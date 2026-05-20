Ce dessert aux fraises sans four ni crème risque de remplacer votre fraisier, prêt en 15 min avec une casserole
En 15 minutes, ce dessert aux fraises sans four ni crème rivalise avec une mousse servie au restaurant. La clé tient dans un simple bain-marie que peu maîtrisent.
Dans la casserole, le mélange tiédit, on fouette, l’air s’invite, et les jaunes pâlissent en une mousse brillante qui sent le vin doux. À côté, les fraises rendent un jus rouge. Versée tiède sur les fruits bien frais, la mousse crée un contraste fondant et acidulé très restaurant.
Tout cela sans four, sans crème, sans beurre ; seulement une casserole, un bol et un fouet. Ce sabayon aux fraises, c’est le dessert aux fraises sans four ni crème : léger et rapide. Il suffit de maîtriser la chaleur douce du bain-marie pour éviter l’omelette sucrée et obtenir une vraie mousse de resto.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 600 g de fraises parfumées (gariguette, ciflorette ou mara des bois)
- ✅ 4 jaunes d’œufs, 70 g de sucre en poudre, 1 pincée de sel
- ✅ 10 cl de vin blanc doux (muscat, sauternes) ou 6 cl de jus de citron
- ✅ Gousse de vanille, zeste de citron, basilic ou menthe, 8 biscuits émiettés
Les bons ingrédients pour un dessert aux fraises sans four ni crème
Tout commence par des fraises vraiment parfumées ; plus elles sont mûres, moins on aura besoin de sucre. On évite les fruits aqueux et trop acides, qui donneraient un jus fade au fond de l’assiette.
Les jaunes d’œufs apportent l’onctuosité, le sucre structure la mousse, vin doux ou citron ajustent la balance entre douceur et fraîcheur.
La technique du bain-marie : transformer 4 jaunes en nuage
Le secret, c’est une chaleur douce et régulière. Dans une casserole, l’eau ne doit jamais bouillir franchement ; elle frissonne seulement. Le bol posé au-dessus ne touche pas l’eau, pour que les jaunes montent en mousse sans coaguler par plaques.
On fouette sans arrêt en rasant le fond. Quand la mousse devient pâle, brillante, et qu’elle retombe en ruban épais depuis le fouet, le sabayon est prêt.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rincer, équeuter et couper les fraises ; les mélanger avec un peu de sucre et laisser macérer pour qu’elles rendent leur jus.
- Technique : Installer le bain-marie, réunir jaunes, sucre restant, vin doux ou citron et sel dans le saladier.
- Cuisson : Fouetter sans pause sur le bain-marie jusqu’à obtenir un sabayon mousseux, clair et lisse, qui forme le fameux ruban.
- Finition : Retirer du feu, fouetter quelques secondes puis napper aussitôt les fraises et leur jus ; ajouter zeste, herbes et biscuits.
Variantes & twists autour des fraises (sans trahir la légèreté)
On peut garder la même base de sabayon et changer seulement les fruits : framboises, pêches en lamelles, mélange fraises-framboises. Un voile de biscuits émiettés ou quelques amandes torréfiées apportent du croquant sans alourdir ce dessert très léger.
En bref
- 🍓 Ce dessert aux fraises sans four ni crème assemble 4 jaunes, un peu de sucre et vin doux ou citron pour une base ultra légère.
- 🔥 La cuisson au bain-marie, menée à chaleur douce et au fouet continu, donne cette texture mousseuse façon sabayon qui nappe les fruits.
- ✨ Quelques astuces de chef, du choix des fraises aux toppings croquants, changent tout et garantissent un contraste chaud-froid digne d’un restaurant.
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