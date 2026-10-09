Ces brioches sans œufs transforment votre dimanche matin : la recette qui fait sentir la maison comme une boulangerie
Le dimanche matin, ces petites brioches vanillées au sucre lèvent tranquillement pendant que la maison s’éveille. En quelques gestes précis, elles sortent du four moelleuses, dorées et prêtes à rivaliser avec la boulangerie.
Je les prépare le dimanche matin et toute la maison sent la boulangerie : mes petites brioches vanillées roulées dans le sucre
Le dimanche, dès que le lait tiédit et que la vanille se mêle au beurre, l’air de la cuisine change. En quelques minutes, une odeur de boulangerie envahit la maison, chaude, lactée, terriblement rassurante.
Sur la table, ces petites tresses dorées, roulées dans le sucre, rappellent les vitrines de briocherie. Sans œufs, mais avec une mie incroyablement moelleuse, elles se préparent pendant que la maison s’éveille ; il suffit d’anticiper un peu la pousse.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 500 g de farine (250 g de farine de gruau T45 + 250 g de farine T45 ou T55)
- ✅ 250 ml de lait demi-écrémé + 80 g de sucre en poudre
- ✅ 90 g de beurre doux très mou, 15 g de levure boulangère fraîche
- ✅ 1 c. à café de vanille, pincée de sel, lait ou eau + sucre pour l’enrobage
La brioche qui parfume toute la maison (sans œufs, mais ultra moelleuse)
Le secret de ces petites brioches vanillées au sucre tient au mélange de farines et à la pâte sans œufs. La farine de gruau apporte l’élasticité, la farine classique la souplesse ; le lait tiède et le beurre très mou assurent une mie douce et gonflée.
Étape 1 : une pâte à brioche sans œufs qui reste incroyablement moelleuse
On commence par tiédir le lait, juste assez chaud pour ne pas abîmer la levure, puis on l’active avec un peu de sucre. Le mélange s’ajoute aux farines, avant le sel et le beurre mou ; un pétrissage énergique construit le réseau glutineux.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger farines, sucre, lait vanillé et levure, ajouter sel puis beurre mou, pétrir.
- Technique : Laisser reposer 15 minutes, pétrir brièvement, couvrir et faire lever la pâte bien gonflée.
- Cuisson : Dégazer, couper en 12 pâtons, former des boudins, plier en deux puis torsader en tresses.
- Finition : Faire lever 1 heure, cuire 12–15 minutes à 200 °C, enrober aussitôt les brioches de sucre.
Comment conserver, réchauffer et congeler vos brioches du dimanche
Une fois complètement refroidies, ces tresses se gardent 2 à 3 jours dans une boîte hermétique ou un sac bien fermé. Les envelopper dans du papier cuisson aide à préserver leur moelleux et évite qu’elles se dessèchent.
Pour retrouver la texture du premier jour, on les réchauffe quelques minutes au four doux, puis on humidifie légèrement la surface avant de les rouler dans un peu de sucre frais.
En bref
- 🥐 Dimanche matin, ces petites brioches vanillées au sucre, sans œufs, gonflent doucement à la maison pour un petit-déjeuner qui sent la boulangerie.
- 🍞 Pétrissage simple, duo de farines, levure boulangère et double pousse composent une pâte souple qui supporte le façonnage en petites tresses moelleuses.
- ✨ Un enrobage au sucre réalisé au bon moment apporte ce manteau craquant et brillant qui transforme ces brioches maison en véritable gourmandise du week-end.
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