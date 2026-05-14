Ce dessert aux fraises crousti-fondant détrône le clafoutis : ce geste à bannir sinon c’est la soupe

Sur ma table de famille, ce gratin de fraises crousti-fondant a fini par voler la vedette au clafoutis. Entre crème vanillée, gril bien chaud et gestes anti-soupe, ce dessert sucré change tout.

Un gratin… sucré ?! Mon gratin de fraises crousti-fondant qui fait oublier le clafoutis

Premier signe que ce gratin de fraises va faire parler de lui : le parfum de vanille et de sucre chaud qui envahit la cuisine, quand le dessus commence à dorer et à craquer sous la cuillère.

En dessous, la crème reste souple, les fruits gardent leurs morceaux, rien à voir avec un clafoutis épais. C’est un gratin de fraises sucré, crousti-fondant et simple, sans soupe de fraises, à condition de respecter quelques gestes précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour l’appareil vanillé : 2 œufs, 50 g de sucre, 20 g de farine, 250 ml de crème entière, 1 c. à café de vanille, 1 pincée de sel

✅ Pour les fraises : 500 g de fraises parfumées + 10 g de sucre pour une macération courte

✅ Pour le croustillant : 15 g de beurre pour le plat, 20 g de cassonade, 1 c. à soupe d’amandes effilées (facultatif)

✅ Option texture : 5 à 10 g de farine en plus ou en moins selon que l’on aime un gratin de fraises flan ou très coulant

Pourquoi ce gratin de fraises fait oublier le clafoutis

Contrairement au clafoutis, l’appareil vanillé reste ici plus crémeux et moins farineux : il enrobe les fraises sans les engloutir. Sous la cuillère, on casse une fine croûte caramélisée avant de tomber sur une crème tiède et des fruits encore dessinés. Dans un plat large en verre épais façon service de grand-mère, ce gratin de fraises a tout d’un dessert de bistrot.

Pas à pas : le gratin de fraises qui ne finit pas en soupe

Pour un gratin de fraises qui ne rend pas d’eau, tout commence par les fruits : rinçage express, séchage méticuleux, simple pluie de sucre et une macération courte de 5 à 10 minutes, pas plus. Pendant ce temps, on prépare l’appareil œufs-crème-vanille ; la cuisson vive à 200 °C, plat en haut du four, fige la crème en quinze minutes avant que cassonade et gril n’apportent la croûte crousti-fondante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer très vite les fraises, les sécher soigneusement, beurrer un plat large et peu profond, préchauffer le four à 200 °C. Technique : Fouetter œufs, sucre et sel, ajouter la farine en pluie, puis la crème et la vanille pour un appareil lisse. Cuisson : Disposer 500 g de fraises dans le plat, poudrer avec 10 g de sucre, verser l’appareil sans les noyer, enfourner 15 minutes. Finition : Saupoudrer de cassonade et d’amandes, remonter le plat en haut du four, passer 2 à 3 minutes sous le gril, laisser reposer 5 à 10 minutes et servir tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total Moins de 30 min 🔍 Le secret de l’expert Rinçage très rapide, séchage sérieux et macération courte limitent l’eau libre des fraises. À 200 °C, l’appareil œufs-crème-farine prend vite, emprisonne le jus et laisse la cassonade caraméliser au gril en fine croûte. ✨ Le twist gourmand : Avant le gril, parsemer amandes effilées et pistaches concassées pour un dessus parfumé et croquant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser les fraises tremper, noyer le plat de crème ou cuire trop doucement : assuré d’obtenir une soupe tiède, sans vrai gratin.

Variantes d’été : changer de fruits sans changer de méthode

Ce gratin de fraises facile et rapide, servi tiède, supporte bien les mélanges fraises-framboises, abricots ou pêches bien égouttées. On garde toujours la même base vanillée et le même duo cuisson vive + gril pour assurer le contraste crousti-fondant.

Sources Maison & Travaux

«Ne jetez surtout pas le vieux plat pyrex de grand mere avec ce decor fleuri tres recherche il peut depasser 1 400 e»