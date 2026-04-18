Ce geste avec vos pommes de terre au four va rendre tous vos gratins du soir complètement ringards en 30 minutes
En 30 minutes, une simple pomme de terre fendue au four promet la même consolation qu’un gratin, avec un tout autre jeu de textures. Prêt à changer votre plat du soir pour ce geste ultra gourmand ?
Ça sent le four chaud, le fromage qui gratine, le bacon croustillant. Sur la plaque, une pomme de terre ouverte laisse s’échapper une vapeur beurrée. La peau claque sous la lame du couteau, tandis que l’intérieur reste moelleux.
On pense gratin, pourtant un seul geste change tout : ne plus trancher en rondelles, mais fendre la pomme de terre en deux et la laisser travailler au four. Résultat ; un plat du soir réconfortant, prêt à détrôner tous les gratins.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 4 grosses pommes de terre à chair farineuse (300 g chacune env.)
- ✅ 160 g de cheddar râpé (ou 80 g cheddar + 80 g emmental)
- ✅ 8 tranches de bacon ou 200 g de lardons
- ✅ 200 g de crème épaisse
- ✅ 1 petite botte de ciboulette
- ✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive ou 30 g de beurre
- ✅ 1 c. à café de sel fin
- ✅ 1/2 c. à café de poivre noir
Les bons ingrédients pour une pomme de terre au four ultra gourmande
Pour cette recette, on choisit des pommes de terre à chair farineuse : leur forte teneur en amidon donne une chair qui s’effrite et devient aérienne après cuisson. Le cheddar apporte le côté bien filant ; l’emmental, un supplément douceur. Bacon croustillant, crème épaisse et ciboulette fraîche complètent le jeu salé-fumé-herbacé.
Pourquoi cette pomme de terre fendue détrône tous vos gratins
Cette pomme de terre fendue au four 30 minutes, cuite côté chair vers le haut, expose directement l’amidon à l’air chaud. La surface se déshydrate, dore à 200 °C et devient croustillante, tandis que l’intérieur reste fondant. Ensuite, on ajoute simplement crème, cheddar et bacon : une vraie pomme de terre au four crème cheddar bacon, sans gratin compliqué.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, laver les pommes de terre, les fendre en deux dans la longueur et les sécher.
- Technique : Poser les moitiés côté chair vers le haut sur une plaque, inciser légèrement en croisillons, arroser d’huile ou beurre, saler et poivrer.
- Cuisson : Enfourner pour environ 30 minutes ; la chair doit s’écraser à la pointe d’un couteau et la surface être bien dorée.
- Finition : À chaud, ajouter crème épaisse, cheddar râpé, bacon croustillant et ciboulette ; remettre 2 à 5 minutes pour un fromage filant, puis servir aussitôt.
Variantes express : ultra cheesy, spicy ou plus légère
Ultra cheesy ; on ajoute de l’emmental au cheddar. Spicy ; paprika fumé et piment. Plus légère ; bacon remplacé par jambon ou pois chiches rôtis.
En bref
- 🍽️ En 40 à 45 minutes au four, cette pomme de terre fendue devient une alternative express aux gratins pour un dîner ultra réconfortant.
- 🔥 La technique repose sur une cuisson côté chair vers le haut, puis sur une garniture riche mêlant crème épaisse, cheddar fondant, bacon et ciboulette fraîche.
- 🤔 Variantes ultra cheesy, épicée ou plus légère, astuces de chef et geste interdit promettent encore d’autres surprises autour de cette pomme de terre au four.
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