Ce dessert crémeux au bonbon culte fait fondre tout le monde à la première cuillère (sauf si vous faites cette erreur)
Dans ces verrines caramel, un bonbon fondu transforme une simple crème en panna cotta aux Carambar ultra onctueuse. Préparé à l’avance, ce dessert tremblotant cache un nappage régressif qui fait fondre petits et grands.
C’est le coup de cœur à la première cuillère : la panna cotta aux Carambar, le dessert au bonbon fondu follement régressif
Devant ces verrines blondes qui brillent au frais, l’air sent déjà le caramel. Une cuillère plonge, la crème frémit à peine, et le parfum de bonbon remonte d’un coup.
Tout part d’un bonbon fondu glissé dans une base lactée. Cette panna cotta aux Carambar, ultra simple, se prépare à l’avance et déclenche un vrai coup de cœur à la première cuillère.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 40 cl de crème liquide entière (30-35 % MG)
- ✅ 20 cl de lait entier
- ✅ 16 Carambar caramel (≈ 120 g)
- ✅ 4 feuilles de gélatine (≈ 8 g)
Pourquoi ce dessert au Carambar fait fondre tout le monde à la première cuillère
Le secret tient dans le Carambar caramel fondu avec crème liquide entière et lait entier. Le bonbon sucre, parfume et apporte cette note grillée-lait cuit ; en verrines bien froides, nappées d’un nappage caramel maison, la texture reste soyeuse et terriblement régressive.
Pas-à-pas : la panna cotta au Carambar inratable
Pour obtenir une crème qui tremble sans se tenir comme un flan, on garde le ratio 40 cl de crème, 20 cl de lait et 8 g de gélatine. On chauffe juste à frémissement, on mélange longuement, puis on laisse prendre au froid quatre heures.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Faire chauffer doucement crème, lait et 16 Carambar en remuant jusqu’à ce que les bonbons soient totalement fondus, sans laisser bouillir.
- Technique : Ramollir les 4 feuilles de gélatine 5 min dans l’eau froide, les essorer puis les incorporer hors du feu ; mélanger longuement pour obtenir une crème lisse.
- Cuisson : Verser encore chaud dans 6 verrines, laisser tiédir, couvrir puis placer 4 h au réfrigérateur sans bouger les verres pour une texture tremblotante.
- Finition : Préparer un nappage en faisant fondre 8 Carambar avec 10 cl de crème, ajouter une pincée de sel, laisser tiédir puis napper les verrines et parsemer de noisettes ou d’éclats de Carambar.
Twists gourmands et conservation
On peut alléger en passant à 30 cl de crème et 30 cl de lait, sans changer le nombre de Carambar. Les verrines se gardent 48 h au frais, filmées, et se nappent juste avant de servir.
En bref
- 🍮 Panna cotta aux Carambar préparée avec crème liquide entière, lait entier et bonbon fondu pour 6 verrines, après 4 h de repos au réfrigérateur.
- 👩🍳 Bonbon Carambar fondu dans la base lactée, gélatine bien dissoute puis versement en verrines garantissent une texture onctueuse et tremblotante, loin du flan compact.
- ✨ Nappage caramel maison au Carambar, noisettes torréfiées, fond croquant ou twist café-choco transforment ces verrines en dessert follement régressif au premier coup de cuillère.
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