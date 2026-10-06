Ce tiramisu Kinder Bueno ultra crémeux va faire oublier le café si vous évitez cette erreur qui ruine tout

Ce tiramisu Kinder Bueno, tout en crème légère et gaufrette qui croque, s’invite sur la table familiale à la place du classique au café. En respectant deux gestes clés, vous obtenez un dessert régressif, frais et étonnamment digeste.

Sous la cuillère, la crème cède sans résistance, onctueuse et fraîche, avant de laisser apparaître des éclats de gaufrette qui craquent nettement. Les parfums de chocolat au lait et de noisette grillée montent du plat, bien plus ronds qu’un café serré ; on est déjà dans le dessert doudou, pas dans l’amertume.

Ici, pas de café ni de cacao amer, mais un bain de lait doux, une crème au mascarpone légèrement pralinée et des morceaux de Kinder Bueno qui ponctuent chaque bouchée. Entre biscuits fondants et gaufrette restée ferme, ce tiramisu Kinder Bueno a tout pour faire oublier la version classique… à condition de respecter deux gestes simples.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 œufs, 120 g de sucre en poudre et 1 pincée de sel

✅ 500 g de mascarpone et 80 g de pâte à tartiner aux noisettes

✅ 24 biscuits à la cuillère et 20 cl de lait

✅ 6 barres de Kinder Bueno et 30 à 40 g de noisettes

Pourquoi ce tiramisu Kinder Bueno fait oublier le tiramisu au café

Dans ce dessert, on remplace le café par du lait froid ; les biscuits se gorgent juste assez de liquide pour devenir moelleux sans se déliter. Résultat : aucune pointe d’amertume, seulement une base douce qui laisse la vedette au chocolat et à la noisette.

La crème associe mascarpone et pâte à tartiner pour une texture dense mais souple, tandis que les Kinder Bueno apportent ce fameux contraste entre cœur fondant et gaufrette croustillante. On obtient un grand plat convivial, à déposer sur la table comme un tiramisu de famille, mais avec un esprit régressif qui parle autant aux enfants qu’aux adultes.

Préparer la crème au mascarpone aérienne, sans la liquéfier

On commence par blanchir les jaunes avec le sucre jusqu’à texture claire ; ce mélange accueille ensuite le mascarpone puis la pâte à tartiner, sans fouetter trop longtemps pour ne pas fluidifier la crème. Les blancs en neige, montés bien fermes avec le sel, sont incorporés en plusieurs fois, en soulevant délicatement la masse. Ce geste emprisonne de fines bulles d’air et donne ce crémeux léger qui s’écoule lentement sous la cuillère.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Séparer les œufs, fouetter jaunes et sucre, ajouter mascarpone et pâte à tartiner jusqu’à crème lisse. Technique : Monter les blancs en neige ferme avec le sel, les incorporer délicatement en soulevant la préparation. Cuisson : Tremper très vite les biscuits dans le lait, alterner biscuits, crème et morceaux de Kinder Bueno dans un grand plat. Finition : Lisser, réfrigérer au moins 3 h, puis ajouter filets de pâte à tartiner, noisettes et gaufrettes juste avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 25 min + 3 h au frais 🔍 Le secret de l’expert Blanchir les jaunes dissout le sucre, les blancs montés apportent l’air ; la matière grasse du mascarpone enrobe ces bulles et crée ce fondant mousseux caractéristique du tiramisu Kinder Bueno. ✨ Le twist gourmand : Torréfier les noisettes quelques minutes à sec renforce la note pralinée ; on peut aussi remplacer 200 g de mascarpone par du yaourt grec bien épais pour un dessert un peu moins lourd. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser les biscuits tremper dans le lait ou ajouter les Kinder Bueno longtemps avant le service ; l’excès d’humidité détrempe la crème et fait perdre tout croquant à la gaufrette.

Repos, découpe et service : le timing parfait

Ce dessert a besoin de temps au froid pour atteindre sa texture idéale. Trois heures de réfrigérateur permettent déjà aux biscuits de s’assouplir et à la crème de se raffermir ; une nuit complète donne un ensemble encore plus fondu, facile à couper en carrés nets.

On conserve le plat, bien filmé, 24 à 48 heures au frais. D’ailleurs, on gagne à ajouter les derniers morceaux de Kinder Bueno au tout dernier moment pour préserver leur croquant. En verrines individuelles comme en grand plat familial, ce tiramisu Kinder Bueno se sert bien frais, légèrement sorti du réfrigérateur, quand la crème recommence juste à frémir sous la cuillère.

Sources Top Santé

«Tiramisu remplacez le mascarpone par un yaourt grec pour un dessert plus leger et digeste selon une journaliste culinaire»