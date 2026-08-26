Fini le citron-coco après le barbecue : ce sorbet antillais crémeux pourrait bien balayer tous vos desserts glacés

En pleine saison des barbecues, un sorbet cacahuète antillais promet de détrôner le sempiternel duo citron-coco de fin de repas. Texture souple, parfum grillé et épices chaudes changent radicalement le dessert sans alourdir la tablée.

Fini les sorbets citron et coco en fin de repas d’été : ce sorbet à la cacahuète venu des Antilles éclipse tous mes desserts glacés

En fin de barbecue, on sert souvent le même duo citron-coco, bien frais mais parfois dur comme un pavé, trop acide ou un peu ennuyeux. La cuillère crisse, la glace se fend en blocs, l’effet rafraîchissant l’emporte sur la vraie gourmandise.

Avec le sorbet cacahuète antillais, le scénario change : parfum de cacahuète grillée, rondeur du lait de coco, zeste de citron vert et pointe d’épices enveloppent la bouche. Surtout, la texture reste souple, même après plusieurs jours au congélateur ; on y revient cuillerée après cuillerée. Reste à maîtriser deux ou trois gestes clés.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de cacahuètes non salées (ou beurre de cacahuète 100 %)

✅ 400 ml de lait de coco + 200 g de lait concentré sucré

✅ 350 ml d’eau, zeste d’1 citron vert, vanille, amande amère, muscade

✅ 1 g d’agar-agar, cacahuètes torréfiées et coco râpée pour le service

Pourquoi ce sorbet cacahuète antillais change tout

La cacahuète apporte gras naturel et goût grillé, là où un sorbet citron manque souvent de relief. Associée au lait de coco et au lait concentré sucré, elle crée une base riche en sucre et en matière sèche : l’eau gèle moins, la glace reste lisse. On torréfie rapidement les cacahuètes pour booster les arômes, sans les brûler. Si l’on craint un parfum trop puissant, on peut simplement réduire la quantité de cacahuètes d’un tiers. Un soupçon d’agar-agar vient enfin limiter les cristaux de glace pour un sorbet qui se boule facilement.

Recette express du sorbet cacahuète antillais

La base se prépare au robot en quelques minutes. On torréfie les cacahuètes, on les mixe finement avec les liquides et les parfums, puis on incorpore l’agar-agar dissous dans une petite portion chaude de la préparation. Ensuite, on laisse bien refroidir avant de faire prendre en glace : sorbetière classique, robot type Ninja Creami ou simple mixeur sur des cubes congelés, tout fonctionne, à condition de travailler une base parfaitement froide.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Répartir les cacahuètes sur une plaque, torréfier 10 min à 200 °C en remuant, laisser refroidir puis mixer très finement. Technique : Ajouter lait de coco, lait concentré, eau, zeste de citron vert, vanille, amande amère et muscade ; mixer jusqu’à crème parfaitement lisse, filtrer si besoin. Cuisson : Prélever 3 c. à s. de préparation, porter à ébullition, y dissoudre l’agar-agar, laisser épaissir, mélanger aussitôt au reste, puis refroidir complètement. Finition : Faire prendre en glace (sorbetière, robot ou cubes congelés mixés), transférer en bac, congeler encore 4–5 h avant dégustation.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 20 min 🔍 Le secret de l’expert Matière grasse de la cacahuète et du coco plus sucre du lait concentré font chuter le point de congélation ; l’agar-agar retient l’eau et empêche les gros cristaux. ✨ Le twist gourmand : Au service, ajouter une micropincée de fleur de sel, quelques éclats de cacahuète tièdes et, pour adultes, un trait de rhum vieux. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser la base encore tiède en sorbetière ou laisser brûler les cacahuètes ; la glace deviendrait amère et pleine de cristaux.

Dressage et conservation : la touche finale de ce sorbet

Sortir le bac 5 à 10 min avant le service pour façonner de belles boules bien souples. Servir avec éclats de cacahuètes torréfiées, noix de coco râpée, zestes de citron vert et une fine tuile ou un sablé coco. Conserver dans une boîte hermétique ; ce sorbet garde sa texture plusieurs semaines, même s’il se montre particulièrement gourmand dans les tout premiers jours.