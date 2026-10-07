Ce gratin de ravioles au comté, parfait pour les soirs de semaine, peut rater à cause d’un geste que tout le monde fait

En plein soir de semaine, ce gratin de ravioles aux poireaux et comté promet un vrai moment de confort, sans passer des heures en cuisine. Quelques gestes suffisent pour obtenir une croûte bien dorée et un cœur ultra moelleux, à condition d’éviter une erreur fréquente.

Le parfum du poireau qui fond doucement, le fromage qui commence à gratiner, ce léger crépitement quand on approche le plat du four… On sait déjà qu’on va casser une surface bien dorée pour tomber sur des ravioles toutes moelleuses, baignées de crème légère et de comté fruité.

Ce gratin de ravioles aux poireaux et comté a tout du dîner qui dépanne : produits du frigo, préparation rapide, chaleur réconfortante. Le contraste croûte craquante–cœur fondant fait le reste ; on va voir comment l’obtenir sans stress.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 230 g de ravioles fraîches au comté

✅ 3 blancs de poireaux (environ 400 g)

✅ 22 cl de crème légère 4 % MG

✅ 120 g de comté râpé + huile d’olive, sel, poivre

Les repères pour un gratin de ravioles aux poireaux et comté très fondant

On vise un gratin assez plat, dans un moule d’environ 20 × 30 cm. Avec 230 g de ravioles, 3 blancs de poireaux, 22 cl de crème et 120 g de comté, on nourrit 3 à 4 personnes.

Les ravioles ne doivent surtout pas être précuites : elles boivent la sauce en cuisant au four. La crème doit rester fluide, juste assez pour bien hydrater chaque couche sans noyer le plat.

Fondue de poireaux et croûte de comté : la double texture à viser

On émince les poireaux en demi-lunes pour qu’ils fondent vite et régulièrement. Ils dorent quelques minutes dans l’huile, puis accueillent la crème mélangée à 80 g de comté. Le mélange doit simplement napper, sans bouillir fort ni réduire.

Dans le plat, on alterne ravioles et poireaux à la crème, sans tasser. On garde 40 g de comté pour le dessus, surtout sur les bords où la croûte doit bien croustiller.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, émincer les poireaux puis les faire fondre doucement dans l’huile. Technique : Mélanger crème, 80 g de comté, sel, poivre, puis ajouter aux poireaux. Cuisson : Préchauffer le four à 180 °C, huiler le plat et alterner ravioles/poireaux. Finition : Couvrir du reste de comté, enfourner 20 min, laisser reposer avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 40 min 🔍 Le secret de l’expert Tout se joue dans une sauce assez fluide pour pénétrer les ravioles, mais assez enveloppante pour lier poireaux et fromage sans sécher au four. ✨ Le twist gourmand : Une cuillère de moutarde douce ou une pincée de muscade dans la crème, plus quelques noix sur le dessus, changent tout. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais faire trop réduire la crème ni tasser les couches : le gratin deviendrait sec et les ravioles colleraient au fond du plat.

Servir, accommoder et conserver ce gratin du soir ultra réconfortant

On sert le gratin bien chaud, dans des assiettes creuses, avec une salade verte. Une vinaigrette acidulée apporte la fraîcheur qui équilibre le fromage et la crème.

On peut glisser quelques lanières de jambon, de poulet rôti ou de saumon fumé entre les couches. Les restes se gardent jusqu’au lendemain au frais et se réchauffent doucement avec un peu de crème.