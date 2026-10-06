Ce tiramisu Kinder Bueno ultra crémeux va faire oublier le café si vous évitez cette erreur qui ruine tout
Ce tiramisu Kinder Bueno, tout en crème légère et gaufrette qui croque, s’invite sur la table familiale à la place du classique au café. En respectant deux gestes clés, vous obtenez un dessert régressif, frais et étonnamment digeste.
Sous la cuillère, la crème cède sans résistance, onctueuse et fraîche, avant de laisser apparaître des éclats de gaufrette qui craquent nettement. Les parfums de chocolat au lait et de noisette grillée montent du plat, bien plus ronds qu’un café serré ; on est déjà dans le dessert doudou, pas dans l’amertume.
Ici, pas de café ni de cacao amer, mais un bain de lait doux, une crème au mascarpone légèrement pralinée et des morceaux de Kinder Bueno qui ponctuent chaque bouchée. Entre biscuits fondants et gaufrette restée ferme, ce tiramisu Kinder Bueno a tout pour faire oublier la version classique… à condition de respecter deux gestes simples.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 3 œufs, 120 g de sucre en poudre et 1 pincée de sel
- ✅ 500 g de mascarpone et 80 g de pâte à tartiner aux noisettes
- ✅ 24 biscuits à la cuillère et 20 cl de lait
- ✅ 6 barres de Kinder Bueno et 30 à 40 g de noisettes
Pourquoi ce tiramisu Kinder Bueno fait oublier le tiramisu au café
Dans ce dessert, on remplace le café par du lait froid ; les biscuits se gorgent juste assez de liquide pour devenir moelleux sans se déliter. Résultat : aucune pointe d’amertume, seulement une base douce qui laisse la vedette au chocolat et à la noisette.
La crème associe mascarpone et pâte à tartiner pour une texture dense mais souple, tandis que les Kinder Bueno apportent ce fameux contraste entre cœur fondant et gaufrette croustillante. On obtient un grand plat convivial, à déposer sur la table comme un tiramisu de famille, mais avec un esprit régressif qui parle autant aux enfants qu’aux adultes.
Préparer la crème au mascarpone aérienne, sans la liquéfier
On commence par blanchir les jaunes avec le sucre jusqu’à texture claire ; ce mélange accueille ensuite le mascarpone puis la pâte à tartiner, sans fouetter trop longtemps pour ne pas fluidifier la crème. Les blancs en neige, montés bien fermes avec le sel, sont incorporés en plusieurs fois, en soulevant délicatement la masse. Ce geste emprisonne de fines bulles d’air et donne ce crémeux léger qui s’écoule lentement sous la cuillère.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Séparer les œufs, fouetter jaunes et sucre, ajouter mascarpone et pâte à tartiner jusqu’à crème lisse.
- Technique : Monter les blancs en neige ferme avec le sel, les incorporer délicatement en soulevant la préparation.
- Cuisson : Tremper très vite les biscuits dans le lait, alterner biscuits, crème et morceaux de Kinder Bueno dans un grand plat.
- Finition : Lisser, réfrigérer au moins 3 h, puis ajouter filets de pâte à tartiner, noisettes et gaufrettes juste avant de servir.
Repos, découpe et service : le timing parfait
Ce dessert a besoin de temps au froid pour atteindre sa texture idéale. Trois heures de réfrigérateur permettent déjà aux biscuits de s’assouplir et à la crème de se raffermir ; une nuit complète donne un ensemble encore plus fondu, facile à couper en carrés nets.
On conserve le plat, bien filmé, 24 à 48 heures au frais. D’ailleurs, on gagne à ajouter les derniers morceaux de Kinder Bueno au tout dernier moment pour préserver leur croquant. En verrines individuelles comme en grand plat familial, ce tiramisu Kinder Bueno se sert bien frais, légèrement sorti du réfrigérateur, quand la crème recommence juste à frémir sous la cuillère.
Sources
En bref
- 🍫 6 à 8 personnes, ce tiramisu Kinder Bueno sans café réunit mascarpone, pâte à tartiner noisette, biscuits au lait et éclats de barres croustillantes.
- 🍰 Crème au mascarpone aérienne, imbibage rapide des biscuits au lait, montage en couches et repos au frais construisent la texture fondante sous la cuillère.
- 🍮 Entre biscuits fondants, noisettes torréfiées et gaufrette Kinder encore croquante, deux gestes précis au montage et au service transforment ce dessert en véritable doudou.
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