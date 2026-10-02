Ce planning de 5 dîners maison régale toute la famille : presque pas de vaisselle, mais une erreur à bannir

Pour les soirs de semaine où l’évier déborde déjà, ces cinq recettes tout-en-un promettent un vrai repas du soir avec peu de vaisselle. De la plaque au wok, une organisation millimétrée change la donne sans vous clouer en cuisine.

L’odeur du poulet qui dore au four, les légumes qui caramélisent, la cocotte qui glougloute doucement… et, à côté, un évier presque vide. Quand la journée a été longue, on n’a pas envie de jongler avec trois casseroles, une passoire et un saladier. On veut du chaud, du généreux, et le moins de vaisselle possible.

Ce menu de cinq soirs agit comme un fil conducteur : un dîner tout-en-un pour quatre personnes, un seul contenant principal à laver. Plaque de four, casserole, cocotte ou grande poêle suffisent, en recyclant les restes d’un jour sur l’autre.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1,4 kg de cuisses de poulet, 400 g de saumon, 500 g de bœuf haché, 4 œufs

✅ Pommes de terre, carottes, oignons, poivrons, épinards, tomates, ail et citrons

✅ 350 g de pâtes courtes, 500 g de riz, 8 grandes tortillas de blé

✅ Crème, yaourt, fromage râpé, haricots rouges, maïs, bouillon, huile, paprika, cumin, herbes

Le pacte anti-vaisselle : cinq soirs de repas maison avec peu de vaisselle

Le principe est simple : chaque soir, un seul récipient cuisine tout le plat complet. Lundi, une grande plaque accueille poulet et légumes rôtis ; pommes de terre, carottes et oignons dorent ensemble. Mardi, les pâtes cuisent directement dans le bouillon avec crème, épinards et dés de saumon, façon one pot pasta ultra crémeux. Mercredi, un chili doux mijote en cocotte avec bœuf, haricots rouges, maïs et tomates, pendant qu’une casserole de riz cuit pour deux soirs. Jeudi, ce riz froid devient un riz sauté aux légumes et aux œufs dans une seule poêle. Vendredi, les quesadillas dorent avec le poulet effiloché du lundi.

Organisation et technique : un seul contenant principal du lundi au vendredi

Pour tenir la promesse d’un vrai repas du soir avec peu de vaisselle, on s’appuie sur une règle : un contenant principal par dîner. Les légumes sont détaillés pendant que le four chauffe, les pâtes cuisent dans leur bouillon crémeux sans être égouttées, le chili mijote doucement, le riz attend au frais pour le sauté du lendemain. Le tout est servi directement dans la plaque, la cocotte ou la poêle posée au centre de la table.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Anticiper la semaine : laver et couper une partie des légumes, peser féculents et protéines. Technique : Lundi à mercredi : lancer la plaque de poulet, le one pot pasta puis le chili en cocotte. Cuisson : Cuire 500 g de riz pendant le chili et réserver environ 300 g de poulet rôti. Finition : Jeudi et vendredi : transformer riz froid et poulet effiloché en riz sauté puis en quesadillas.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & vaisselle 15–25 min / soir 🔍 Le secret de l’expert Tout cuire ensemble concentre amidon, sucs et jus : les sauces gagnent. ✨ Le twist gourmand : En fin de cuisson, un peu de citron ou de yaourt réveille tout. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Plaque trop chargée ou pâtes rincées : vous perdez croustillant et onctuosité.

Conservation et restes : prolonger ces dîners sans corvée

On prévoit un peu plus de chili, de riz ou de poulet et on range le surplus au frais. Pour le bureau, une boîte repas UTBJUDA de 0,8 L en deux compartiments (17 x 12 x 9 cm), à 4,99 €, passe au micro-ondes, au lave-vaisselle et au congélateur, mais sans liquide.