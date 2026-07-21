Ce dessert coco-mangue sans cuisson ni sucre ajouté, prêt en 5 minutes, va vous faire oublier les glaces cet été

Cinq minutes, une mangue bien mûre et un bol de coco froide suffisent pour un vrai dessert d'été sans cuisson ni sucre ajouté. Mais deux détails de texture changent tout.

Zéro cuisson ni sucre ajouté : ce dessert coco-mangue frais monté en 5 minutes va littéralement envoûter votre été

En plein été, on cherche un dessert qui rafraîchit vraiment : une cuillère qui s’enfonce dans une crème coco bien froide, puis accroche un ruban de mangue parfumée.

Ce dessert coco mangue sans cuisson tient cette promesse : sans sucre ajouté, monté en 5 minutes, avec de vraies couches nettes façon verrines mangue coco express. Restent deux secrets à maîtriser : texture et fraîcheur.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 petits suisses nature bien froids (environ 240 g)

✅ 50 g de noix de coco râpée à grain fin

✅ 100 g de chair de mangue bien mûre, sans peau

✅ 1/2 petit suisse pour le coulis + toppings coco, mangue, menthe, citron vert

Pourquoi ce dessert coco-mangue sans cuisson va envoûter votre été

En 5 minutes, on obtient un dessert mangue coco sans sucre ajouté pour 2 à 3 verrines, sans four ni plaques. La mangue bien mûre sucre naturellement, la base coco aux petits suisses apporte le côté ultra crémeux.

Recette express : verrines coco-mangue prêtes en 5 minutes

La clé, c’est le ratio : quatre petits suisses pour 50 g de coco râpée, puis un coulis de mangue lissé avec un demi petit suisse. Un mixeur, dix secondes, et 10 à 15 minutes de froid suffisent.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger les 4 petits suisses froids avec la coco râpée jusqu’à obtenir une crème épaisse et homogène. Technique : Répartir cette base dans 2 à 3 verrines, lisser avec le dos d’une cuillère sans trop tasser. Cuisson : Mixer la mangue et le 1/2 petit suisse, au blender ou mixeur plongeant, jusqu’à un coulis parfaitement lisse. Finition : Verser le coulis sur la base coco, placer 10 à 15 minutes au réfrigérateur, puis ajouter les toppings au moment de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 5 min + 10-15 min de froid 🔍 Le secret de l’expert Coco râpée et petits suisses forment une base naturellement dense : les protéines et les graisses retiennent l’eau du fruit. Le passage au froid resserre l’ensemble sans gélatine ni sucre ajouté. ✨ Le twist gourmand : Mixer la mangue légèrement surgelée pour une couche façon sorbet, puis finir avec un zeste de citron vert et une pincée de cardamome. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser une mangue dure ou des produits allégés : la crème devient aqueuse, manque de goût et les couches ne se tiennent plus.

Service, petites variantes et conservation ultra fraîche

On sert ces verrines mangue coco express bien froides, décorées de coco râpée, de dés de mangue, de menthe ou de zeste de citron vert. Une version végétale marche avec un yaourt au lait de coco non sucré.