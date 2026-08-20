Ce fruit d’été a remplacé les cerises dans le clafoutis de ma grand-mère et évite à coup sûr la pâte détrempée

En fin d’été, ma grand-mère sortait un clafoutis aux prunes de grand-mère, doré, épais, jamais détrempé. Entre choix des fruits et geste au four, un détail changeait tout.

Dans la cuisine, ça sent le beurre chaud, la vanille et les prunes qui confisent doucement. La croûte frémit, dorée sur les bords, le centre reste à peine tremblant. On se sert une première cuillère, puis une deuxième ; le plat de clafoutis aux prunes de grand-mère se vide avant même d’avoir vraiment tiédi.

On associe souvent le clafoutis aux cerises. Pourtant, en fin d’été, ma grand-mère ne jurait que par les prunes du verger, mirabelles et quetsches rangées en rosace. Le jour où on a refait son clafoutis prunes fin d’été, on a compris pourquoi : texture plus fondante, fruits bien tenus, zéro flaque de jus. Tout vient du choix des prunes… et de la façon de les cuire.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 550 g de prunes (quetsches ou mirabelles), mûres mais encore fermes

✅ 3 œufs, 90 g de sucre en poudre, 1 sachet de sucre vanillé, 1 pincée de sel fin

✅ 80 g de farine de blé T45 ou T55, 20 g de poudre d’amandes (facultatif)

✅ 25 cl de lait entier, 15 cl de crème liquide entière, 30 g de beurre doux, 1 c. à s. de sucre roux, 1 à 2 c. à s. de fleur d’oranger, 1 c. à s. d’amandes effilées

Ma grand-mère ne mettait jamais de cerises dans son clafoutis de fin d’été

Avec les cerises bien mûres, le clafoutis finit souvent détrempé : les fruits éclatent, relâchent leur jus d’un coup et l’appareil peine à prendre. Les prunes de fin de saison, surtout mirabelles et quetsches, tiennent bien mieux à la chaleur. Leur chair est plus ferme, leur peau plus épaisse ; elles libèrent lentement leur jus, ce qui laisse le temps aux œufs et à la farine de figer la pâte. Résultat : un clafoutis prunes moelleux, fondant mais jamais flasque.

Autre avantage du clafoutis mirabelles ou du clafoutis quetsches : cette légère acidité de peau qui casse le côté sucré et donne du relief. On mord d’abord dans une croûte dorée, puis dans une prune tiède, presque confite, posée sur une crème épaisse. D’ailleurs, c’est cette alliance qui faisait dire à ma grand-mère que les prunes “réussissent” mieux le dessert que les cerises.

La recette pas à pas : le clafoutis aux prunes de ma grand-mère

Ici, la base reste très simple : une pâte proche de celle d’un flan, enrichie en crème pour plus de fondant. Le geste clé consiste à serrer les prunes, côté coupé vers le haut, sur un lit de beurre et de sucre roux. On verse ensuite l’appareil sans tout recouvrir, pour que les fruits caramélisent en surface. C’est ce qui donne à ce clafoutis aux prunes de grand-mère sa texture si généreuse et son parfum de fruits cuits.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Beurrer généreusement un plat, saupoudrer de sucre roux. Laver, sécher, couper les prunes en deux, retirer les noyaux et les disposer serrées, côté coupé vers le haut. Technique : Fouetter œufs, sucre, sucre vanillé et sel. Ajouter la farine (et la poudre d’amandes) puis détendre progressivement avec le lait et la crème jusqu’à obtention d’une pâte lisse. Cuisson : Verser l’appareil sur les prunes sans les noyer complètement, parsemer d’amandes effilées. Enfourner 35 à 40 minutes à 180 °C, jusqu’à appareil pris et bords bien dorés. Finition : Laisser reposer 10 à 15 minutes. Servir tiède, nature ou avec crème fraîche, glace vanille ou quelques amandes grillées ; réchauffer doucement au four si besoin.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Les mirabelles et les quetsches supportent très bien la chaleur : elles rendent leur jus progressivement, ce qui laisse la farine gélifier et les œufs coaguler avant que l’appareil ne soit noyé. La crème entière enrobe une partie de l’eau des fruits et renforce le fondant. Disposer les prunes côté coupé vers le haut et ne pas les recouvrir totalement permet enfin au jus de caraméliser légèrement en surface plutôt que de détremper le fond. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de poudre d’amandes dans la pâte, parsemer d’amandes effilées et parfumer d’une touche de fleur d’oranger pour un parfum façon gratin de fruits d’été, sans trahir la base traditionnelle. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Choisir des prunes trop molles ou remplir le plat de fruits jusqu’au bord, puis pousser le four au-delà de 180 °C : on obtient une pâte qui ne prend pas, un dessus sec et des fruits ratatinés.

Le petit secret de ma grand-mère… et mon twist d’aujourd’hui

Pour ce clafoutis prunes fin d’été, la grand-mère avait deux manies : un plat pas trop large, pour garder une belle épaisseur, et un repos d’un quart d’heure avant de servir. Ce temps de pause finit la cuisson au cœur et permet aux saveurs de se poser. Au besoin, on réchauffe le clafoutis au four doux plutôt qu’au micro-ondes, pour garder le fondant.

Ensuite, on peut s’amuser doucement. Un soupçon de fleur d’oranger, quelques amandes effilées qui croustillent, et ce clafoutis prunes moelleux se rapproche d’un gratin de fruits. Il se garde au frais jusqu’au lendemain, mais c’est tiède, le jour même, que ce clafoutis aux prunes de grand-mère raconte le mieux la fin de l’été.