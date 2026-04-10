Ce dessert crémeux au bonbon culte fait fondre tout le monde à la première cuillère (sauf si vous faites cette erreur)

Dans ces verrines caramel, un bonbon fondu transforme une simple crème en panna cotta aux Carambar ultra onctueuse. Préparé à l’avance, ce dessert tremblotant cache un nappage régressif qui fait fondre petits et grands.

C’est le coup de cœur à la première cuillère : la panna cotta aux Carambar, le dessert au bonbon fondu follement régressif

Devant ces verrines blondes qui brillent au frais, l’air sent déjà le caramel. Une cuillère plonge, la crème frémit à peine, et le parfum de bonbon remonte d’un coup.

Tout part d’un bonbon fondu glissé dans une base lactée. Cette panna cotta aux Carambar, ultra simple, se prépare à l’avance et déclenche un vrai coup de cœur à la première cuillère.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 40 cl de crème liquide entière (30-35 % MG)

✅ 20 cl de lait entier

✅ 16 Carambar caramel (≈ 120 g)

✅ 4 feuilles de gélatine (≈ 8 g)

Pourquoi ce dessert au Carambar fait fondre tout le monde à la première cuillère

Le secret tient dans le Carambar caramel fondu avec crème liquide entière et lait entier. Le bonbon sucre, parfume et apporte cette note grillée-lait cuit ; en verrines bien froides, nappées d’un nappage caramel maison, la texture reste soyeuse et terriblement régressive.

Pas-à-pas : la panna cotta au Carambar inratable

Pour obtenir une crème qui tremble sans se tenir comme un flan, on garde le ratio 40 cl de crème, 20 cl de lait et 8 g de gélatine. On chauffe juste à frémissement, on mélange longuement, puis on laisse prendre au froid quatre heures.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire chauffer doucement crème, lait et 16 Carambar en remuant jusqu’à ce que les bonbons soient totalement fondus, sans laisser bouillir. Technique : Ramollir les 4 feuilles de gélatine 5 min dans l’eau froide, les essorer puis les incorporer hors du feu ; mélanger longuement pour obtenir une crème lisse. Cuisson : Verser encore chaud dans 6 verrines, laisser tiédir, couvrir puis placer 4 h au réfrigérateur sans bouger les verres pour une texture tremblotante. Finition : Préparer un nappage en faisant fondre 8 Carambar avec 10 cl de crème, ajouter une pincée de sel, laisser tiédir puis napper les verrines et parsemer de noisettes ou d’éclats de Carambar.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min + 4 h au frais 🔍 Le secret de l’expert Le Carambar fondu sucre et parfume à la fois, avec cette note de lait cuit qui donne du relief. Avec 8 g de gélatine pour 60 cl, la panna cotta reste tremblotante. La crème juste frémissante préserve la prise et une texture ultra fine. ✨ Le twist gourmand : Un fond de sablés beurrés sous la crème apporte du croquant. On peut aussi parfumer la base avec un expresso et finir avec copeaux de chocolat et fleur de sel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Faire bouillir la crème, ajouter la gélatine dans un appareil tiède ou verser le nappage brûlant font trancher la texture ; surdoser la gélatine donne une panna cotta caoutchouteuse.

Twists gourmands et conservation

On peut alléger en passant à 30 cl de crème et 30 cl de lait, sans changer le nombre de Carambar. Les verrines se gardent 48 h au frais, filmées, et se nappent juste avant de servir.