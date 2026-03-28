Ce gâteau citron-amande sans un ingrédient clé est le plus fondant que j’ai jamais osé préparer

Un gâteau citron amande sans beurre qui reste fondant trois jours, ça intrigue. En quelques gestes précis, cette recette transforme un simple goûter en effet waouh.

Dans le four, le zeste de citron se met à chanter. L’air de la cuisine se charge de notes fraîches, presque pétillantes, pendant qu’un parfum d’amande monte doucement, comme une promesse de mie tendre. Quand on tranche, le couteau glisse sans résistance, révélant un cœur dense mais souple, qui se tient sans s’effriter.

On s’attend à un cake riche, presque lourd. Pourtant, la bouchée fond, nappe le palais, puis laisse une pointe d’acidité nette. Rien ne laisse deviner qu’un ingrédient “classique” a disparu. C’est là que ce gâteau au citron et à l’amande joue sa carte maîtresse : un fondant spectaculaire, dans un gâteau citron amande sans beurre.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 œufs + 150 g de sucre

✅ 1 yaourt nature entier (125 g)

✅ 120 g de poudre d’amandes, 80 g de farine, 8 g de levure chimique

✅ 1 citron non traité (zeste + env. 60 ml de jus), sel, vanille, amandes effilées

Pourquoi ce gâteau reste incroyablement fondant sans une noisette de beurre

Ici, le beurre cède la place à un trio complice : yaourt, œufs et poudre d’amandes. L’amande apporte son gras naturel et retient l’humidité, là où un simple cake au yaourt sécherait plus vite. Le résultat reste moelleux deux à trois jours, sans effet carton.

Le citron travaille en finesse : le zeste parfume sans mouiller, le jus (environ 60 ml, pas plus) apporte la tension acidulée. Le yaourt, lui, lie l’ensemble et assouplit la mie. On obtient cette texture velours, presque “pâtisserie”, avec une liste d’ingrédients de placard.

Pas-à-pas : la méthode inratable pour un gâteau citron-amande ultra fondant

Tout se joue dans l’ordre des gestes et dans le temps de mélange. On fouette juste ce qu’il faut pour aérer, puis on incorpore les poudres en douceur, avant une cuisson douce à 170 °C et un repos contrôlé.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chemiser un moule de 20–22 cm, préchauffer à 170 °C, zester puis presser le citron (60 ml). Technique : Frotter le zeste avec le sucre, ajouter les œufs, fouetter 1 à 2 minutes, puis incorporer le yaourt. Cuisson : Mélanger farine, levure, poudre d’amandes, sel ; les ajouter sans trop travailler, verser dans le moule, lisser. Finition : Parsemer d’amandes effilées, cuire 30 à 35 minutes, lame ressortant avec quelques miettes ; laisser reposer 10 minutes, démouler sur grille, saupoudrer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 55 min 🔍 Le secret de l’expert L’amande, riche en lipides, joue le rôle de mini-beurre et emprisonne l’humidité du yaourt. La pâte reste peu travaillée, donc le gluten se développe à peine ; associée à une cuisson arrêtée dès les miettes humides, la mie demeure souple et fondante plusieurs jours. ✨ Le twist gourmand : Napper le gâteau tiède d’un glaçage citron (sucre glace + quelques gouttes de jus + une cuillère de yaourt) pour une fine croûte brillante, très pâtisserie. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter du jus de citron “au feeling” ou laisser cuire jusqu’à lame sèche ; on obtient soit une mie tassée, soit un gâteau sec. On s’en tient à 60 ml et aux miettes humides.

Twists gourmands autour du duo citron-amande

Ce gâteau supporte très bien les variations sans perdre son caractère. On peut remplacer le citron par une orange pour une douceur plus ronde, ou ajouter une cuillère à soupe de graines de pavot pour un léger croquant sous la dent.

Pour le service, quelques framboises fraîches et une cuillerée de yaourt rappellent la recette d’origine. Le gâteau se garde deux à trois jours sous cloche ou en boîte hermétique, et se congèle en parts bien emballées ; une fois revenu à température, le fondant reste bluffant.