Ces brioches sans œufs transforment votre dimanche matin : la recette qui fait sentir la maison comme une boulangerie

Le dimanche matin, ces petites brioches vanillées au sucre lèvent tranquillement pendant que la maison s’éveille. En quelques gestes précis, elles sortent du four moelleuses, dorées et prêtes à rivaliser avec la boulangerie.

Je les prépare le dimanche matin et toute la maison sent la boulangerie : mes petites brioches vanillées roulées dans le sucre

Le dimanche, dès que le lait tiédit et que la vanille se mêle au beurre, l’air de la cuisine change. En quelques minutes, une odeur de boulangerie envahit la maison, chaude, lactée, terriblement rassurante.

Sur la table, ces petites tresses dorées, roulées dans le sucre, rappellent les vitrines de briocherie. Sans œufs, mais avec une mie incroyablement moelleuse, elles se préparent pendant que la maison s’éveille ; il suffit d’anticiper un peu la pousse.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de farine (250 g de farine de gruau T45 + 250 g de farine T45 ou T55)

+ 250 g de farine T45 ou T55) ✅ 250 ml de lait demi-écrémé + 80 g de sucre en poudre

✅ 90 g de beurre doux très mou, 15 g de levure boulangère fraîche

✅ 1 c. à café de vanille, pincée de sel, lait ou eau + sucre pour l’enrobage

La brioche qui parfume toute la maison (sans œufs, mais ultra moelleuse)

Le secret de ces petites brioches vanillées au sucre tient au mélange de farines et à la pâte sans œufs. La farine de gruau apporte l’élasticité, la farine classique la souplesse ; le lait tiède et le beurre très mou assurent une mie douce et gonflée.

Étape 1 : une pâte à brioche sans œufs qui reste incroyablement moelleuse

On commence par tiédir le lait, juste assez chaud pour ne pas abîmer la levure, puis on l’active avec un peu de sucre. Le mélange s’ajoute aux farines, avant le sel et le beurre mou ; un pétrissage énergique construit le réseau glutineux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farines, sucre, lait vanillé et levure, ajouter sel puis beurre mou, pétrir. Technique : Laisser reposer 15 minutes, pétrir brièvement, couvrir et faire lever la pâte bien gonflée. Cuisson : Dégazer, couper en 12 pâtons, former des boudins, plier en deux puis torsader en tresses. Finition : Faire lever 1 heure, cuire 12–15 minutes à 200 °C, enrober aussitôt les brioches de sucre.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif ≈ 30 min 🔍 Le secret de l’expert Le moelleux vient d’un pétrissage suffisant avant l’ajout du beurre : le gluten se structure, puis la matière grasse l’enrobe sans le casser. Le duo de farines retient mieux le gaz de la levure, d’où une mie légère et régulière. ✨ Le twist gourmand : On peut parfumer le sucre d’enrobage avec un peu de cannelle, de sucre vanillé maison ou un zeste d’orange finement râpé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Surtout, pas de lait brûlant sur la levure, pas de beurre fondu dans la pâte, et jamais d’enrobage au sucre sur des brioches déjà tièdes ou froides.

Comment conserver, réchauffer et congeler vos brioches du dimanche

Une fois complètement refroidies, ces tresses se gardent 2 à 3 jours dans une boîte hermétique ou un sac bien fermé. Les envelopper dans du papier cuisson aide à préserver leur moelleux et évite qu’elles se dessèchent.

Pour retrouver la texture du premier jour, on les réchauffe quelques minutes au four doux, puis on humidifie légèrement la surface avant de les rouler dans un peu de sucre frais.