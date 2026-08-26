Ce dessert glacé au café sans farine ni œufs détrône le tiramisu : 3 ingrédients et un secret de cuisson

Quand le four reste éteint mais que l’envie de dessert au café insiste, ce cappuccino cake glacé vient en renfort. Trois ingrédients, 10 minutes, et une texture qui promet de rivaliser avec votre tiramisu.

Fin de dîner, l’air est encore chaud et on n’a plus envie d’allumer le four. Pourtant, une odeur de café crémeux flotte déjà : dans le moule, une crème au cappuccino se fige en bloc satiné, prête à frissonner au couteau.

On dirait un gâteau bien sage à partager, avec sa forme de cake et sa texture de flan fondant. Mais ce dessert glacé n’a ni farine ni œuf ; trois ingrédients suffisent à envoyer le tiramisu au repos dans le frigo.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 ml de lait, de préférence lait entier bien froid

✅ 300 ml de café cappuccino déjà sucré, prêt à boire ou refroidi

✅ 100 g de fécule de maïs (possible : pomme de terre ou tapioca)

✅ Pour la finition : cacao en poudre, crème fouettée, biscuits émiettés, copeaux de chocolat

On dirait un gâteau : le cappuccino cake glacé qui détrône le tiramisu

Ce cappuccino cake glacé garde tout ce que l’on aime dans un dessert au café : parfum doux, onctuosité et jolies tranches nettes. La fécule remplace ici farine et œufs, pour une texture de flan ferme mais souple, qui se coupe comme un vrai gâteau.

Préparer la crème cappuccino sans un seul grumeau

Pour éviter les grumeaux, on traite la fécule de maïs comme une star : d’abord délayée dans un peu de lait bien froid, puis versée dans le mélange lait + cappuccino déjà chaud. Feu moyen, fouet en main, on remue jusqu’à obtenir une crème épaisse et brillante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger la fécule avec 100 ml de lait froid. Technique : Chauffer lait et cappuccino, ajouter la fécule délayée. Cuisson : Fouetter à feu moyen jusqu’à épaississement net de la crème. Finition : Verser dans un moule humidifié, laisser refroidir puis réfrigérer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 10 min 🔍 Le secret de l’expert En chauffant lait et cappuccino avec la fécule, l’amidon gonfle, gélifie le mélange et crée une texture de flan net mais fondant. ✨ Le twist gourmand : Verser la crème chaude sur une fine couche de spéculoos émiettés, puis servir avec cacao et crème fouettée façon tiramisu. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Arrêter la cuisson trop tôt : sans ébullition légère, la fécule ne cuit pas assez et le cake s’affaisse au démoulage.

Faire prendre et démouler le cake glacé comme un pro

Une fois moulé, ce cake au café doit rester au frais au moins 4 heures, bien couvert, deux jours maximum. Avec du lait entier, la texture est très fondante ; avec une boisson végétale, un peu plus souple mais toujours nette. Au moment de servir, on passe rapidement le fond du moule sous l’eau tiède, on retourne sur un plat, puis on ajoute cacao, biscuits émiettés et copeaux de chocolat.