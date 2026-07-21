Ce dessert coco-mangue sans cuisson ni sucre ajouté, prêt en 5 minutes, va vous faire oublier les glaces cet été
Cinq minutes, une mangue bien mûre et un bol de coco froide suffisent pour un vrai dessert d'été sans cuisson ni sucre ajouté. Mais deux détails de texture changent tout.
Zéro cuisson ni sucre ajouté : ce dessert coco-mangue frais monté en 5 minutes va littéralement envoûter votre été
En plein été, on cherche un dessert qui rafraîchit vraiment : une cuillère qui s’enfonce dans une crème coco bien froide, puis accroche un ruban de mangue parfumée.
Ce dessert coco mangue sans cuisson tient cette promesse : sans sucre ajouté, monté en 5 minutes, avec de vraies couches nettes façon verrines mangue coco express. Restent deux secrets à maîtriser : texture et fraîcheur.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 4 petits suisses nature bien froids (environ 240 g)
- ✅ 50 g de noix de coco râpée à grain fin
- ✅ 100 g de chair de mangue bien mûre, sans peau
- ✅ 1/2 petit suisse pour le coulis + toppings coco, mangue, menthe, citron vert
Pourquoi ce dessert coco-mangue sans cuisson va envoûter votre été
En 5 minutes, on obtient un dessert mangue coco sans sucre ajouté pour 2 à 3 verrines, sans four ni plaques. La mangue bien mûre sucre naturellement, la base coco aux petits suisses apporte le côté ultra crémeux.
Recette express : verrines coco-mangue prêtes en 5 minutes
La clé, c’est le ratio : quatre petits suisses pour 50 g de coco râpée, puis un coulis de mangue lissé avec un demi petit suisse. Un mixeur, dix secondes, et 10 à 15 minutes de froid suffisent.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger les 4 petits suisses froids avec la coco râpée jusqu’à obtenir une crème épaisse et homogène.
- Technique : Répartir cette base dans 2 à 3 verrines, lisser avec le dos d’une cuillère sans trop tasser.
- Cuisson : Mixer la mangue et le 1/2 petit suisse, au blender ou mixeur plongeant, jusqu’à un coulis parfaitement lisse.
- Finition : Verser le coulis sur la base coco, placer 10 à 15 minutes au réfrigérateur, puis ajouter les toppings au moment de servir.
Service, petites variantes et conservation ultra fraîche
On sert ces verrines mangue coco express bien froides, décorées de coco râpée, de dés de mangue, de menthe ou de zeste de citron vert. Une version végétale marche avec un yaourt au lait de coco non sucré.
Sources
En bref
- 🌞 En plein été, ces verrines mangue coco sans cuisson se montent en 5 minutes pour 2 à 3 portions ultra fraîches et légères.
- 🥭 La base épaisse aux petits suisses et coco râpée accueille un coulis de mangue lisse, pour un dessert coco mangue sans cuisson très crémeux.
- 🍃 Temps de froid, choix de la mangue et toppings parfumés transforment ce dessert frais 5 minutes en verrines mangue coco express qui surprennent vraiment.
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