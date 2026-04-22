Ce cake vanille de Pierre Hermé affole les gourmands : le secret est dans cette fine couche par‑dessus

En quelques gestes précis, ce cake vanille Pierre Hermé prend des allures de dessert de pâtisserie, avec un dessus ultra‑gourmand. Comment ce glaçage discret peut transformer la mie la plus simple en obsession du goûter ?

En ouvrant le four, une vague de beurre chaud et de vanille embaume la cuisine. Le cake, doré, attend qu’on y plante le couteau.

À l’intérieur, la mie claire promet le moelleux. Pourtant, ce qui rend ce cake vanille façon Pierre Hermé totalement addictif, c’est ce qu’on ajoute par‑dessus.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Appareil à cake : 140 g de beurre doux, 125 g de sucre glace, 170 g de poudre d’amandes, 4 œufs, 80 g de farine, 30 g de lait

✅ Vanille : 2 gousses et 13 g d’extrait

✅ Glaçage : 150 g de sucre glace, 30 g de poudre d’amandes, 2 à 3 c. à s. de lait, vanille

✅ Sirop : 60 g d’eau, 40 g de sucre, 1/2 gousse de vanille

Le cake vanille qui rappelle la pâtisserie : simple, mais pensé comme un dessert de chef

Ce cake infiniment vanille se pense comme un dessert de pâtisserie, pas comme un simple gâteau de placard. La base, proche d’un financier, marie beurre, sucre glace et poudre d’amandes, avec très peu de farine.

Les blancs montés apportent l’air ; l’intérieur reste fin, humide, prêt à recevoir le fameux glaçage vanille‑amande posé par‑dessus.

Pas à pas : réussir le cake vanille ultra‑moelleux

Pour approcher le cake vanille Pierre Hermé, la précision est clé. Infuser le lait tiédi avec les gousses, respecter l’ordre des ingrédients, serrer les blancs au sucre, puis jouer la cuisson en deux temps pour garder le cœur moelleux avant de glacer.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Tiédir le lait à 30 °C, y mettre gousses et grains, couvrir, infuser 30 minutes Technique : Crémer beurre, sucre glace et amandes, ajouter lait infusé, extrait, œufs, farine, puis incorporer la meringue Cuisson : Verser dans un moule à cake beurré, cuire 10 minutes à 180 °C puis 35 à 160 °C Finition : Refroidir complètement sur grille, imbiber de sirop si souhaité, glacer, parsemer d’amandes effilées, laisser figer

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Intermédiaire 🔍 Le secret de l’expert Le trio gagnant : vanille en infusion, grains visibles dans la mie, extrait pour la longueur, le tout porté par la structure amande + meringue. Le glaçage forme une coque très fine qui protège le moelleux et réveille la vanille à chaque bouchée. ✨ Le twist gourmand : Pour un effet boutique, on glace deux fois, avec un bref passage au frais entre les couches. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : À bannir : lait qui bout avec la vanille, pâte battue après la farine, surcuisson, glaçage versé sur cake tiède.

Les points clés pour retrouver le goût « Pierre Hermé » à la maison

On sert ce cake vanille glaçage vanille amande froid ou légèrement tempéré, une fois le glaçage figé. Sous cloche, il reste moelleux deux jours, jusqu’à quatre au frais.

En mêlant, si possible, vanilles de Madagascar, Tahiti et Mexique, on retrouve l’esprit infiniment vanille cher à la Maison, concentré ici dans cette fine couche qui rend fous les gourmands.