles relâchent leur jus, tombent au fond et rendent le cake dense par endroits.

Service, conservation et variantes autour du cake aux cerises

Ce cake aux cerises qui ne détrempe pas se savoure à température ambiante, quand les arômes d’amande et de kirsch sont bien ouverts et que la mie reste souple. Au goûter, on peut l’accompagner d’une cuillerée de crème épaisse, ou d’une boule de glace vanille si le cake est tiède, pour jouer le contraste chaud-froid.

Bien enveloppé dans un film ou une boîte hermétique, il reste moelleux 2 à 3 jours ; le nappage protège la surface du dessèchement. Pour une table familiale, on peut proposer une version sans alcool en remplaçant le kirsch par du jus de cerise et quelques gouttes de citron. En format mini-cakes, cette recette de cake aux cerises devient parfaite en brunch ou en pique-nique, et remplace sans regret le clafoutis habituel.