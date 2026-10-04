« C’est mieux que les chips » : ce snack d’automne au four, 3 gestes et 220 °C, a mis tout le monde d’accord à table
Un soir d’automne, un simple saladier de châtaignes rôties au four a fait taire les pâtes et les chips à table. Derrière cette scène, trois gestes précis promettent un grignotage familial irrésistible.
L’odeur sucrée et boisée a envahi la cuisine bien avant que le plat ne touche la table. Les châtaignes claquaient en s’ouvrant, leur coque brun foncé découvrant une chair ivoire. Autour, les enfants repoussaient les pâtes, intrigués par ce saladier qui fumait au milieu.
Quand l’une d’elles a reposé sa fourchette, saisi une châtaigne tiède et lâché : « c’est mieux que les chips », on a compris. Trois gestes et un four à 220 °C suffisent.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 500 g de châtaignes fraîches, non pelées
- ✅ 1 c. à soupe de gros sel pour l’eau de trempage
- ✅ 1 c. à café de sel fin pour l’assaisonnement final
- ✅ 1 filet d’huile d’olive, herbes et paprika fumé (facultatifs)
Le jour où les châtaignes ont détrôné les chips à table
Tout commence au marché. On privilégie les châtaignes d’octobre-novembre, quand elles sont les plus moelleuses et parfumées. Elles doivent être lourdes en main, coque lisse et tendue ; on écarte celles qui paraissent légères ou ramollies. Cent grammes, soit 6 à 7 pièces, apportent environ 188 kcal et beaucoup de fibres.
3 gestes pour des châtaignes rôties au four, qui se pèlent sans lutter
Une fois à la maison, on rince les fruits puis on les plonge 30 minutes dans de l’eau tiède légèrement salée. Celles qui flottent sont à jeter ; les autres auront une peau déjà assouplie.
On trace ensuite une incision en croix sur la partie bombée, en entamant coque et peau sans blesser la chair. Direction le four préchauffé à 220 °C, 20 à 25 minutes, jusqu’à ce que les coques s’ouvrent bien. À la sortie, passage express dans un torchon fermé : la vapeur aide à tout décoller.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rincer les châtaignes, les tremper 30 minutes dans de l’eau tiède salée, jeter celles qui flottent et bien les sécher.
- Technique : Inciser chaque fruit en croix sur la face bombée, en coupant la coque et la peau sans entamer la chair.
- Cuisson : Préchauffer le four à 220 °C, étaler les châtaignes sur une plaque et cuire 20 à 25 minutes, jusqu’à ouverture nette.
- Finition : Envelopper aussitôt les châtaignes dans un torchon 5 minutes, les peler encore chaudes, saler et, si voulu, ajouter huile et épices.
Anticiper la prochaine fournée : conservation & congélation
Crues, les châtaignes se gardent 7 à 10 jours au réfrigérateur, dans le bac à légumes, dans un sac en papier perforé ; on retire vite tout fruit ramolli. On peut aussi les congeler entières incisées, ou pelées après blanchiment, dans un sachet hermétique, prêtes à passer au four pour un bol de châtaignes rôties à picorer.
En bref
- 🍂 Un soir d’automne, une mère sert des châtaignes rôties au four et entend sa fille les proclamer « mieux que les chips ».
- 🔥 Trois gestes clés autour du tri, de l’incision et de la cuisson au four promettent des châtaignes faciles à peler et moelleuses.
- 🤔 Astuces de conservation, chiffres sur les calories et secret de chef transforment ces châtaignes rôties au four en véritable snack d’automne addictif.
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