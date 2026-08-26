Ce dessert aux raisins prêt en 5 minutes sauve tous mes dîners et met tout le monde de bonne humeur

En fin d’été, quand les raisins sans pépins envahissent la cuisine, ce clafoutis aux raisins rapide devient le dessert refuge des soirs pressés. En cinq minutes de travail, il promet un gâteau moelleux qui met la table de bonne humeur.

J’ai trouvé le dessert qui met tout le monde de bonne humeur : ce clafoutis aux raisins demande cinq minutes de travail

L’odeur qui s’échappe du four rappelle un goûter de fin d’été : vanille, beurre fondu, raisins qui caramélisent. Sous la croûte dorée, la pâte reste souple autour des grains juteux qui éclatent en bouche et font aussitôt sourire la tablée.

Et pourtant, ce dessert a un côté bluffant : ce dessert aux raisins prêt en cinq minutes se monte pendant que le four chauffe. Un saladier, quelques ingrédients du placard, des raisins sans pépins, et on obtient un clafoutis aux raisins qui réconforte sans effort.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de raisins blancs ou noirs sans pépins

✅ 3 œufs, 80 g de sucre, 100 g de farine, 1 sachet de sucre vanillé, 1 pincée de sel

✅ 25 cl de lait entier ou demi-écrémé

✅ 20 g de beurre pour le moule + 50 g de poudre d’amande, amandes effilées, sucre glace (option)

Le clafoutis aux raisins express : le dessert qui sauve un goûter ou un dîner

On le dégaine quand les grappes françaises débordent des cagettes et qu’un dessert de dernière minute s’impose. Ce clafoutis aux raisins express, ultra facile, se glisse au four en début ou fin de repas et arrive à table encore tiède, toujours accueilli avec des assiettes enthousiastes.

Pas à pas : comment préparer ce clafoutis aux raisins en un seul geste

Pour un clafoutis aux raisins moelleux, on commence par beurrer généreusement un plat à gratin et par y déposer une couche serrée de raisins lavés et bien secs. Dans un grand saladier, on fouette œufs et sucres, on ajoute farine, sel, éventuellement poudre d’amande, puis on délaye avec le lait jusqu’à obtenir une pâte lisse et fluide, qui nappe à peine la cuillère.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffez le four à 180 °C, beurrez le plat, rincez puis séchez les raisins. Technique : Dans un saladier, fouettez œufs, sucre et vanille, ajoutez farine et sel, puis le lait. Cuisson : Répartissez les raisins dans le plat, versez la pâte ; les fruits doivent être juste couverts. Finition : Enfournez 35 à 40 minutes ; surface dorée, centre encore légèrement tremblotant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5 min de préparation + 35-40 min de cuisson 🔍 Le secret de l’expert Dans ce clafoutis aux raisins facile, le ratio œufs et lait par rapport à la farine donne une texture presque flan, tandis que les raisins entiers libèrent leur jus et parfument la pâte sans la détremper. ✨ Le twist gourmand : Ajoutez un peu de poudre d’amande dans la pâte et parsemez d’amandes effilées grillées à la sortie du four pour un parfum automnal délicieux. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne remplissez pas trop le moule et n’augmentez pas la température ; sinon, la pâte se dessèche et les raisins se ratatinent.

Variantes & questions fréquentes

Ce clafoutis aux raisins rapide se garde jusqu’au lendemain au réfrigérateur, bien filmé, et se sert froid ou légèrement réchauffé. On peut le poudrer de sucre glace, ajouter une cuillerée de crème fraîche épaisse, ou remplacer une partie du lait par un trait d’amaretto pour une note adulte.