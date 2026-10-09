Ces petits flans chauds à la patate douce vont ringardiser vos verrines : la double cuisson à ne surtout pas rater
Marre des verrines froides alignées à l’apéro ? Ces petits flans de patate douce rôtie, servis brûlants en ramequins, misent sur une double cuisson ultra-fondante.
Oubliez les verrines classiques : quelques ingrédients suffisent pour faire de petits flans fondants avec des patates douces rôties
Quand la table d’apéro se couvre toujours des mêmes verrines bien froides, on rêve d’un parfum qui réchauffe la pièce. Celui de la patate douce rôtie, de l’ail et du fromage qui gratine doucement au four, dans de petits ramequins brûlants qu’on pose au centre de la table.
On en a assez de jongler avec des cuillères en plastique ; place à des flans de patate douce rôtie, servis chauds, au cœur presque tremblotant. Avec deux patates, un peu de crème et un four à 190 °C, ces ramequins de patate douce rôtie remplacent les verrines. Reste à maîtriser la double cuisson qui fait toute la différence.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 350 g de patates douces + 60 ml d’huile d’olive
- ✅ 30 ml de sauce soja salée + 15 ml de sirop d’érable ou d’agave
- ✅ 120 ml de crème légère + 1 œuf + 3 g de Maïzena (fécule de maïs)
- ✅ 15 g de parmesan râpé + sel, poivre, noisettes, paprika fumé ou thym frais (facultatif)
Pourquoi ces flans de patate douce vont remplacer vos verrines
Ces petits flans de patate douce au four misent sur une marinade sucré-salé, mélange de sauce soja et de sirop d’érable, qui enrobe chaque dé. Au four, la patate douce rôtie se gorge de ce jus et ses bords caramélisent ; le goût se concentre. On ajoute ensuite un appareil crème, œuf et fécule de maïs, qui nappe les morceaux sans les écraser.
La double cuisson, secret des flans de patate douce rôtie ultra-fondants
Premier temps : les dés cuisent à couvert à 190 °C, environ 30 minutes, jusqu’à devenir très tendres et dorés. On les laisse tiédir pour évacuer l’excès de vapeur, sinon le flan devient aqueux. Deuxième temps : la courte cuisson des ramequins, qui fige les œufs sans les durcir.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Éplucher les patates, les couper en dés, les enrober d’huile, soja, sirop, ail, puis cuire à 190 °C à couvert.
- Technique : Fouetter crème, œuf, Maïzena et parmesan, saler légèrement, poivrer, puis verser sur les dés tiédis sans trop battre.
- Cuisson : Cuire les ramequins 10 à 12 minutes à 190 °C, bords pris, centre encore souple et tremblotant.
- Finition : Laisser reposer 5 à 10 minutes hors du four, puis ajouter noisettes, thym ou paprika fumé et servir aussitôt.
Comment servir et faire varier ces petits flans de patate douce rôtie
Servis dans leurs ramequins, ces flans apéritif patate douce arrivent sur une planche avec un peu de roquette citronnée ; chacun plonge sa cuillère dans le cœur fondant. On peut aussi les servir en accompagnement d’un poulet rôti, de champignons ou d’un poisson. Comté, noisettes torréfiées, thym frais ou paprika fumé offrent des variantes express.
En bref
- 🥘 Patate douce rôtie, crème et parmesan se transforment en petits flans salés individuels, pensés pour remplacer les verrines froides de l’apéritif.
- 🔥 Une double cuisson, une marinade sucré-salé et un appareil à flan crème, œuf, Maïzena assurent une texture fondante avec bords légèrement caramélisés.
- ✨ Astuces de chef, gestes interdits et idées de service transforment ces flans de patate douce rôtie en plat d’apéro chic ou accompagnement surprenant.
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