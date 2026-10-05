Ces bouchées de crevettes au gingembre, plus légères qu’un beignet : la méthode four/Airfryer qui affole l’apéro

À l’apéritif, ces bouchées de crevettes au gingembre en feuille de riz s’envolent en quelques minutes, tant elles sont croustillantes et légères. Four ou Airfryer, une simple astuce évite pourtant la friture et garde la pâte craquante jusqu’au dernier invité.

Une odeur de gingembre frais qui chauffe, la douceur iodée de la crevette, et ce petit “crac” net quand la feuille de riz cède sous la dent… On parle bien de bouchées de crevettes au gingembre plus légères qu’un beignet, sans bain d’huile ni fumée de friture.

En four ou à l’Airfryer, ces bouchées de crevettes au gingembre en feuille de riz (au four ou Airfryer) misent sur une farce généreuse et une enveloppe ultra fine, juste huilée. Avec la bonne méthode, le plat se vide avant même que l’on ait posé le reste de l’apéro sur la table.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de crevettes crues décortiquées, 12 feuilles de riz moyennes (coupées en deux)

✅ 20 g de gingembre frais râpé, 2 oignons nouveaux, 1 gousse d’ail, 1 échalote

✅ 1 c. à s. de fécule de maïs, 1 c. à s. de sauce soja salée, 1 c. à c. d’huile de sésame grillé, poivre

✅ 2 c. à s. d’huile neutre, 120 g de sauce aigre-douce, 1 citron vert, coriandre fraîche, graines de sésame

Pourquoi ces bouchées de crevettes au gingembre disparaissent dès qu’elles arrivent à table

Ici, la farce de crevettes reste au cœur du goût : 400 g de chair simplement mixée par à-coups avec du gingembre frais râpé, ail, échalote et oignons nouveaux. On garde volontairement quelques morceaux pour un contraste moelleux sous le croustillant.

La fécule de maïs lie l’ensemble et absorbe l’humidité, ce qui évite de détremper les feuilles de riz. Avec une fine dorure à l’huile, puis une cuisson à chaleur tournante ou à l’Airfryer, on obtient des bouchées de crevettes au gingembre croustillantes, deux fois plus parfumées qu’un beignet classique et pourtant étonnamment légères.

Cuisson au four ou Airfryer : le croustillant d’un beignet, sans friture

On hydrate chaque demi-feuille de riz quelques secondes dans de l’eau tiède, puis on la pose sur un torchon humide. Une petite cuillère de farce, les côtés rabattus, et on roule serré pour des cylindres fins ; c’est la clé d’un intérieur cuit sans excès d’humidité.

Les bouchées alignées sur une plaque ou dans le panier, on les badigeonne d’une très fine couche d’huile neutre : cette dorure à l’huile permet une surface dorée sans friture. Au four, comptez 15 à 20 minutes à 200–210 °C en chaleur tournante, en retournant à mi-cuisson. En bouchées de crevettes au four sans friture ou en bouchées de crevettes en feuille de riz à l’Airfryer (190 °C, 9 à 12 minutes), on laisse ensuite reposer 2 à 3 minutes à découvert pour fixer le croustillant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sécher les crevettes, mixer avec gingembre, ail, échalote, oignons, puis assaisonner avec sauce soja, huile de sésame, fécule et poivre ; laisser reposer 20 à 30 minutes au frais. Technique : Couper les feuilles de riz en deux, les assouplir dans l’eau tiède, garnir d’un peu de farce et rouler serré sur un torchon humide. Cuisson : Disposer sans les serrer, badigeonner d’une fine couche d’huile, cuire au four à 200–210 °C ou à l’Airfryer à 190 °C en les retournant à mi-cuisson. Finition : Laisser reposer 2 à 3 minutes, parsemer de graines de sésame et d’herbes, servir avec la sauce aigre-douce citronnée.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 35 min 🔍 Le secret de l’expert Le séchage soigneux des crevettes, associé à la fécule de maïs, limite l’eau dans la farce et garde la feuille de riz sèche. La fine pellicule d’huile et la chaleur vive déshydratent instantanément la surface, qui devient rigide et craquante ; les 2 à 3 minutes de repos à découvert terminent ce travail sans ramollir la croûte. ✨ Le twist gourmand : Ajouter le zeste finement râpé d’un citron vert et une pointe de piment doux dans la farce donne un parfum très frais, façon street food asiatique, sans alourdir les bouchées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Tremper trop longtemps les feuilles de riz, bourrer de farce ou couvrir les bouchées à la sortie du four ; à chaque fois, la feuille se gorge de vapeur et perd tout son croustillant.

Comment servir ces bouchées de crevettes au gingembre pour les voir disparaître encore plus vite

On apporte les bouchées de crevettes au gingembre en feuille de riz encore chaudes, autour d’un bol de sauce aigre-douce relevée d’un filet de citron vert. Un peu de coriandre ou de menthe ciselée et quelques graines de sésame soulignent le contraste entre farce moelleuse et enveloppe craquante.

Pour un apéritif qui tient lieu de repas, on ajoute une salade croquante de concombre, carotte et chou. La farce de crevettes peut attendre quelques heures au frais, mais on cuit les bouchées au dernier moment ; en cas de restes, un passage rapide au four ou à l’Airfryer suffit à rendre le croustillant comme au premier service.