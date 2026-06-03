Ces crêpes marocaines au miel disparaissent en 10 min : ce secret de pâte a tout changé chez moi
À chaque brunch, ces msemen au miel partent en quelques minutes à peine. Entre pâte souple, pliage feuilleté et miel tiédi, un détail change tout.
En fin de matinée, quand la cuisine sent le beurre fondu et la poêle chauffe tranquillement, la première fournée de msemen au miel arrive sur la table. Les carrés dorés se déchirent du bout des doigts, croustillants en surface, avec ce cœur souple qui boit le miel tiède.
En dix minutes, la pile fond ; on se ressert, on partage, et il ne reste qu’une assiette collante de miel. Pour éviter les mines déçues, on a réglé la technique, choisi un bon miel… et maintenant, on double systématiquement les quantités.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Farine, semoule fine, sel, sucre et eau tiède pour une pâte souple et lisse
- ✅ Beurre doux fondu et huile neutre pour huiler mains, plan de travail et créer le feuilletage
- ✅ Miel de fleurs de qualité, légèrement chauffé, avec beurre, fleur d’oranger, cannelle et une pincée de sel
- ✅ Graines de sésame, amandes effilées, fruits frais et boisson chaude pour le service généreux
Mes msemen au miel disparaissaient en dix minutes : ce qui change tout
Longtemps, on a cru qu’il suffisait de préparer plus de pâte pour contenter tout le monde. En réalité, la différence venait de la texture : msemen secs ou élastiques restaient dans l’assiette. Une pâte souple, bien reposée, et un nappage de miel tiède ont tout changé ; depuis, chaque fournée file en dix minutes.
La pâte parfaite : hydratation, pétrissage et repos qui font toute la différence
On mélange farine, semoule, sel et sucre, puis on verse l’eau tiède petit à petit. La pâte doit être souple, presque moelleuse sous la main, sans coller. Viennent ensuite huit à dix minutes de pétrissage énergique et deux temps de repos ; ce trio donne l’élasticité qui permet un feuilletage fin et régulier.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger farine, semoule, sel, sucre ; ajouter l’eau tiède et pétrir jusqu’à pâte lisse, puis reposer vingt minutes.
- Technique : Former des boules légèrement huilées, laisser détendre, puis étaler chaque boule très finement sur plan huilé et badigeonner beurre-huile.
- Cuisson : Replier en carrés, chauffer une poêle très peu huilée à feu moyen et cuire deux à trois minutes par face en appuyant légèrement.
- Finition : Garder les msemen sous un torchon, tiédir miel et beurre sans les faire bouillir, napper aussitôt, parsemer sésame et amandes.
Doubler les quantités sans stress : organisation des fournées et service
On double les ingrédients, garde les msemen sous un torchon et réchauffe vite à la poêle ; ils se conservent une journée.
En bref
- 🥞 En quelques fournées, ces msemen au miel maison, croustillants et moelleux, sont engloutis, obligeant l’hôte à ajuster quantités, temps et organisation.
- 🍯 Pâte souple, repos maîtrisé, pliage en carré et cuisson à la poêle transforment de simples galettes en msemen feuilletés au miel irrésistibles.
- 🔥 Température du miel, feu moyen et petits gestes d’assemblage réservent une surprise sur la texture finale, idéale pour doubler les quantités sans hésiter.
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