Ce dessert aux fraises crousti-fondant détrône le clafoutis : ce geste à bannir sinon c’est la soupe
Sur ma table de famille, ce gratin de fraises crousti-fondant a fini par voler la vedette au clafoutis. Entre crème vanillée, gril bien chaud et gestes anti-soupe, ce dessert sucré change tout.
Un gratin… sucré ?! Mon gratin de fraises crousti-fondant qui fait oublier le clafoutis
Premier signe que ce gratin de fraises va faire parler de lui : le parfum de vanille et de sucre chaud qui envahit la cuisine, quand le dessus commence à dorer et à craquer sous la cuillère.
En dessous, la crème reste souple, les fruits gardent leurs morceaux, rien à voir avec un clafoutis épais. C’est un gratin de fraises sucré, crousti-fondant et simple, sans soupe de fraises, à condition de respecter quelques gestes précis.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pour l’appareil vanillé : 2 œufs, 50 g de sucre, 20 g de farine, 250 ml de crème entière, 1 c. à café de vanille, 1 pincée de sel
- ✅ Pour les fraises : 500 g de fraises parfumées + 10 g de sucre pour une macération courte
- ✅ Pour le croustillant : 15 g de beurre pour le plat, 20 g de cassonade, 1 c. à soupe d’amandes effilées (facultatif)
- ✅ Option texture : 5 à 10 g de farine en plus ou en moins selon que l’on aime un gratin de fraises flan ou très coulant
Pourquoi ce gratin de fraises fait oublier le clafoutis
Contrairement au clafoutis, l’appareil vanillé reste ici plus crémeux et moins farineux : il enrobe les fraises sans les engloutir. Sous la cuillère, on casse une fine croûte caramélisée avant de tomber sur une crème tiède et des fruits encore dessinés. Dans un plat large en verre épais façon service de grand-mère, ce gratin de fraises a tout d’un dessert de bistrot.
Pas à pas : le gratin de fraises qui ne finit pas en soupe
Pour un gratin de fraises qui ne rend pas d’eau, tout commence par les fruits : rinçage express, séchage méticuleux, simple pluie de sucre et une macération courte de 5 à 10 minutes, pas plus. Pendant ce temps, on prépare l’appareil œufs-crème-vanille ; la cuisson vive à 200 °C, plat en haut du four, fige la crème en quinze minutes avant que cassonade et gril n’apportent la croûte crousti-fondante.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rincer très vite les fraises, les sécher soigneusement, beurrer un plat large et peu profond, préchauffer le four à 200 °C.
- Technique : Fouetter œufs, sucre et sel, ajouter la farine en pluie, puis la crème et la vanille pour un appareil lisse.
- Cuisson : Disposer 500 g de fraises dans le plat, poudrer avec 10 g de sucre, verser l’appareil sans les noyer, enfourner 15 minutes.
- Finition : Saupoudrer de cassonade et d’amandes, remonter le plat en haut du four, passer 2 à 3 minutes sous le gril, laisser reposer 5 à 10 minutes et servir tiède.
Variantes d’été : changer de fruits sans changer de méthode
Ce gratin de fraises facile et rapide, servi tiède, supporte bien les mélanges fraises-framboises, abricots ou pêches bien égouttées. On garde toujours la même base vanillée et le même duo cuisson vive + gril pour assurer le contraste crousti-fondant.
Sources
En bref
- 🍓 Ce gratin de fraises crousti-fondant se prépare en moins de 30 minutes avec un appareil vanillé et un passage final sous le gril.
- 🔥 La recette mise sur un plat large, une crème œufs-crème-farine et une cuisson vive pour obtenir un dessus caramélisé et un cœur fondant.
- ✨ Geste anti-soupe, réglage farine-crème et repos malin transforment ce dessert sucré en nouvelle signature maison, avec quelques détails bien gardés.
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