Ce gâteau citron-amande sans un ingrédient clé est le plus fondant que j’ai jamais osé préparer
Un gâteau citron amande sans beurre qui reste fondant trois jours, ça intrigue. En quelques gestes précis, cette recette transforme un simple goûter en effet waouh.
Dans le four, le zeste de citron se met à chanter. L’air de la cuisine se charge de notes fraîches, presque pétillantes, pendant qu’un parfum d’amande monte doucement, comme une promesse de mie tendre. Quand on tranche, le couteau glisse sans résistance, révélant un cœur dense mais souple, qui se tient sans s’effriter.
On s’attend à un cake riche, presque lourd. Pourtant, la bouchée fond, nappe le palais, puis laisse une pointe d’acidité nette. Rien ne laisse deviner qu’un ingrédient “classique” a disparu. C’est là que ce gâteau au citron et à l’amande joue sa carte maîtresse : un fondant spectaculaire, dans un gâteau citron amande sans beurre.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 3 œufs + 150 g de sucre
- ✅ 1 yaourt nature entier (125 g)
- ✅ 120 g de poudre d’amandes, 80 g de farine, 8 g de levure chimique
- ✅ 1 citron non traité (zeste + env. 60 ml de jus), sel, vanille, amandes effilées
Pourquoi ce gâteau reste incroyablement fondant sans une noisette de beurre
Ici, le beurre cède la place à un trio complice : yaourt, œufs et poudre d’amandes. L’amande apporte son gras naturel et retient l’humidité, là où un simple cake au yaourt sécherait plus vite. Le résultat reste moelleux deux à trois jours, sans effet carton.
Le citron travaille en finesse : le zeste parfume sans mouiller, le jus (environ 60 ml, pas plus) apporte la tension acidulée. Le yaourt, lui, lie l’ensemble et assouplit la mie. On obtient cette texture velours, presque “pâtisserie”, avec une liste d’ingrédients de placard.
Pas-à-pas : la méthode inratable pour un gâteau citron-amande ultra fondant
Tout se joue dans l’ordre des gestes et dans le temps de mélange. On fouette juste ce qu’il faut pour aérer, puis on incorpore les poudres en douceur, avant une cuisson douce à 170 °C et un repos contrôlé.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Chemiser un moule de 20–22 cm, préchauffer à 170 °C, zester puis presser le citron (60 ml).
- Technique : Frotter le zeste avec le sucre, ajouter les œufs, fouetter 1 à 2 minutes, puis incorporer le yaourt.
- Cuisson : Mélanger farine, levure, poudre d’amandes, sel ; les ajouter sans trop travailler, verser dans le moule, lisser.
- Finition : Parsemer d’amandes effilées, cuire 30 à 35 minutes, lame ressortant avec quelques miettes ; laisser reposer 10 minutes, démouler sur grille, saupoudrer.
Twists gourmands autour du duo citron-amande
Ce gâteau supporte très bien les variations sans perdre son caractère. On peut remplacer le citron par une orange pour une douceur plus ronde, ou ajouter une cuillère à soupe de graines de pavot pour un léger croquant sous la dent.
Pour le service, quelques framboises fraîches et une cuillerée de yaourt rappellent la recette d’origine. Le gâteau se garde deux à trois jours sous cloche ou en boîte hermétique, et se congèle en parts bien emballées ; une fois revenu à température, le fondant reste bluffant.
En bref
- 🍋 Ce gâteau citron amande sans beurre promet une mie ultra fondante grâce à une base yaourt-amande et quelques réglages simples de cuisson.
- 👩🍳 Les étapes clés misent sur un fouettage rapide, des poudres ajoutées sans excès et une cuisson douce qui change tout au démoulage.
- ✨ Quelques variantes autour du duo citron-amande et un carnet de chef détaillé prolongent le fondant de ce gâteau bien au-delà du jour J.
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