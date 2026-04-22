Ce cake vanille de Pierre Hermé affole les gourmands : le secret est dans cette fine couche par‑dessus
En quelques gestes précis, ce cake vanille Pierre Hermé prend des allures de dessert de pâtisserie, avec un dessus ultra‑gourmand. Comment ce glaçage discret peut transformer la mie la plus simple en obsession du goûter ?
En ouvrant le four, une vague de beurre chaud et de vanille embaume la cuisine. Le cake, doré, attend qu’on y plante le couteau.
À l’intérieur, la mie claire promet le moelleux. Pourtant, ce qui rend ce cake vanille façon Pierre Hermé totalement addictif, c’est ce qu’on ajoute par‑dessus.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Appareil à cake : 140 g de beurre doux, 125 g de sucre glace, 170 g de poudre d’amandes, 4 œufs, 80 g de farine, 30 g de lait
- ✅ Vanille : 2 gousses et 13 g d’extrait
- ✅ Glaçage : 150 g de sucre glace, 30 g de poudre d’amandes, 2 à 3 c. à s. de lait, vanille
- ✅ Sirop : 60 g d’eau, 40 g de sucre, 1/2 gousse de vanille
Le cake vanille qui rappelle la pâtisserie : simple, mais pensé comme un dessert de chef
Ce cake infiniment vanille se pense comme un dessert de pâtisserie, pas comme un simple gâteau de placard. La base, proche d’un financier, marie beurre, sucre glace et poudre d’amandes, avec très peu de farine.
Les blancs montés apportent l’air ; l’intérieur reste fin, humide, prêt à recevoir le fameux glaçage vanille‑amande posé par‑dessus.
Pas à pas : réussir le cake vanille ultra‑moelleux
Pour approcher le cake vanille Pierre Hermé, la précision est clé. Infuser le lait tiédi avec les gousses, respecter l’ordre des ingrédients, serrer les blancs au sucre, puis jouer la cuisson en deux temps pour garder le cœur moelleux avant de glacer.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Tiédir le lait à 30 °C, y mettre gousses et grains, couvrir, infuser 30 minutes
- Technique : Crémer beurre, sucre glace et amandes, ajouter lait infusé, extrait, œufs, farine, puis incorporer la meringue
- Cuisson : Verser dans un moule à cake beurré, cuire 10 minutes à 180 °C puis 35 à 160 °C
- Finition : Refroidir complètement sur grille, imbiber de sirop si souhaité, glacer, parsemer d’amandes effilées, laisser figer
Les points clés pour retrouver le goût « Pierre Hermé » à la maison
On sert ce cake vanille glaçage vanille amande froid ou légèrement tempéré, une fois le glaçage figé. Sous cloche, il reste moelleux deux jours, jusqu’à quatre au frais.
En mêlant, si possible, vanilles de Madagascar, Tahiti et Mexique, on retrouve l’esprit infiniment vanille cher à la Maison, concentré ici dans cette fine couche qui rend fous les gourmands.
En bref
- 🍰 Cake vanille façon Pierre Hermé, structure amande‑meringue et infusion de vanille douce pour un gâteau maison au parfum digne d’une pâtisserie.
- 🧁 Étapes clés : vanille infusée à 30 °C, pâte crémeuse beurre‑amande, meringue incorporée délicatement et cuisson en deux temps avant un glaçage signature.
- 😋 Glaçage vanille‑amande, pellicule craquante puis fondante, sirop d’imbibage optionnel et éventuel double nappage réservent une surprise sur la texture et l’intensité aromatique.
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