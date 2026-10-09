Ces blancs de poulet secs ? Cette sauce au paprika, crème et oignons les transforme (à condition d’éviter ce geste)

Blancs de poulet qui sèchent, sauce qui ne donne rien en bouche : le problème vient souvent de la cuisson. Avec paprika, crème et oignons fondants, cette technique promet un blanc de poulet au paprika juteux et une poêle qu’on racle jusqu’à la dernière goutte.

Dans la poêle, le beurre mousse doucement, les oignons blancs se font translucides, le paprika colore tout de rouge orangé. L’odeur est chaude, presque fumée, et on entend juste le léger chuchotis du lait et de la crème qui épaississent autour du poulet.

À la base, ce ne sont que des blancs souvent jugés fades, ceux qui sèchent en un rien de temps. Ici, paprika, crème et oignons fondants changent complètement la donne ; on se surprend à racler la sauce jusqu’à la dernière goutte. Comment transformer ces morceaux sages en vrai blanc de poulet moelleux à la poêle ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de blancs de poulet en lamelles d’environ 1 cm

en lamelles d’environ 1 cm ✅ 100 g d’oignon blanc, 40 g de beurre, 10 g d’huile d’olive

✅ 2 c. à soupe de paprika , 1 c. à café de sel, ½–1 c. à café de poivre noir

, 1 c. à café de sel, ½–1 c. à café de poivre noir ✅ 20 g de farine, 150 ml de lait entier, 100 ml de crème fraîche liquide entière, ciboulette fraîche

Les bons produits qui métamorphosent les blancs de poulet au paprika

Tout se joue sur le trio paprika, oignons, produits laitiers. Le paprika doux apporte couleur et chaleur, le paprika fumé renforce le caractère ; on peut les mêler selon l’envie. Avec leur cuisson lente, les oignons deviennent fondants et sucrés, sans agressivité.

Autour, lait entier et crème fraîche forment une base de sauce crémeuse, soutenue par la farine qui vient singer la poêle et attraper les sucs. Cette association enveloppe les blancs de poulet au paprika, crème et oignons fondants d’un nappage brillant, sans lourdeur.

La méthode à la poêle pour un blanc de poulet moelleux au paprika

La clé tient en quatre gestes rapides : assaisonner les lamelles, laisser les oignons fondre à feu doux, dorer le poulet puis monter la sauce avec lait et crème. Le tout mijote à couvert quelques minutes seulement ; la viande reste juteuse, la sauce bien liée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Assaisonner les lamelles avec huile, paprika, sel, poivre ; réserver. Technique : Fondre l’oignon 10 min à feu doux dans la moitié du beurre ; réserver. Cuisson : Dorer le poulet avec le reste de beurre, ajouter oignons, fariner, verser lait puis crème en remuant. Finition : Mijoter 4–5 min à couvert, ajuster la sauce, ajouter ciboulette hors du feu.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 25 min 🔍 Le secret de l’expert Les oignons cuits à feu doux concentrent leurs sucres et adoucissent le paprika. La farine enrobe poulet et oignons, se gorge de beurre et de sucs, puis gonfle avec lait et crème ; la cuisson courte à couvert garde le poulet au paprika juteux. ✨ Le twist gourmand : Hors du feu, ajouter un filet de citron et une cuillère de crème épaisse bien froide pour une sauce encore plus veloutée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser bouillir la sauce fort et longtemps avec le poulet ; il sèche et la sauce peut se séparer.

Comment servir ce poulet au paprika sauce crémeuse (et tout saucer)

Ce poulet au paprika sauce crémeuse se sert dès qu’il nappe le dos de la cuillère. Riz blanc, tagliatelles, purée ou pommes de terre vapeur boivent chaque goutte ; d’ailleurs, un bon pain de campagne finit souvent le travail dans la poêle.

On peut alléger l’assiette avec des haricots verts, du brocoli rôti ou une poêlée de carottes, qui répondent bien aux oignons fondants. Les restes se réchauffent à feu doux avec un trait de lait ; on obtient un bowl du lendemain aussi gourmand que la veille.