Ces brioches maison aux pépites façon Doowap ont un moelleux indécent grâce à cette méthode que tous oublient

Si l’odeur du beurre chaud vous renvoie aux Doowap de la cour de récré, cette brioche maison aux pépites remet le goûter d’enfance au menu. Moelleux indécent, mie filante et astuces de boulanger promettent de faire oublier les sachets du supermarché.

Dans la cuisine, l’odeur de beurre chaud et de lait sucré rappelle aussitôt les goûters d’enfance. On rompt une brioche tiède, la mie file entre les doigts, les pépites de chocolat fondent ; on pense aussitôt aux Doowap.

Avec cette brioche maison aux pépites de chocolat façon Doowap, on vise un moelleux presque irréel, comme sous blister mais sans additifs. Dix petites brioches dodues à glisser dans la boîte à goûter ou à partager au retour de l’école ; prêtes à remplacer celles du supermarché ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la pâte à brioche : 500 g de farine T45, 200 ml de lait entier tiède, 1 œuf, 60 g de sucre, 20 g de lait entier en poudre, 7 g de sel, 70 g de beurre mou

✅ Pour les pépites : 150 g de pépites de chocolat, bien froides

✅ Pour la levure : 7 g de levure boulangère sèche + 1 c. à café de sucre en poudre

✅ Pour la finition : un peu de lait pour la dorure + environ 20 g de beurre fondu

Les bons ingrédients pour une brioche aux pépites façon Doowap

Farine T45, lait entier, beurre, lait en poudre et pépites froides signent le goût Doowap d’enfance. D’ailleurs, le lait en poudre renforce le parfum lacté et aide la mie à rester souple plusieurs jours, comme les brioches emballées, mais ici sans additifs.

Pas à pas : la brioche maison ultra-moelleuse (sans se tromper)

Levure réveillée, pâte un peu collante, double pousse et cuisson douce garantissent une mie vraiment filante. Pourtant, la gestuelle reste simple : on laisse le temps travailler, en évitant seulement de surdoser la farine et de trop colorer la croûte au four.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger lait tiède, levure sèche et 1 c. à café de sucre ; laisser mousser 10 min, puis ajouter farine, sucre, lait en poudre et œuf, et pétrir 5 min. Technique : Incorporer le sel, puis le beurre mou en plusieurs fois ; pétrir encore 8 à 10 min jusqu’à pâte souple, lisse et un peu collante, puis laisser pousser 1 h 30 dans un endroit tiède. Cuisson : Dégazer la pâte, ajouter les pépites bien froides, façonner 10 boules d’environ 80 g, laisser gonfler 45 à 60 min ; dorer au lait et cuire 14 à 16 min à 170 °C avec un ramequin d’eau dans le four. Finition : Badigeonner de beurre fondu à la sortie du four, couvrir d’un torchon 10 min pour garder la croûte souple, puis laisser tiédir avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 3 h environ 🔍 Le secret de l’expert Une pâte bien hydratée, un pétrissage long et le lait en poudre travaillent ensemble : le gluten se développe, retient l’eau, la mie reste filante et tendre, comme les brioches emballées mais faites maison. ✨ Le twist gourmand : Former vos boules, glisser au centre 1 c. à café de pâte à tartiner ou de praliné, refermer ; à la dégustation, un cœur coulant s’ajoute aux pépites. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Rajouter de la farine pour calmer une pâte collante : on assèche la brioche, la mie devient compacte et le moelleux d’enfance s’évapore dès le lendemain.

Conserver, congeler et garnir vos brioches comme les Doowap du placard

Boîte hermétique, réchauffage délicat et garniture gourmande transforment ces brioches en goûter maison pour plusieurs jours. On les conserve à température ambiante, on les ressuscite quelques secondes au micro-ondes ou au four doux, puis on les ouvre en deux avec confiture, pâte à tartiner ou purée de noisettes.

Sources Marie France

«Je nachete plus jamais de doowap au supermarche mes brioches maison aux pepites ont un moelleux indecent»