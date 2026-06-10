Ces galettes thon-patates prêtes en 20 min : la méthode à la poêle qui change tout (et l’erreur à éviter)

Envie de galettes de thon et pommes de terre qui dorent sans se défaire et régalent toute la table en 20 minutes à la poêle ? Quelques gestes suffisent à changer la texture, à condition de respecter deux règles simples.

Ça sent bon la poêle qui crépite, l’oignon qui dore doucement et les herbes fraîches jetées au dernier moment. Sur le plan de travail, il reste un saladier de pommes de terre écrasées, une boîte de thon ouverte, et cette promesse de petites galettes qu’on picore encore brûlantes.

Dehors, une croûte fine qui chante sous la fourchette ; dedans, une texture moelleuse qui rappelle la purée du dimanche. On parle ici de galettes de thon et pommes de terre prêtes en 20 minutes chrono quand les patates sont déjà cuites… et qui disparaissent en zéro seconde dans l’assiette. La seule question : qui attrape la première à la sortie de la poêle ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de pommes de terre cuites, type Charlotte ou Amandine

✅ 140 g de thon au naturel bien égoutté

✅ 1 oignon jaune moyen finement haché

✅ 1 œuf + 2 c. à soupe de farine ou chapelure fine

Les 3 secrets des galettes thon-patates vraiment crousti-fondantes

Pour des galettes thon patates croustillantes, on commence par de bonnes pommes de terre à chair ferme, bien égouttées et écrasées à la fourchette. Pas de purée lisse : quelques morceaux donnent ce fondant maison qu’on adore.

Ensuite, un thon en boîte parfaitement égoutté et un œuf qui lie juste ce qu’il faut. Enfin, une cuisson à la poêle, feu moyen, qui laisse le temps à la croûte de dorer sans brûler, façon croquettes de thon et pommes de terre à la poêle dignes d’un bistrot.

Pas à pas : des patates à la poêle en 4 étapes

Avec des pommes de terre déjà cuites, on prépare ces galettes de thon rapides à la poêle en 20 minutes de temps actif, montre en main. Le tout, sans qu’elles se délitent ni boivent l’huile.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Écraser les pommes de terre tièdes, faire revenir l’oignon 5 min dans un peu d’huile. Technique : Mélanger pommes de terre, thon égoutté, oignon, œuf, herbes, citron, moutarde, puis ajouter farine ou chapelure jusqu’à pâte ferme mais souple. Cuisson : Former 8 galettes de 1,5 cm d’épaisseur, les déposer dans une poêle chaude huilée, cuire 3 à 4 min par face à feu moyen. Finition : Laisser dorer sans trop les bouger, servir aussitôt avec salade verte ou crudités croquantes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 20 min 🔍 Le secret de l’expert Une purée rustique écrasée à la fourchette, un thon presque sec et une cuisson à feu moyen assurent une croûte dorée et un cœur moelleux qui se tient. ✨ Le twist gourmand : Rouler les galettes dans un voile de chapelure et glisser un peu d’emmental ou de feta dans la pâte pour un double croustillant fromager. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mixer les pommes de terre ou cuire à feu trop fort : on obtient des galettes élastiques, brûlées dehors et encore froides dedans.

Variantes & twists gourmands autour des galettes de thon et pommes de terre

On peut parfumer ces galettes de pommes de terre au thon maison avec de l’aneth et du citron pour une version très marine, ou un peu de curry doux pour une note chaude.

Envie de street-food ? On pane entièrement les galettes dans la chapelure avant cuisson, façon croquettes, et on sert avec une sauce yaourt, citron et herbes fraîches qui les fait filer encore plus vite de la poêle à l’assiette.